Jensen Huang de Nvidia y Sam Altman de OpenAI cenarán con los presidentes de EE. UU. y China en reunión de Estado

Jensen Huang y Sam Altman han mostrado posiciones diferentes frente a la regulación de la IA. (Jonathan Brady/Pool via REUTERS - REUTERS/Carlos Barria)

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Sam Altman y Jensen Huang, directores ejecutivos de OpenAI y Nvidia, respectivamente, prevén asistir a la cena de Estado que la Casa Blanca ofrecerá a Xi Jinping, presidente de China, según ABC News.

El encuentro reunirá a Altman y Huang en un momento de debate sobre los límites, el desarrollo y la regulación de la inteligencia artificial, en medio de la competencia tecnológica entre Estados Unidos y el país asiático.

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También asistirá Tim Cook, exdirector ejecutivo de Apple y actual presidente de su junta directiva, según el medio. Anthropic no respondió si su director ejecutivo, Dario Amodei, participará, mientras que la Casa Blanca tampoco hizo comentarios sobre la lista de invitados.

Tim Cook también asistirá al encuentro. REUTERS/Go Nakamura/Pool

Por qué Tim Cook asistirá a esta cena de Estado

Tim Cook dejó el cargo de director ejecutivo de Apple hace menos de un mes y asumió la presidencia de la junta directiva.

Su presencia resulta relevante para la compañía, ya que el país asiático sigue siendo un mercado importante y ocupa un lugar central en su cadena de producción. Estados Unidos, a su vez, es el país de origen de Apple y uno de sus principales mercados.

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La transición no relegó a Cook a un papel meramente simbólico. Entre las funciones de su nuevo cargo figura el vínculo con responsables políticos de distintos países, una experiencia que puede ser útil para Apple en cuestiones de regulación, comercio, fabricación y políticas tecnológicas.

Jacob Coxon señala una falta de responsabilidad en el desarrollo de superinteligencia tanto en esa empresa como en OpenAI.

Debate por la regulación de la IA

El debate sobre la regulación y el control de la inteligencia artificial cobró impulso después de que Jacob Coxon advirtiera sobre el riesgo de una IA capaz de mejorarse a sí misma.

Días más tarde, Dario Amodei, director ejecutivo de Anthropic, publicó un extenso ensayo en el que planteó la necesidad de ralentizar el desarrollo de esta tecnología.

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“Debemos ralentizar el ritmo al que mejoramos las capacidades de los modelos de IA. El progreso seguirá pareciendo rápido, y debemos aprovechar sabiamente el tiempo que ganamos”, sostuvo Amodei.

“Al igual que muchas tecnologías anteriores, la IA conlleva riesgos, y debido a su gran poder, estos riesgos son graves”, afirmó.

Amodei advirtió sobre la importancia de ralentizar el desarrollo de la IA. REUTERS/Bhawika Chhabra/Archivo

“Incluyen el riesgo de perder el control de los sistemas de IA, el uso indebido de la IA para ciberataques y bioterrorismo y graves trastornos económicos. Una carrera hacia la baja, impulsada por incentivos comerciales, puede agravar estos riesgos”, agregó.

Amodei explicó que la IA ha avanzado a un ritmo “vertiginoso”, impulsada principalmente por su creciente capacidad para crear la próxima generación de sistemas.

Elon Musk y Sam Altman coincidieron con Amodei. Musk, director ejecutivo de Tesla, afirmó:

“Dario está en lo correcto”. Por su parte, Altman sostuvo: “Coincido con Dario en que debemos marcar el ritmo en la frontera tecnológica. Este ha sido uno de los principales temas de las conversaciones que hemos mantenido en OpenAI durante las últimas semanas”.

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Para Huang, la IA no necesita regulación para su desarrollo. Jonathan Brady/Pool via REUTERS

En contraste, Jensen Huang, director ejecutivo de Nvidia, afirmó durante su participación en la conferencia Dreamforce de Salesforce que la inteligencia artificial no requiere nuevas leyes ni regulaciones para su desarrollo. Para el directivo, la seguridad de estos sistemas es un asunto técnico, no jurídico.

“La seguridad es un problema de ingeniería, no legal”, sostuvo Huang. “Estamos desarrollando software, después de todo. Estamos desarrollando sistemas de computación, después de todo. Es un sistema de computación complicado, pero en definitiva es un sistema de computación”, agregó, según sus declaraciones en el evento.

El directivo de Nvidia se distanció de la caracterización que hizo al menos un investigador de seguridad de OpenAI, quien describió a la IA como una suerte de “mente alienígena”.

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Para Huang, se trata de hardware y software construidos por seres humanos y, por lo tanto, puede ser controlado por personas y por las leyes ya existentes.