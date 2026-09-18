Tecno

Jensen Huang de Nvidia y Sam Altman de OpenAI cenarán con los presidentes de EE. UU. y China en reunión de Estado

Tim Cook, anterior de CEO de Apple y actual presidente de la junta directiva de la misma empresa, también asistiera al encuentro

Imagen doble con el rostro de un hombre con gafas a la izquierda y Sam Altman sosteniendo un micrófono a la derecha
Jensen Huang y Sam Altman han mostrado posiciones diferentes frente a la regulación de la IA. (Jonathan Brady/Pool via REUTERS - REUTERS/Carlos Barria)
Guardar

Sam Altman y Jensen Huang, directores ejecutivos de OpenAI y Nvidia, respectivamente, prevén asistir a la cena de Estado que la Casa Blanca ofrecerá a Xi Jinping, presidente de China, según ABC News.

El encuentro reunirá a Altman y Huang en un momento de debate sobre los límites, el desarrollo y la regulación de la inteligencia artificial, en medio de la competencia tecnológica entre Estados Unidos y el país asiático.

PUBLICIDAD

También asistirá Tim Cook, exdirector ejecutivo de Apple y actual presidente de su junta directiva, según el medio. Anthropic no respondió si su director ejecutivo, Dario Amodei, participará, mientras que la Casa Blanca tampoco hizo comentarios sobre la lista de invitados.

Tim Cook también asistirá al encuentro. REUTERS/Go Nakamura/Pool
Tim Cook también asistirá al encuentro. REUTERS/Go Nakamura/Pool

Por qué Tim Cook asistirá a esta cena de Estado

Tim Cook dejó el cargo de director ejecutivo de Apple hace menos de un mes y asumió la presidencia de la junta directiva.

Su presencia resulta relevante para la compañía, ya que el país asiático sigue siendo un mercado importante y ocupa un lugar central en su cadena de producción. Estados Unidos, a su vez, es el país de origen de Apple y uno de sus principales mercados.

PUBLICIDAD

La transición no relegó a Cook a un papel meramente simbólico. Entre las funciones de su nuevo cargo figura el vínculo con responsables políticos de distintos países, una experiencia que puede ser útil para Apple en cuestiones de regulación, comercio, fabricación y políticas tecnológicas.

Publicación en redes sociales donde Jacob Coxon comunica su renuncia a la empresa Anthropic
Jacob Coxon señala una falta de responsabilidad en el desarrollo de superinteligencia tanto en esa empresa como en OpenAI.

Debate por la regulación de la IA

El debate sobre la regulación y el control de la inteligencia artificial cobró impulso después de que Jacob Coxon advirtiera sobre el riesgo de una IA capaz de mejorarse a sí misma.

Días más tarde, Dario Amodei, director ejecutivo de Anthropic, publicó un extenso ensayo en el que planteó la necesidad de ralentizar el desarrollo de esta tecnología.

“Debemos ralentizar el ritmo al que mejoramos las capacidades de los modelos de IA. El progreso seguirá pareciendo rápido, y debemos aprovechar sabiamente el tiempo que ganamos”, sostuvo Amodei.

“Al igual que muchas tecnologías anteriores, la IA conlleva riesgos, y debido a su gran poder, estos riesgos son graves”, afirmó.

Amodei advirtió sobre la importancia de ralentizar el desarrollo de la IA. REUTERS/Bhawika Chhabra/Archivo
Amodei advirtió sobre la importancia de ralentizar el desarrollo de la IA. REUTERS/Bhawika Chhabra/Archivo

“Incluyen el riesgo de perder el control de los sistemas de IA, el uso indebido de la IA para ciberataques y bioterrorismo y graves trastornos económicos. Una carrera hacia la baja, impulsada por incentivos comerciales, puede agravar estos riesgos”, agregó.

Amodei explicó que la IA ha avanzado a un ritmo “vertiginoso”, impulsada principalmente por su creciente capacidad para crear la próxima generación de sistemas.

Elon Musk y Sam Altman coincidieron con Amodei. Musk, director ejecutivo de Tesla, afirmó:

“Dario está en lo correcto”. Por su parte, Altman sostuvo: “Coincido con Dario en que debemos marcar el ritmo en la frontera tecnológica. Este ha sido uno de los principales temas de las conversaciones que hemos mantenido en OpenAI durante las últimas semanas”.

Para Huang, la IA no necesita regulación para su desarrollo. Jonathan Brady/Pool via REUTERS
Para Huang, la IA no necesita regulación para su desarrollo. Jonathan Brady/Pool via REUTERS

En contraste, Jensen Huang, director ejecutivo de Nvidia, afirmó durante su participación en la conferencia Dreamforce de Salesforce que la inteligencia artificial no requiere nuevas leyes ni regulaciones para su desarrollo. Para el directivo, la seguridad de estos sistemas es un asunto técnico, no jurídico.

“La seguridad es un problema de ingeniería, no legal”, sostuvo Huang. “Estamos desarrollando software, después de todo. Estamos desarrollando sistemas de computación, después de todo. Es un sistema de computación complicado, pero en definitiva es un sistema de computación”, agregó, según sus declaraciones en el evento.

El directivo de Nvidia se distanció de la caracterización que hizo al menos un investigador de seguridad de OpenAI, quien describió a la IA como una suerte de “mente alienígena”.

Para Huang, se trata de hardware y software construidos por seres humanos y, por lo tanto, puede ser controlado por personas y por las leyes ya existentes.

Temas Relacionados

Jensen HuangSam AltmanNvidiaOpenAIAppleTecnologíatecnología-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Google lanza el Instituto DeepMind para debatir sobre el futuro de la Inteligencia Artificial General

Google crea una plataforma para analizar los avances, riesgos e impacto social de una futura inteligencia artificial general

Google lanza el Instituto DeepMind para debatir sobre el futuro de la Inteligencia Artificial General

Un grupo de investigadores logró hackear OpenAI utilizando Claude, la IA de Anthropic

El equipo accedió a tokens de autenticación que también permitían entrar a ChatGPT y al GitHub privado de la compañía

Un grupo de investigadores logró hackear OpenAI utilizando Claude, la IA de Anthropic

Apple inicia la venta oficial del iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max: John Ternus, nuevo CEO de Apple es el protagonista

El CEO de la compañía mostró que la fachada de la tienda de Apple de la Quinta Avenida en Nueva York fue decorada con los colores de los nuevos dispositivos

Apple inicia la venta oficial del iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max: John Ternus, nuevo CEO de Apple es el protagonista

Claude ya puede encargarse de una cuarta parte del desarrollo de nuevos modelos de IA

Claude lidera actualmente el 26 % de las tareas de investigación y desarrollo de nuevos modelos de Anthropic, frente al 0 % registrado en febrero

Claude ya puede encargarse de una cuarta parte del desarrollo de nuevos modelos de IA

¿Quieres invertir en criptomonedas? Conoce su valor y cómo ha fluctuado en las últimas horas

Las criptomonedas han tenido un auge recientemente y el bitcoin ha logrado su legalidad en El Salvador

¿Quieres invertir en criptomonedas? Conoce su valor y cómo ha fluctuado en las últimas horas

DEPORTES

El entrenador de Lazio explicó por qué rechazó el fichaje de Mauro Icardi: la teoría del “equilibrio del vestuario” que aplicó

El entrenador de Lazio explicó por qué rechazó el fichaje de Mauro Icardi: la teoría del “equilibrio del vestuario” que aplicó

Quiénes armaron la lista de 30 nominados al Balón de Oro y cómo se elegirá al ganador del trofeo en 2026: el peso clave del rendimiento en el Mundial

De changador en Lanús a pelear por un título internacional en Italia: la historia de Kevin Ramírez

El drástico cambio en los “desfiles” de los jugadores de Francia en cada concentración que impuso Zidane en el inicio de su gestión

Racing intentará salir de su crisis ante Sarmiento por la fecha 10 del Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

TELESHOW

La misión de la soprano Verónica Cangemi: conectar a los jóvenes del mundo a través de la ópera

La misión de la soprano Verónica Cangemi: conectar a los jóvenes del mundo a través de la ópera

La China Suárez respondió a quienes la criticaron por mostrarse en bikini: “No tengo cintura, pero estoy buenísima”

Ceferino Reato criticó la edición de Gran Hermano Generación Dorada: “Fue muy larga y cansadora”

La madre de Wanda Nara volvió a criticar a la China Suárez: “¿Por qué no se ocupa de escolarizar a sus hijos?”

Gran Hermano Generación Dorada cerró con sus momentos más recordados y Sol Abraham levantó el trofeo de ganadora

INFOBAE AMÉRICA

Pantalla con tecnología NXTPAPER y batería de 10.000 mAh: así es la nueva tablet de 12,2 pulgadas que llega a Perú

Pantalla con tecnología NXTPAPER y batería de 10.000 mAh: así es la nueva tablet de 12,2 pulgadas que llega a Perú

Firpo cayó 3-0 ante Olimpia y El Salvador se queda sin representantes en la Copa Centroamericana 2026

El 62.8% de los propietarios de MYPE salvadoreñas vive en una vivienda propia

El hondureño Luis Palma se convierte en el primero de su país en jugar las fases principales de tres torneos europeos

Basura en las vías paraliza un tren de pasajeros en Cuba: los propios viajeros tuvieron que despejar los rieles