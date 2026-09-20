A 2 años de la muerte de Daniel Fanego, el homenaje de su hijo Manu: fotos inéditas y el conmovedor ritual que los une

Daniel y Manu Fanego: el actor recordó a su padre a 2 años de su muerte (Instagram)

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A dos años de la muerte de Daniel Fanego, su hijo Manu lo homenajeó con una publicación en redes sociales. Mediante un carrete de imágenes familiares, el actor recorrió distintas etapas del vínculo con su padre y le dedicó un mensaje centrado en las enseñanzas, los cuidados y la presencia que conserva antes de cada función en su carrera actual.

“Buen, acá recordando al padre, a dos años de su ausencia física. Cada día siento más amor y agradecimiento por haberlo tenido como papá”, escribió Manu al comienzo del posteo. Después resumió algunos recuerdos que asocia con Daniel: “Sus cosquillas, su solemnidad, su cuidado. Y mucho más”. Las palabras acompañaron un álbum que reunió escenas familiares y teatrales de historia.

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La primera fotografía muestra a Daniel abrazando a un Manu pequeño. En otra postal aparece junto a sus hijos, mientras que el carrusel también incorpora una imagen de padre e hijo frente al mar. El recorrido termina con un retrato más reciente del intérprete tomado poco tiempo antes de su muerte. Cada imagen aporta una mirada diferente sobre esa relación.

Con un posteo con fotos inéditas de su infancia y de su vida juntos, el actor homenajeó a su papá en esta fecha especial (Instagram)

Uno de los recuerdos que Manu eligió desarrollar se vincula con un acto escolar por el Día de la Bandera. En esa foto se lo ve caracterizado como un prócer y con bigotes postizos. Allí explicó que Daniel colaboró con los preparativos de aquella presentación y lo ayudó a aprender la letra y asumir el personaje frente a compañeros.

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“En la foto 5, acto del día de la bandera me ayudó a ensayar la letra y me produjo vestuario y maquillaje. Talco para las canas y bigotes postizos incluidos. Fue la primera vez que sentí el olor a mastik en la nariz”, relató. El mastik es un adhesivo que suele fijar elementos de caracterización sobre la piel teatral.

El mensaje también incluyó una referencia directa a la relación que compartían con el teatro. Manu contó que conserva un gesto antes de cada función asociado a una enseñanza de su padre. “Antes de entrar a un escenario golpeo las tablas. Te saludo, como me enseñaste a saludar a los que habitaron ese campo de juego”, expresó en redes.

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Con una imagen de un acto escolar, el actor rememoró una de sus primeras caracterizaciones ayudado por su padre

Con esa frase el actor vinculó el homenaje familiar con su propio oficio. Daniel y Manu compartieron escenario en 2012, dentro del ciclo Teatro por la Identidad, en la obra El vuelo del Cóndor, donde interpretaron distintos momentos de la vida de Pablo Podestá. Años después Manu recordó aquella experiencia durante un Día del Padre y la definió como única.

En el cierre de su publicación actual, Manu contó que se reuniría con su hermana Camila en memoria de su padre. “Hoy nos juntamos con Cami a almorzar. Te celebraremos hasta el infinito”, expresó junto a emojis de manos levantadas, un corazón, manos en oración y destellos. El posteo sumó imágenes de diferentes momentos familiares con Daniel.

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Manu Fanego recordó con unas fotos inéditas a su papá Daniel en el segundo aniversario de su fallecimiento

Daniel Fanego murió el 19 de septiembre de 2024, a los 69 años. En ese momento Manu confirmó la noticia y señaló que su padre había fallecido en su casa acompañado por familiares y amistades. El actor y director dejó una trayectoria en teatro, cine y televisión con trabajos en El marginal, El reino, Resistiré, Luna de Avellaneda y El Ángel.

Al cumplirse el primer aniversario de su muerte, Manu también recurrió a sus redes para recordarlo. Entonces compartió fotos de ambos y escribió: “Hoy hace un año que Daniel Luis ya no está físicamente entre nosotrxs. Más que nunca está presente en las charlas, los saludos, las anécdotas, en los escenarios”. El texto cerró con un agradecimiento, como en esta oportunidad, a dos años de su muerte.

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