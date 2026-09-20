“¡Dimisión ya!“: el inesperado impacto que causó en el Galatasaray la salida de Mauro Icardi

Mohamed Salah anotó tres tantos yregaló una asistencia

Guardar

Mohamed Salah convirtió tres goles y dio una asistencia para guiar al Trabzonspor a una victoria contundente por 4-0 ante el Galatasaray en el Papara Park, en un partido de la Superliga turca que quedará grabado en la memoria de los hinchas del club del Mar Negro. El egipcio, que llegó en el mercado de verano procedente del Liverpool, no esperó a ninguna ocasión menor para exhibir su mejor versión: eligió al líder, campeón y hasta ayer invicto de la liga para protagonizar su noche más brillante desde que viste la camiseta bordó.

El duro golpe provocó la furia de los fanáticos del Galatasaray, que utilizaron a Mauro Icardi como bandera para criticar a la dirigencia y al entrenador, Okan Buruk, por haber prescindido del ídolo argentino, que hoy permanece como agente libre.

PUBLICIDAD

Mohamed Salah no tardó ni cuatro minutos en encender el estadio. Habilitado con un pase en profundidad de Eskihellac, recorrió decenas de metros con la pelota, dejó a la defensa visitante plantada en el camino y definió con la tranquilidad de quien lleva años haciéndolo en los escenarios más exigentes del mundo. El gol tempranero instaló dudas en el Galatasaray y liberó al Trabzonspor, que con Fabinho como motor en el mediocampo fue tomando el control del partido de manera progresiva. En el minuto 39, Salah cambió el rol y pasó a ser asistidor: con un toque preciso habilitó a Saviolo en el lado débil, y este no desperdició la oportunidad para marcar el segundo. Cinco minutos después, antes del pitido final del primer tiempo, Salah volvió a aparecer para cerrar una primera mitad perfecta con su doblete personal.

El complemento no deparó sorpresas. El Galatasaray intentó recomponer su imagen, pero el equipo local no le dio espacios para hacer daño real. La impotencia visitante quedó en evidencia en el minuto 73, cuando Okan Buruk, el técnico del conjunto de Estambul, fue expulsado tras elevar el tono de sus protestas al árbitro. Siete minutos más tarde, con el estadio ya en éxtasis, Salah completó el hat-trick de la misma manera en que inició el partido: corriendo a la espalda de una defensa adelantada en exceso y definiendo con precisión quirúrgica ante un arquero que no pudo hacer nada.

PUBLICIDAD

La cifra es tan llamativa como el rendimiento: con este tríptico, el atacante llega a siete goles en sus primeros seis partidos ligueros con el Trabzonspor y se consolida como el máximo artillero de la Superliga turca.

El Galatasaray lidera pero deberá digerir una derrota que dejó al descubierto sus problemas defensivos

Para el Galatasaray, la derrota tiene el carácter de una anomalía que no modifica la hoja de ruta de un equipo que llegó al partido como líder de la competencia y con margen suficiente para absorber un tropiezo de estas características. Sin embargo, los problemas de fiabilidad en la línea defensiva quedaron expuestos.

Las redes ardieron con las críticas por el rendimiento del equipo y la no renovación de Icardi, quien en el club convirtió 77 goles en 134 partidos, repartió 25 asistencias y ganó seis títulos de liga.

PUBLICIDAD

“Hasta la sexta jornada de la temporada 2025/2026 de la Süper Lig, Mauro Icardi ha marcado 4 goles. En las primeras 6 jornadas de la temporada 2025/2026 de la Süper Lig, Victor Osimhen ha marcado 2 goles con la camiseta del Galatasaray. ¿Y por qué demonios echaste a Icardi?“, bramó un aficionado en X (antes Twitter).

“Mauro Icardi hizo entrenador a Okan Buruk durante sus dos primeros años, y Victor Osimhen durante sus dos últimos años. Sin ellos, lo ha demostrado en cada partido”, criticó un segundo.

El entrenador Buruk y Mauro Icardi, en los años dorados del Galatasaray (REUTERS/Umit Bektas)

“El siglo de Galatasaray que comenzó con Mauro Icardi ha terminado con la partida de Mauro Icardi. Ni Okan como entrenador ni Dursun Özbek como presidente. Ante el juego arrollador de Trabzonspor, deben renunciar en masa. Arda Turan o Fatih Terim deben asumir el cargo de inmediato”, se quejó un tercero. “¡Dimisión ya!“, exigió otro.

PUBLICIDAD

Durante todo el sábado y la mañana del domingo, Mauro Icardi fue tendencia en Turquía. Mientras espera por la resolución de su futuro (no cerró su arribo a la Lazio y sigue en carpeta de otras instituciones, como el Tottenham), el delantero fue protagonista del 0-4 del Galatasaray sin haber pisado el campo de juego.