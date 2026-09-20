Entre playa, atardeceres y recuerdos familiares, Cami Homs enterneció junto a Aitana en su viaje a Estados Unidos

La modelo compartió postales de su escapada y dejó ver cómo transcurrieron sus días junto a la bebé (Instagram)

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Después de unos días de cambios y nuevas experiencias, Cami Homs decidió alejarse de su rutina y viajar a Naples, una ciudad ubicada a dos horas de Miami. La modelo eligió ese destino para disfrutar de una escapada junto a su hija Aitana, de ocho meses, fruto de su relación con José Sosa, y combinó las jornadas con salidas gastronómicas, compras y paseos al aire libre. Entre las distintas actividades que realizó durante la estadía, Homs reservó un momento para posar con la beba en la playa y compartir una serie de fotografías que permitieron observar cuánto creció la niña desde sus primeras apariciones en las redes sociales.

“Gracias Dios por este momento tan mágico”, escribió la modelo como presentación de las postales que publicó en Instagram. En las imágenes, Cami apareció con Aitana en brazos, mientras ambas posaron frente a un paisaje de playa. La beba llevó un conjunto blanco con flores rojas y se encuentra sostenida por su madre, que eligió un vestido amarillo pastel para la ocasión. Homs completó el look con una cartera blanca con detalles del mismo tono, el pelo suelto y el rostro al natural. La escena quedó registrada bajo la luz tenue del atardecer y con la arena como parte del entorno, mientras la modelo miraba a cámara junto a su hija.

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En una de las fotografías, Aitana apareció ubicada delante de Homs, con el vestido estampado en rojo y blanco, mientras la modelo la sostuvo con ambos brazos. La beba llevó además medias blancas con moños y un pequeño accesorio en el pelo. En otra de las imágenes, madre e hija posaron más cerca de la cámara, con la niña mirando hacia un costado y Cami observándola. La modelo también compartió una postal en la que ambas aparecen juntas frente a un camino de arena rodeado de árboles y palmeras.

La modelo disfrutó de unos días en la playa junto a Aitana, fruto de su relación con José Sosa

Cami Homs posó con su hija Aitana durante una escapada a Naples y compartió las postales en sus redes sociales

El posteo superó los 50 mil “me gusta” y recibió una gran cantidad de comentarios de parte de los seguidores de Homs. Muchos usuarios destacaron la escena familiar y repararon en la relación entre madre e hija, mientras que otros se refirieron al aspecto de la modelo y al crecimiento de Aitana. “Hermosas”; “Cami, estás radiante”; “Muero de amor con ustedes dos”; “Son dos gotitas de agua”; “Ella nació para ser mamá” y “Me encanta verlas felices” fueron algunas de las reacciones que se destacaron en la publicación original. Las respuestas se sumaron a las imágenes de la escapada y volvieron a poner el foco en la presencia de la beba en las redes sociales de su madre.

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No es la primera vez que Homs sorprende a sus seguidores con el parecido que mantiene con Aitana. En agosto, la modelo había compartido una fotografía junto a su pareja y la niña, de ocho meses. La imagen fue publicada en sus historias de Instagram y rápidamente generó comentarios entre quienes siguen sus publicaciones.

Aitana lució un conjunto blanco con flores rojas mientras posaba junto a su madre frente a la playa

La modelo eligió un vestido amarillo pastel para compartir nuevas fotografías junto a su hija durante la escapada

En la imagen, Cami sostenía a la bebé en brazos y las dos miraban directamente a la cámara. La luz natural del ambiente era el único recurso visible y el primer plano permitía comparar con claridad las facciones de madre e hija.

La fotografía no incluía una producción especial ni un escenario preparado: la atención estaba concentrada en la cercanía entre las dos y en su parecido físico. Los ojos claros fueron el rasgo que más se destacó en aquella imagen. Los de Cami, de un verde intenso, encontraban un punto de semejanza con los de Aitana, de un profundo tono celeste.

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En agosto, Homs aprovechó para mostrar el gran parecido con su hija menor (Instagram)

El parecido no se limitaba a los ojos. La forma de la cara, la expresión seria con la que ambas enfrentaban el lente y la estructura general de sus rasgos construían una semejanza que iba más allá de la coincidencia cromática.

En esa oportunidad, Homs se mostró sin maquillaje, con el pelo recogido y una remera negra de manga corta. La elección de una imagen cotidiana y despojada puso el foco en los rostros de madre e hija, sin accesorios ni una puesta especialmente preparada.

Ahora, durante su escapada a Naples, Homs volvió a mostrar a Aitana en un contexto diferente, esta vez con la playa, la arena, los árboles y las palmeras como escenario. Las fotografías permitieron ver a la niña con un vestido blanco y flores rojas, mientras la modelo eligió un atuendo amarillo pastel y una cartera blanca. De esa manera, Cami acompañó las imágenes del viaje y compartió con sus seguidores una nueva escena junto a su hija, que volvió a concentrar la atención por su crecimiento y por el parecido que mantiene con su madre.

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