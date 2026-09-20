La salud de Mirtha Legrand: la cronología de sus internaciones, su fortaleza y cómo amaneció este domingo

El estado de salud de Mirtha Legrand es estable y permanece bajo controles médicos en una habitación individual a la espera de nuevos estudios

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Mientras Mirtha Legrand continúa internada por un cuadro de neumonía en el Sanatorio Mater Dei, sus familiares, amigos y el público que la adora esperan su recuperación. Con el optimismo que cargó la evolución de las últimas horas, allegados de la Chiqui contaron a Teleshow que pasó “una maravillosa noche” y que tuvo “un buen amanecer”.

Mirtha permanece internada por segunda vez en septiembre en el Sanatorio Mater Dei, donde recibe tratamiento y controles por una recaída en su cuadro respiratorio. A los 99 años, atraviesa este nuevo capítulo acompañada por su familia, muy cerca de Marcela Tinayre y Juana Viale.

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El último dato sobre su evolución trae una cuota de calma. Legrand descansa en una habitación individual, bajo la atención del equipo médico y a la espera de los estudios que permitan seguir de cerca su respuesta al tratamiento. Su estado general es estable, según indicaron fuentes cercanas, dentro de un cuadro que requiere especial cuidado.

El viernes 18 de septiembre, Mirtha regresó al Mater Dei por guardia. El parte médico firmado por el director de la institución, Enrique Echagüe, informó que ingresó “por presentar un cuadro compatible con neumopatía”. El texto también señaló que permanece internada para realizar estudios, tratamiento y controles. La familia, a través del mismo comunicado, agradeció “la preocupación y el respeto por la salud de Mirtha”.

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Tras recibir el alta el 13 de septiembre, Mirtha Legrand volvió a su casa, pero una recaída respiratoria obligó a su regreso al Sanatorio Mater Dei. En la foto, en uno de sus clásicos té de los domingos con sus amigos íntimos

Horas después del ingreso, Ángel de Brito compartió una novedad sobre la evolución de la conductora. “Leve mejoría. Encontraron la bacteria. Batería de antibióticos. Lograron la hidratación”, escribió el periodista. La información no integró el parte oficial del sanatorio, que no brindó mayores precisiones sobre el diagnóstico.

La recaída llegó pocos días después de una primera internación. El comienzo de esta cronología se remonta al viernes 4 de septiembre, cuando Mirtha se ausentó a último momento de la grabación de su programa. Juana Viale tomó su lugar al frente de la mesa, mientras el entorno de la conductora informó que atravesaba un cuadro gripal.

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“La abuelita está con gripe”, contó Juana frente a cámara, con la cercanía que suele tener al hablar de Mirtha. En ese momento, la prioridad fue el descanso. Sin embargo, los síntomas respiratorios demandaron una observación médica más estricta.

El lunes 7 de septiembre, Legrand ingresó al Sanatorio Mater Dei. Su médico de cabecera indicó reposo total ante un cuadro gripal que derivó en bronquitis. La decisión buscó que recibiera un seguimiento médico permanente y evitara exigencias en una etapa que requería recuperación.

Durante los primeros días de esa internación, la familia eligió llevar tranquilidad. Marcela Tinayre explicó que su mamá estaba “un poco engripada”, una definición que mostró el comienzo de un malestar que después exigió más atención. Juana, por su parte, continuó al frente de los programas y mantuvo informado al público que cada sábado a la noche espera a Mirtha del otro lado de la pantalla.

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Las autoridades del Sanatorio dieron a conocer el diagónstico de la conductora

La preocupación por los cuadros bronquiales no era nueva para la familia. En abril, Mirtha atravesó otra bronquitis fuerte. En ese momento, Marcela habló con franqueza sobre el cuidado que necesitaba su madre: “La verdad que mamá se enfermó de una estupidez, una huevada, porque si algo tiene es buena salud”.

Según relató Tinayre, el aire acondicionado afectó los bronquios de Mirtha durante aquellos días. “El aire le atacó los bronquios, tiene una bronquitis, la está superando”, explicó. También contó la advertencia del médico: “Señora, hágase la idea de que esto es 18 a 20 días con todos los cuidados”.

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Aquella experiencia dejó una enseñanza clara para el círculo íntimo de la conductora. “Tiene que extenderse hasta que esté óptima, fantástica, impecable, porque salir con un estado bronquial o una gripe, no te reponés más”, sumó Marcela. El reposo y el cumplimiento del tratamiento volvieron a ser centrales durante septiembre.

En la primera internación de septiembre, los comunicados del Mater Dei reflejaron una evolución favorable. El viernes 12 un parte médico indicó que Legrand “continúa evolucionando favorablemente del cuadro respiratorio, con una participación activa de su kinesiólogo”. El texto también destacó que se mantenía muy atenta a sus actividades personales y que recibía visitas de familiares y amigos.

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La rutina dentro de la clínica mantuvo algunos rasgos de la personalidad de Mirtha. Juana habló de ello con humor desde La Noche de Mirtha. “Mi abuelita sigue en la clínica, pero poniéndose de mil maravillas”, dijo al inicio de la emisión. Luego retrató la impaciencia de su abuela por volver a su vida habitual: “Hay que retenerla a la señora, porque ustedes saben cómo es. Es la señora eventera, ya estaría en todos lados”.

Ángel de Brito aseguró que hubo una leve mejoría en la evolución de Mirtha Legrand y que recibió antibióticos e hidratación tras detectar una bacteria (Gentileza La noche de Mirtha)

En otro pasaje, Viale expresó el cariño de la familia ante las cámaras: “Le mandamos un beso enorme, que nos está viendo. Abuela, estoy acá poniendo todo el aguante, todo lo que puedo. Muchos besitos para vos”. También buscó tranquilizar al público con una imagen cotidiana: “Despreocúpense que está bárbara. Ya toma el té, tiene amigas... Bah, está haciendo lío en la clínica la abuela”.

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El domingo 13 de septiembre, tras casi una semana de internación, llegó el alta médica. El comunicado informó que Mirtha continuaría la recuperación en su casa “para volver a sus actividades lo antes posible”. La conductora salió por el sector de estacionamiento del Mater Dei y regresó a su departamento de la avenida del Libertador, donde quedó junto a sus seres queridos.

La noticia llevó alegría a su entorno. Al día siguiente, Marcela Tinayre confirmó que su madre estaba mejor: “Le dieron de alta, porque está muchísimo mejor, por suerte. Así que está todo en orden”. Consultada por sus ganas de volver al trabajo, no dudó: “Quiere reponerse y después va a laburar”.

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Cinco días más tarde, la recaída respiratoria motivó el regreso al sanatorio. Hoy, la familia espera la evolución de las próximas horas y el nuevo parte médico que, según aseguró la institución el viernes, llegará este lunes si no hay cambios. Mientras tanto, Juana Viale continúa al frente de los ciclos de su abuela, con la ilusión compartida de verla recuperada y otra vez en su lugar de siempre.