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Páginas para ver películas gratis que roban datos: Cuevana, Pelisplus y XUPER TV

Expertos advierten que estos portales pueden pedir permisos para acceder a archivos personales, enviar notificaciones falsas e instalar malware

Composición con los logotipos de Cuevana 3 sobre afiches de películas, XUPER TV sobre fondo oscuro y Pelisplus sobre fondo azul
Las plataformas piratas redirigen a los usuarios a portales que instalan software maliciosos. (Fotocomposición Infobae)
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Buscar películas, series o transmisiones deportivas sin pagar puede llevar a sitios como Cuevana, Pelisplus o XUPER TV, páginas o aplicaciones piratas que exponen a los usuarios a riesgos de robo de datos y descarga de software malicioso.

La empresa de ciberseguridad ESET advierte que las aplicaciones streaming no oficiales pueden solicitar accesos que no corresponden a un servicio convencional de video. Esos permisos pueden abrir la puerta al acceso a archivos, al envío de notificaciones falsas y a la instalación de programas adicionales o malware en el dispositivo.

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Por qué es peligroso acceder a páginas piratas para ver películas

Según ESET, los repositorios no oficiales facilitan la distribución de programas con funciones ocultas o código malicioso. Una película, una serie o un partido puede funcionar como señuelo para que el usuario instale una app que recopile datos personales, muestre publicidad invasiva o modifique la configuración del teléfono.

Teléfono inteligente con pantalla apagada en superficie lisa, rodeado de iconos digitales de candados abiertos, calaveras y virus disipándose.
ESET alertó que algunas aplicaciones streaming solicitan accesos que no resultan necesarios para reproducir contenidos audiovisuales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Muchas plataformas que ofrecen contenido sin suscripción operan fuera de Google Play Store o App Store. En algunos casos, invitan a descargar archivos desde páginas alternativas para instalar aplicaciones streaming. Ese proceso elimina una de las barreras de control que aplican las tiendas oficiales antes de publicar una app.

Cuáles señales alertan que una aplicación es fraudulenta

Una de las advertencias es la solicitud de permisos que exceden las necesidades de una aplicación destinada a reproducir video. Un servicio streaming puede requerir acceso a internet o notificaciones, pero no necesita revisar la actividad de otras aplicaciones, leer todos los archivos almacenados o instalar software adicional.

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Se debe desconfiar de los mensajes que exigen desactivar protecciones del teléfono, habilitar instalaciones desde fuentes desconocidas o aceptar permisos sin explicar su finalidad. Los permisos excesivos permiten el acceso a fotos, documentos, audios y otros archivos personales que estén guardados en el dispositivo.

Fraude en cuentas bancarias, robo de datos financieros, víctima de estafa digital, inseguridad económica, preocupación por ciberseguridad. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Los permisos excesivos pueden permitir el acceso a fotos, documentos, videos y grabaciones almacenadas en el teléfono. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo pueden robar información personal las aplicaciones piratas

ESET analizó el archivo de instalación de Magis TV, ahora llamada XUPER TV, una aplicación que ganó presencia en Argentina, Colombia y México con la promesa de ofrecer series, películas y deportes en vivo sin abono mensual.

El estudio detectó permisos que, de acuerdo con la compañía, no se corresponden con el funcionamiento habitual de una plataforma de video. Entre ellos aparece la posibilidad de consultar qué aplicaciones están activas en el dispositivo.

Ni Magis TV, ni Xuper TV deben ser usados para ver la Champions League.
Magis TV o XUPER TV son plataformas piratas muy usadas para ver películas. (Fotocomposición Infobae)

Esa información puede revelar hábitos de uso y facilitar ataques dirigidos contra servicios bancarios, redes sociales o mensajería. El acceso a datos de otras apps puede aportar información sensible a un atacante.

Qué sucede si una app puede leer o modificar archivos del teléfono

El análisis de ESET identificó permisos para leer contenido del almacenamiento externo, incluidos documentos, fotos, videos y archivos de audio. En un dispositivo con grabaciones de voz, comprobantes, imágenes familiares o archivos laborales, ese acceso puede comprometer información privada.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El acceso al almacenamiento del dispositivo puede comprometer archivos personales, laborales y multimedia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La posibilidad de modificar esos archivos agrega otro riesgo. Una app con ese alcance podría borrar documentos, alterar contenido o dejar archivos maliciosos en el almacenamiento. La pérdida de datos y la incorporación de malware pueden afectar tanto al teléfono como a otros aparatos conectados a la red doméstica.

Por qué las notificaciones y las actualizaciones son una trampa

Entre los permisos detectados figura la capacidad de enviar notificaciones. Aunque esta función es habitual en muchas aplicaciones legítimas, puede utilizarse para mostrar mensajes fraudulentos que imitan alertas del sistema, promociones o supuestas advertencias de seguridad.

Asimismo, otro permiso permite solicitar la instalación de paquetes adicionales. En la práctica, una app ilegal podría presentar una descarga como actualización necesaria para ver un contenido y conseguir que el usuario incorpore otro programa. Ese mecanismo puede facilitar la instalación de spyware, troyanos u otras formas de robo de información.

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