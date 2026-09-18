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Cuánto valen los iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max de Apple que ya están a la venta

El iPhone 18 Pro cuesta desde USD 1.199 y el Pro Max, desde USD 1.299, ambos con 256 GB

Apple comenzó a comercializar oficialmente los modelos iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max. REUTERS/Tingshu Wang
Apple comenzó a comercializar oficialmente los modelos iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max. REUTERS/Tingshu Wang
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Apple ya inició la venta oficial del iPhone 18 Pro y del iPhone 18 Pro Max, así como del Apple Watch Series 12, el Apple Watch Ultra 4 y los AirPods 5. Los dispositivos están disponibles en tiendas físicas y en la página web de la compañía.

El iPhone 18 Pro parte de USD 1.199 con 256 GB de almacenamiento, mientras que el iPhone 18 Pro Max comienza en USD 1.299 con la misma capacidad.

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Qué precios tienen los nuevos iPhone 18 Pro

Según la página de Apple en Estados Unidos, el iPhone 18 Pro está disponible en cuatro versiones de almacenamiento: 256 GB por USD 1.199, 512 GB por USD 1.399, 1 TB por USD 1.799 y 2 TB por USD 2.399.

El iPhone 18 Pro Max tiene un precio de entrada de USD 1.299 para el modelo de 256 GB. REUTERS/Tingshu Wang
El iPhone 18 Pro Max tiene un precio de entrada de USD 1.299 para el modelo de 256 GB. REUTERS/Tingshu Wang

El iPhone 18 Pro Max también se ofrece en cuatro capacidades: 256 GB por USD 1.299, 512 GB por USD 1.499, 1 TB por USD 1.899 y 2 TB por USD 2.499.

Por otra parte, los AirPods 5 tienen un precio inicial de USD 129, mientras que la versión con estuche de carga inalámbrica cuesta USD 149. El Apple Watch Series 12 tiene un precio inicial de USD 399, mientras que el Apple Watch Ultra 4 cuesta USD 499.

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Qué características destacan del iPhone 18 Pro y del iPhone 18 Pro Max

Los iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max concentran sus principales novedades en la cámara, el rendimiento, la autonomía y las herramientas de inteligencia artificial.

Las mejoras más relevantes de ambos teléfonos se enfocan en el sistema fotográfico, la potencia, la duración de la batería y las funciones de inteligencia artificial. REUTERS/Tingshu Wang
Las mejoras más relevantes de ambos teléfonos se enfocan en el sistema fotográfico, la potencia, la duración de la batería y las funciones de inteligencia artificial. REUTERS/Tingshu Wang

Según Apple, ambos modelos incorporan el chip A20 Pro y una cámara principal Fusion de 48 megapíxeles con apertura variable, una función que permite ajustar la entrada de luz y el nivel de desenfoque según la escena.

La cámara principal ofrece cuatro aperturas —ƒ/1.48, ƒ/1.8, ƒ/2.8 y ƒ/4.0— y se complementa con un ultra gran angular Fusion de 48 megapíxeles y un teleobjetivo Fusion de 48 megapíxeles con zoom óptico de cuatro aumentos.

El sistema también habilita fotos de 24 y 48 megapíxeles, además de controles profesionales para ajustar la velocidad de obturación, el balance de blancos y el histograma desde la aplicación Cámara.

Cuatro teléfonos inteligentes alineados de espaldas en tonos negro, blanco, azul y rojo oscuro sobre un fondo negro
Según Apple, el iPhone 18 Pro puede reproducir video durante un máximo de 36 horas, mientras que el Pro Max alcanza hasta 45 horas. (Apple)

En el frente, los equipos incorporan una cámara Center Stage de 18 megapíxeles con autofoco, encuadre automático para videollamadas y funciones para grabar video con mayor estabilidad. Para los usuarios que producen contenido, la serie admite ProRes, ProRes RAW, Apple Log 2 y grabación de video 4K con Dolby Vision.

El rendimiento es otro de los puntos destacados. El chip A20 Pro cuenta con CPU de seis núcleos, GPU de siete núcleos y dos motores neuronales de 16 núcleos.

Apple lo combina con una cámara de vapor rediseñada para mejorar la disipación térmica durante tareas exigentes, como juegos, edición de video o uso prolongado de aplicaciones.

En autonomía, Apple informa hasta 36 horas de reproducción de video para el iPhone 18 Pro y hasta 45 horas de reproducción de video para el iPhone 18 Pro Max.

iPhone - iPhone 18 Pro - apertura variable - tecnología - 9 de septiembre
El sistema de cámaras permite capturar imágenes con resoluciones de 24 o 48 megapíxeles. (Apple)

La diferencia entre ambos también se aprecia en la pantalla: el modelo Pro tiene un panel OLED de 6,3 pulgadas, mientras que el Pro Max alcanza las 6,9 pulgadas. Los dos incluyen Dynamic Island, pantalla siempre activa, tasa de actualización adaptativa de hasta 120 Hz y brillo máximo exterior de 3.000 nits.

iPhone Duo: el primer plegable de Apple

El iPhone Duo tiene un precio inicial de USD 1.999 para la versión con 256 GB de almacenamiento. El dispositivo incorpora dos cámaras, un pliegue prácticamente imperceptible, bordes de titanio y botones configurables para acceder con mayor rapidez a las funciones más usadas.

Las cámaras frontales están ubicadas en la esquina superior derecha y se integran de forma discreta al diseño. La pantalla interna mide 7,6 pulgadas, mientras que, al cerrarse, el equipo ofrece una pantalla exterior de 5,4 pulgadas. Además, funciona con el procesador A20 Pro.

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