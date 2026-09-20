Cómo instalar en casa Starlink, el internet satelital de Elon Musk

Starlink es un servicio de SpaceX que está disponible en diferentes partes del mundo. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

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Los usuarios de Starlink, el servicio de internet satelital de Elon Musk, pueden instalar el kit estándar en su casa sin recurrir a un técnico si siguen una secuencia básica. El proceso comienza antes de conectar la antena: la elección del lugar define la estabilidad del servicio y permite evitar cortes provocados por obstáculos.

La guía de instalación sugiere descargar la aplicación de Starlink, revisar la visibilidad del cielo, conectar el dispositivo al router y completar la configuración de la red inalámbrica.

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El kit incluye los componentes necesarios para la instalación inicial, aunque algunos hogares pueden requerir soportes adicionales para colocar la antena en altura.

Qué debe revisarse antes de abrir el kit de Starlink

El primer paso consiste en verificar que estén todos los elementos del paquete. El kit estándar incluye la antena Starlink, su soporte, un Router Gen 3, una fuente de alimentación, un cable Starlink de 15 metros y dos cables de alimentación de 1,5 metros.

El kit estándar incluye antena, router, fuente de alimentación y un cable de 15 metros. (Foto: Starlink)

Además, conviene definir dónde se ubicará el router dentro de la vivienda, cerca de una toma eléctrica y de un sitio desde el cual el cable pueda llegar hasta la antena.

Antes de empezar, es necesario descargar la aplicación Starlink en el teléfono o la tableta. La aplicación ofrece una herramienta para detectar obstrucciones y guía el proceso de puesta en funcionamiento.

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Dónde conviene colocar la antena de Starlink en casa

La antena debe tener una vista despejada hacia el cielo. Ramas, postes, paredes, chimeneas y techos pueden interferir con la comunicación entre el dispositivo y los satélites.

Cuando existen obstrucciones, el servicio puede presentar pausas o pérdidas de conexión, aun si la instalación eléctrica y el router funcionan de forma correcta.

La antena de Starlink requiere una vista despejada del cielo para mantener la conexión satelital. (Imagen ilustrativa Infobae)

La aplicación permite analizar el campo de visión desde distintos puntos de la propiedad. Si no hay una zona libre de obstáculos a nivel del suelo, la guía aconseja buscar una ubicación elevada.

El soporte incluido puede utilizarse para una instalación básica, pero Starlink vende por separado accesorios destinados a techos, postes y paredes. La ubicación elegida debe permitir tender el cable sin someterlo a dobleces pronunciados, cortes o tensión excesiva.

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Cómo conectar la antena y el router de internet

Con la antena en el lugar previsto, se debe levantar el soporte y enchufar el cable Starlink en la antena. El conector tiene que entrar por completo y quedar al ras de la superficie.

El dispositivo de bloqueo del cable debe orientarse hacia arriba. Para retirarlo, la guía indica tirar con firmeza hacia afuera, porque el conector no dispone de una pestaña de liberación.

El router muestra el estado de la conexión mediante una luz indicadora de distintos colores. (Imagen ilustrativa Infobae)

El otro extremo del cable debe conectarse al puerto número uno del Router Gen 3, identificado con el símbolo de una antena. Luego se conecta la fuente de alimentación al router y a una toma de corriente.

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Antes de encender el sistema, resulta conveniente revisar que no haya daños visibles en los cables y que las conexiones estén firmes.

De qué forma ajustar la antena de Starlink

Una vez que la antena y el router reciben energía, la aplicación de Starlink guía la instalación. El sistema inicia el intento de conexión y emite una alerta si la posición de la antena requiere un ajuste. En ese caso, la herramienta de alineación indica hacia dónde girar el dispositivo para mejorar la comunicación con los satélites.

Asimismo, la luz del router permite seguir el estado inicial. Una luz blanca intermitente señala que el dispositivo intenta conectarse; cuando queda blanca fija, el router ya se conectó a internet.

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La aplicación del servicio permite detectar árboles, paredes u otras estructuras que pueden afectar la señal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La luz se apaga después de una hora de funcionamiento normal. Si queda roja durante 20 minutos, el router no logró establecer la conexión y será necesario revisar la ubicación de la antena, los cables o la alimentación eléctrica.

Cómo conectar los dispositivos a la red WiFi de Starlink

Para usar la red inalámbrica, se debe buscar “STARLINK” en la configuración de WiFi del teléfono, computadora u otro dispositivo. Tras conectarse, se abrirá una ventana del navegador para definir un nombre de red, conocido como SSID, y una contraseña.

Si persisten los problemas, la aplicación permite comprobar alertas, obstrucciones e interrupciones de energía. Se puede verificar la luz del router, revisar los conectores y reiniciar el aparato al desenchufarlo y volverlo a enchufar.

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