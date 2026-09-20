El sentido descargo de Memphis Depay tras errar el penal en la eliminación de la Copa Libertadores ante Estudiantes: el guiño de Neymar

Memphis Depay erró un penal clave en los minutos finales del partido contra Estudiantes (Reuters)

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Memphis Depay publicó una carta en Instagram para disculparse con los hinchas de Corinthians después de fallar el penal que podía llevar la serie ante Estudiantes de La Plata a una definición desde los doce pasos. El delantero neerlandés asumió la responsabilidad por la ejecución desviada en el minuto 102 del partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2026 y aseguró que atraviesa “la mayor decepción” de su carrera.

“Quiero disculparme con los aficionados, con los millones de personas que creyeron en nuestro sueño de ganar la Libertadores. Estoy desconsolado”, escribió el atacante de 32 años. El mensaje apareció dos días después de la eliminación y expuso el impacto personal que le provocó una jugada que cambió el desenlace de la serie.

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El penal llegó en el undécimo minuto de adición, cuando Corinthians perdía 1-0 ante Estudiantes de La Plata. El gol de Alexis Castro le daba al conjunto argentino una ventaja de 2-1 en el resultado global. Tras una revisión en el sistema de videoarbitraje, el juez venezolano Jesús Valenzuela sancionó una mano de Leandro González Pírez dentro del área.

La oportunidad podía igualar la llave y forzar una tanda de penales. Depay tomó la pelota y quedó frente al arquero uruguayo Fernando Muslera, pero su remate de derecha se fue por encima del travesaño. El encuentro terminó con la clasificación del equipo platense a las semifinales continentales.

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La carta de Depay tras errar el penal en Copa Libertadores

En su texto, Memphis Depay explicó que estaba convencido de la forma en que debía ejecutar el penal. “Tenía plena confianza en cómo debía golpear el balón, como lo he hecho muchas veces en mi carrera, pero el resultado fue doloroso”, señaló.

El delantero ubicó ese fallo en un contexto más amplio. Admitió que su desempeño durante la temporada no respondió a sus expectativas y sostuvo que renovó su contrato con el club pese a conocer las dificultades que enfrentaría. “Renové mi contrato con plena consciencia y sabía que las cosas no serían fáciles, ya que mi año ha sido malo hasta ahora”, expresó.

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La carta también incluyó una referencia a su llegada a Brasil y a la relación que construyó con la afición. “La razón por la que me uní a este hermoso club siempre fue para demostrar mi talento, disciplina y ética de trabajo. Dos años después, hemos construido grandes recuerdos, pero eso ya pasó”, afirmó.

El mensaje del neerlandés llegó en medio de un escenario de tensión en Parque Sao Jorge. Tras la eliminación, aparecieron pintadas contra el jugador y crecieron las críticas sobre su nivel deportivo. El penal fallado tuvo repercusiones que excedieron lo deportivo debido al peso del nuevo contrato de Depay. La dirigencia de Corinthians acordó una renovación hasta 2028 que contempla salarios, comisiones y derechos de imagen diferidos por un total de 27,7 millones de dólares.

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La reacción de la hinchada al penal de Memphis

Ese compromiso económico convirtió a Depay en una de las principales apuestas del fútbol sudamericano. La continuidad del delantero europeo, que llegó al club con el objetivo de competir por títulos internacionales, quedó bajo escrutinio luego de una eliminación que frustró la posibilidad de disputar las semifinales.

El jugador se refirió de forma directa a las críticas y sostuvo que no pretende apartarse del conflicto. “Entiendo y acepto todas las críticas y emociones que conlleva este momento, pero jamás me rendiré en mi intento de hacer historia en este club y llevar al Corinthians junto al equipo y la afición donde pertenece”, indicó. También planteó una exigencia para sí mismo y para el grupo: “Es hora de trabajar más duro o irse a casa, porque no soy de los que se esconden tras excusas”. Más adelante, remarcó: “Las cosas no serán fáciles, pero quienes me conocen saben que soy un luchador”.

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En el tramo final de la publicación, Depay sostuvo que aún mantiene la aspiración de lograr objetivos con Corinthians. “Me quedo en el campo de batalla porque el sueño que todos compartimos no ha muerto, al menos no en mi corazón”, escribió el delantero, que recibió el apoyo de Neymar al comentar: “Mantente fuerte, hermano”.

El atacante cerró con un mensaje dirigido a quienes celebraron la caída del equipo brasileño: “Y para aquellos que encuentran alegría en nuestro dolor, recuerden que eso no cambia nada del camino que estamos recorriendo. La vida nos enseñará una lección a cada uno a su debido tiempo”.

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Mientras Corinthians procesa la eliminación, Estudiantes de La Plata alcanzó una semifinal de Copa Libertadores por primera vez en 17 años. El equipo argentino se enfrentará al Flamengo, ganador de la serie ante Independiente del Valle. El próximo 13 de octubre comenzará su camino en búsqueda de llegar a la final única, prevista en Montevideo.