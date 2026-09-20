Deportes

El sentido descargo de Memphis Depay tras errar el penal en la eliminación de la Copa Libertadores ante Estudiantes: el guiño de Neymar

El delantero neerlandés difundió en Instagram un mensaje a la afición luego de desviar el remate en el minuto 102, en el que aceptó la responsabilidad y habló de “la mayor decepción” de su carrera

Memphis Depay erró un penal clave en los minutos finales del partido contra Estudiantes (Reuters)
Memphis Depay erró un penal clave en los minutos finales del partido contra Estudiantes (Reuters)
Guardar

Memphis Depay publicó una carta en Instagram para disculparse con los hinchas de Corinthians después de fallar el penal que podía llevar la serie ante Estudiantes de La Plata a una definición desde los doce pasos. El delantero neerlandés asumió la responsabilidad por la ejecución desviada en el minuto 102 del partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2026 y aseguró que atraviesa “la mayor decepción” de su carrera.

“Quiero disculparme con los aficionados, con los millones de personas que creyeron en nuestro sueño de ganar la Libertadores. Estoy desconsolado”, escribió el atacante de 32 años. El mensaje apareció dos días después de la eliminación y expuso el impacto personal que le provocó una jugada que cambió el desenlace de la serie.

PUBLICIDAD

El penal llegó en el undécimo minuto de adición, cuando Corinthians perdía 1-0 ante Estudiantes de La Plata. El gol de Alexis Castro le daba al conjunto argentino una ventaja de 2-1 en el resultado global. Tras una revisión en el sistema de videoarbitraje, el juez venezolano Jesús Valenzuela sancionó una mano de Leandro González Pírez dentro del área.

La oportunidad podía igualar la llave y forzar una tanda de penales. Depay tomó la pelota y quedó frente al arquero uruguayo Fernando Muslera, pero su remate de derecha se fue por encima del travesaño. El encuentro terminó con la clasificación del equipo platense a las semifinales continentales.

PUBLICIDAD

La carta de Depay tras errar el penal en Copa Libertadores
La carta de Depay tras errar el penal en Copa Libertadores

En su texto, Memphis Depay explicó que estaba convencido de la forma en que debía ejecutar el penal. “Tenía plena confianza en cómo debía golpear el balón, como lo he hecho muchas veces en mi carrera, pero el resultado fue doloroso”, señaló.

El delantero ubicó ese fallo en un contexto más amplio. Admitió que su desempeño durante la temporada no respondió a sus expectativas y sostuvo que renovó su contrato con el club pese a conocer las dificultades que enfrentaría. “Renové mi contrato con plena consciencia y sabía que las cosas no serían fáciles, ya que mi año ha sido malo hasta ahora”, expresó.

La carta también incluyó una referencia a su llegada a Brasil y a la relación que construyó con la afición. “La razón por la que me uní a este hermoso club siempre fue para demostrar mi talento, disciplina y ética de trabajo. Dos años después, hemos construido grandes recuerdos, pero eso ya pasó”, afirmó.

El mensaje del neerlandés llegó en medio de un escenario de tensión en Parque Sao Jorge. Tras la eliminación, aparecieron pintadas contra el jugador y crecieron las críticas sobre su nivel deportivo. El penal fallado tuvo repercusiones que excedieron lo deportivo debido al peso del nuevo contrato de Depay. La dirigencia de Corinthians acordó una renovación hasta 2028 que contempla salarios, comisiones y derechos de imagen diferidos por un total de 27,7 millones de dólares.

La reacción de la hinchada al penal de Memphis

Ese compromiso económico convirtió a Depay en una de las principales apuestas del fútbol sudamericano. La continuidad del delantero europeo, que llegó al club con el objetivo de competir por títulos internacionales, quedó bajo escrutinio luego de una eliminación que frustró la posibilidad de disputar las semifinales.

El jugador se refirió de forma directa a las críticas y sostuvo que no pretende apartarse del conflicto. “Entiendo y acepto todas las críticas y emociones que conlleva este momento, pero jamás me rendiré en mi intento de hacer historia en este club y llevar al Corinthians junto al equipo y la afición donde pertenece”, indicó. También planteó una exigencia para sí mismo y para el grupo: “Es hora de trabajar más duro o irse a casa, porque no soy de los que se esconden tras excusas”. Más adelante, remarcó: “Las cosas no serán fáciles, pero quienes me conocen saben que soy un luchador”.

En el tramo final de la publicación, Depay sostuvo que aún mantiene la aspiración de lograr objetivos con Corinthians. “Me quedo en el campo de batalla porque el sueño que todos compartimos no ha muerto, al menos no en mi corazón”, escribió el delantero, que recibió el apoyo de Neymar al comentar: “Mantente fuerte, hermano”.

El atacante cerró con un mensaje dirigido a quienes celebraron la caída del equipo brasileño: “Y para aquellos que encuentran alegría en nuestro dolor, recuerden que eso no cambia nada del camino que estamos recorriendo. La vida nos enseñará una lección a cada uno a su debido tiempo”.

Mientras Corinthians procesa la eliminación, Estudiantes de La Plata alcanzó una semifinal de Copa Libertadores por primera vez en 17 años. El equipo argentino se enfrentará al Flamengo, ganador de la serie ante Independiente del Valle. El próximo 13 de octubre comenzará su camino en búsqueda de llegar a la final única, prevista en Montevideo.

Temas Relacionados

Memphis DepayCorinthiansCopa Libertadoresdeportes-internacional

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Francisco Cerúndolo apabulló a su rival, Argentina le ganó la serie a Turquía y clasificó a los Qualifiers 2027

El número uno nacional logró un contundente triunfo ante Mert Alkaya por 6-1 y 6-0. Antes, Guido Andreozzi y Andrés Molteni habían sufrido una derrota en el dobles. El equipo de Javier Frana se impuso por 3 a 1 en la serie

Francisco Cerúndolo apabulló a su rival, Argentina le ganó la serie a Turquía y clasificó a los Qualifiers 2027

San Lorenzo y Boca Juniors animan el clásico de la fecha en el Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

El equipo del Vasco Arruabarrena, que viene de avanzar a las semifinales de la Copa Sudamericana, visitará al conjunto de Ruben Darío Insua en el Nuevo Gasómetro. Transmite TNT Sports a las 14.45

San Lorenzo y Boca Juniors animan el clásico de la fecha en el Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

Es hija de un famoso arquero y una conductora y brilló arriba de la tabla de surf en su debut en los Juegos Suramericanos

Isabella Assmann, de apenas 14 años, superó a la venezolana Emily Hurtada en la especialidad de bodyboard

Es hija de un famoso arquero y una conductora y brilló arriba de la tabla de surf en su debut en los Juegos Suramericanos

“¡Dimisión ya!“: el inesperado impacto que causó en el Galatasaray la salida de Mauro Icardi

El campeón defensor de la Liga de Turquía perdió 4-0 ante el Trabzonspor y el delantero, que busca club como agente libre, se transformó en tendencia. Los furiosos reclamos en las redes

“¡Dimisión ya!“: el inesperado impacto que causó en el Galatasaray la salida de Mauro Icardi

El fuerte cruce entre Cuti Romero y Bellingham en el clásico de Madrid y la acción que pudo ser expulsión: “Sos un llorón”

En el marco de un acalorado derbi entre el Atlético y el Real, el argentino y el británico discutieron en múltiples oportunidades. La jugada que revisó el VAR que casi termina en roja para el defensor albiceleste

El fuerte cruce entre Cuti Romero y Bellingham en el clásico de Madrid y la acción que pudo ser expulsión: “Sos un llorón”

MALDITOS NERDS

‘Trails in the Sky 2nd Chapter’ debuta entre los juegos mejor valorados de 2026

‘Trails in the Sky 2nd Chapter’ debuta entre los juegos mejor valorados de 2026

Ubisoft y Evil Empire lanzan la gran actualización de ‘The Rogue Prince of Persia’

Benedict Cumberbatch lidera el primer tráiler de ‘Wife and Dog’ de Guy Ritchie

Nintendo Switch 2 recibirá ‘Tropico 7 Special Edition’ con controles de ratón

Ved: Recure tendrá siete estilos jugables y más de 50 piezas de equipo

ENTRETENIMIENTO

Ke Huy Quan descubrió años después el verdadero motivo de su cercanía con Harrison Ford en el set de “Indiana Jones”

Ke Huy Quan descubrió años después el verdadero motivo de su cercanía con Harrison Ford en el set de “Indiana Jones”

El creador de “The Big Bang Theory” explicó la fórmula de su éxito continuo

“Ni cinco dólares”: la queja de los abogados de Nick Reiner sobre el fideicomiso familiar

Christine Taylor, actriz de ‘La Tribu Brady’, recordó la vez que le apuntaron con un arma en los años 90: “Fue muy aterrador”

Angelina Jolie confiesa que nunca tuvo una conexión como la que tiene con Salma Hayek

INFOBAE AMÉRICA

Apagones de más de 36 horas en La Habana derivan en protestas por fallas en el acceso al agua

Apagones de más de 36 horas en La Habana derivan en protestas por fallas en el acceso al agua

El brote de sarampión en Guatemala no ha terminado, advierte el Ministerio de Salud

Panameños celebran los 17 años de su ave nacional: el águila harpía llamada Panamá

Honduras: Lluvias dejan calles anegadas en Tegucigalpa

Onda tropical aumenta el riesgo de inundaciones urbanas y deslizamientos en El Salvador