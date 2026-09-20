Dolores Fonzi, Mercedes Morán y dos actrices argentinas sorprendieron con un guiño a las Malvinas en San Sebastián

Las actrices sorprendieron en una alfombra roja durante el Festival Internacional de Cine de San Sebastián al mostrar el reverso de sus chaquetas (Instagram)

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El talento argentino volvió a ocupar un lugar destacado en una de las grandes citas internacionales del cine. Durante este fin de semana, el Festival Internacional de Cine de San Sebastián reunió a figuras de distintas partes del mundo y, entre las propuestas que captaron la atención de las cámaras, se destacó la presencia de Dolores Fonzi, Mercedes Morán, Alejandra Flechner y Carolina Álvarez. Las cuatro actrices llegaron al evento para acompañar la presentación de una producción argentina y eligieron un look que, además de formar parte de su paso por la alfombra roja, llevó una consigna vinculada con la identidad nacional.

Las artistas caminaron juntas por la alfombra roja con kimonos intervenidos en tonos oscuros, celestes, blancos y marrones, inspiradas en los colores de la bandera de la Selección Argentina. Cada una combinó la prenda con un conjunto diferente. Fonzi lució un atuendo blanco, mientras Morán llevó la chaqueta con pantalones amplios y Flechner la combinó con un jeans. Álvarez, por su parte, utilizó el tapado sobre un vestido azul oscuro. Las cuatro avanzaron frente a las cámaras en un espacio rodeado por edificios, banderas y carteles del festival, bajo un cielo despejado y sobre una alfombra roja instalada en la ciudad vasca.

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Durante los primeros pasos, el diseño de las prendas podía observarse principalmente desde el frente. Sin embargo, cuando llegaron al final del recorrido, las cuatro actrices se dieron vuelta al mismo tiempo y dejaron a la vista la parte posterior de las chaquetas. Allí aparecía la inscripción “Las Malvinas son argentinas”, acompañada por una imagen de las islas, el mar y franjas en celeste y blanco. El mensaje quedó expuesto cuando las artistas giraron frente a las cámaras y convirtieron el detalle de vestuario en el centro de la escena.

Las actrices Dolores Fonzi, Mercedes Morán, Alejandra Flechner y Carolina Álvarez lucen chaquetas con el mensaje "Las Malvinas son argentinas" en San Sebastián (Captura de video)

La bandera con la frase “Las Malvinas son argentinas” había recorrido el mundo después de aparecer durante el Mundial 2026. En aquella celebración, un grupo de hinchas argentinos confeccionó una bandera blanca con la inscripción “Las Malvinas son argentinas”, que fue exhibida por los jugadores tras el triunfo. La frase alude al reclamo de soberanía sobre las islas que la Argentina mantiene con el Reino Unido desde hace décadas.

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El clip publicado en conjunto por las cuatro artistas generó una gran cantidad de reacciones en las redes sociales. Entre quienes comentaron la publicación se encontraban Fito Páez, Natalia Oreiro, Ronnie Arias y Verónica Llinás, además de numerosos usuarios que expresaron su apoyo al gesto. “Esas son las mujeres argentinas que quiero que me representen”; “Muy importante sostener esta bandera”; “Genialidad absoluta”; “Las amo” y “Aguante Argentina” fueron algunos de los mensajes que aparecieron junto al video.

La actriz protagoniza la miniserie dirigida por Pablo Larraín (Netflix)

Las artistas viajaron a San Sebastián para presentar Mis muertos tristes, la nueva producción de Pablo Larraín, que forma parte de la Sección Oficial del festival. La historia sigue a Ema, una médica recién jubilada capaz de ver a los muertos, en un relato en el que los límites entre quienes están vivos y quienes ya no lo están comienzan a desdibujarse. La película llevó a las actrices a participar de las actividades del festival, entre ellas las presentaciones ante la prensa y el recorrido por la alfombra roja.

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El jueves pasado, Lali Espósito sorprendió con un look asociado al reclamo de las islas Malvinas (EFE)

Las artistas no fueron las únicas figuras argentinas que sorprendieron con este guiño durante el festival. El jueves pasado, Lali Espósito también había llamado la atención durante sus primeras apariciones ante la prensa y los fotógrafos en la ciudad vasca. La cantante y actriz eligió una remera blanca con la inscripción “Las Malvinas son argentinas”, escrita con la misma tipografía utilizada por la Selección Argentina de fútbol después de eliminar a Inglaterra en el Mundial 2026.

El look de Espósito se completó con anteojos negros, un blazer oversized abierto del mismo color y botas altas acordonadas, que permitían ver la frase estampada sobre la remera. Además de posar frente a las cámaras, la artista firmó autógrafos y se sacó fotos con los fanáticos que la esperaban en San Sebastián. De esa manera, la consigna apareció en distintos momentos del festival y volvió a quedar vinculada con la presencia argentina en una escena internacional.

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