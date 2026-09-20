Panameños celebran los 17 años de su ave nacional: el águila harpía llamada Panamá

La historia del ejemplar permite vincular una celebración puntual con la protección de la fauna nativa. (Cortesía)

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El 22 de septiembre de 2009 en el zoológico de Miami, Estados Unidos nació el águila harpía Panamá, que recibió su nombre como homenaje a la nación panameña.

En junio de 2013 llegó al Jardín Botánico Summit, en ciudad de Panamá, donde continúa bajo atención especializada.

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La protección legal del águila harpía quedó establecida mediante la Ley No. 18 del 10 de abril de 2002, publicada en la Gaceta Oficial No. 24.530.

El tercer artículo de la norma contempla multas de hasta $5.000 para quienes capturen, trafiquen, dañen o maten águilas harpías adultas, sus crías, huevos o nidos.

La declaración de esta especie como emblema nacional reforzó la necesidad de proteger sus poblaciones silvestres. La sanción abarca tanto a los ejemplares adultos como a las etapas iniciales de reproducción, que resultan necesarias para la continuidad de la especie.

Los nidos registrados en la provincia de Darién proceden de la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Darién. (Cortesía)

El águila harpía puede pasar inadvertida pese a su tamaño, ya que se caracteriza por ser silenciosa. Los habitantes de las zonas próximas a su distribución tienen mayores posibilidades de encontrarla y aportan información de utilidad para los biólogos.

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Isabelle Beuret, veterinaria del Jardín Botánico Summit, explicó a los medios de comunicación que la fecha tiene un significado especial por tratarse del ave nacional panameña.

El águila harpía que vive en el parque se encuentra bajo un régimen de préstamo, debido a la condición amenazada de la especie.

Esa situación exige controles específicos para preservar su bienestar durante la permanencia en el Jardín Botánico Summit.

La historia del ejemplar permite vincular una celebración puntual con la protección de la fauna nativa. El parque pretende que los visitantes conozcan las razones por las que la conservación del águila harpía también involucra a los ambientes donde obtiene alimento y construye sus nidos.

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El águila harpía Panamá llegó en junio de 2013 al Jardín Botánico Summit, en la ciudad capital, donde continúa bajo atención especializada. (Internet)

Beuret sostuvo que el ave integra la biodiversidad del país y cumple una tarea dentro de la cadena alimentaria. La veterinaria advirtió que la desaparición de la especie puede afectar el equilibrio de los ecosistemas que habita.

“Ella hace parte del ecosistema, de la biodiversidad de nuestro país”, afirmó, quien añadió que su función como depredadora permite regular poblaciones de otras especies.

La especie habita bosques tropicales húmedos de tierras bajas, por debajo de los 600 metros sobre el nivel del mar, desde el sur de México hasta el norte de Argentina.

En Panamá, aparece en regiones montañosas del Caribe que aún conservan extensiones boscosas. Los registros históricos mencionan presencia de águilas harpías en Almirante, en Bocas del Toro; Boquete, en Chiriquí, y Chilibre, en Panamá. Actualmente, su distribución se limita a áreas boscosas del Parque Nacional Darién, el Parque Nacional Chagres, la comarca de Kuna Yala y el Bosque Protector de Palo Seco, en Bocas del Toro.

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Algunos estudios citados sobre la especie indican que puede tolerar transformaciones humanas del paisaje, como las destinadas a agricultura, ganadería y reforestación. Esa capacidad depende de que se mantenga una extensión de bosque cercana que le permita alimentarse y anidar.

Nacida en el zoológico de Miami, el águila harpía Panamá recibió su nombre como homenaje a la nación panameña. (Cortesía)

Los nidos registrados en la provincia de Darién proceden de la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Darién. En ese sector ya existen comunidades establecidas, lo que refuerza la necesidad de compatibilizar la presencia humana con la preservación del bosque.

El águila harpía alcanza hasta 2,24 metros de envergadura. El macho puede medir hasta 0,96 metros y pesar unos 6,35 kilogramos (14 libras), mientras que la hembra llega a 1,08 metros y a cerca de 8,16 kilogramos (18 libras).

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Los pichones pesan aproximadamente 96 gramos. Durante la etapa juvenil, presentan plumaje blanco y, con el crecimiento, adquieren tonalidades grises en la cabeza, el cuello y el pecho.

Después de los cuatro años, los ejemplares comienzan a adoptar el aspecto propio de los adultos. Estos tienen cresta negra con dos puntas, pico negro, cabeza y cuello grises, pecho oscuro, abdomen blanco y patas amarillas.

El cumpleaños de Panamá reunirá esos elementos en una jornada dirigida al público. La actividad buscará celebrar la vida del ejemplar y recordar que la preservación del águila harpía depende de proteger los bosques donde aún sobrevive.

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