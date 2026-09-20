Costa Rica

Costa Rica: “Pecho de Rata” habría hecho negocios con el clan de “Chamalé”, el “Rey de la Heroína” de Guatemala

Documentos señalan que Edwin López Vega y Ronny Ortiz habrían participado en traslados de cocaína desde Sudamérica hacia Estados Unidos, con conexiones en Costa Rica, según la acusación

Un hombre sin camiseta con un tatuaje a la izquierda y otro hombre esposado con una camiseta de tirantes y un rosario a la derecha.
La DEA incluyó a Edwin López Vega y a Ronny Ortiz en un expediente de la Fiscalía del Distrito Este de Texas por una red de tráfico de cocaína hacia Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Edwin López Vega, “Pecho de Rata”, habría mantenido vínculos con la estructura del guatemalteco Juan Alberto Ortiz, “Chamalé”, mediante Ronny Ortiz, “Simón”, hermano de este último. La eventual entrega de Ronny Ortiz a Estados Unidos sigue sujeta a la resolución de un proceso judicial pendiente en Guatemala.

Según CR Hoy, la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) incluyó a López Vega y a Ronny Ortiz en un expediente de la Fiscalía del Distrito Este de Texas. El caso los vincula con una red dedicada al traslado de cocaína desde Sudamérica hacia Estados Unidos.

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A López Vega se le atribuye la conformación de una estructura de tráfico de drogas desde 2008, con células activas desde 2020. La organización habría mantenido operaciones y conexiones en Costa Rica, además de vínculos con actores de otros países de la región.

La ruta descrita en el expediente comenzaba en Colombia y Ecuador, atravesaba Panamá, Nicaragua y El Salvador y mantenía puntos de conexión en Costa Rica. Los cargamentos continuaban después hacia México y Estados Unidos, de acuerdo con la información citada.

La red tenía conexiones con grupos de Colombia y México

El reporte de CR Hoy señala que la organización relacionada con López Vega tenía vínculos con el Clan del Golfo de Colombia y el Cártel de Sinaloa de México. La cocaína era adquirida en laboratorios clandestinos colombianos antes de ser enviada a través de distintos corredores regionales.

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Los grupos empleaban lanchas rápidas, barcos de carga, embarcaciones pesqueras, semisumergibles y aeronaves para movilizar los cargamentos. También utilizaban camiones semirremolque y otros vehículos en los trayectos terrestres.

Tras la distribución de la droga en Estados Unidos, las ganancias en efectivo eran trasladadas hacia el sur. Según la descripción del caso, el dinero recorría varios de los mismos países utilizados durante el tránsito de la cocaína.

La estructura atribuida a Edwin López Vega operaba desde 2008 y habría mantenido conexiones en Costa Rica con alcance regional para el traslado de cocaína. (Fuente: CR Hoy)
La estructura atribuida a Edwin López Vega operaba desde 2008 y habría mantenido conexiones en Costa Rica con alcance regional para el traslado de cocaína. (Fuente: CR Hoy)

López Vega habría coordinado la recepción de envíos marítimos en Limón y Cahuita, en el Caribe de Costa Rica. En esos lugares almacenaba la droga destinada a sus socios, según la información proporcionada.

Ronny Ortiz se habría asociado con el costarricense para efectuar traslados de grandes cargamentos. Por ese presunto papel, “Simón” enfrenta acusaciones por distribución de cocaína y conspiración para el tráfico de drogas.

Ronny Ortiz quedó al frente del grupo tras la captura de su hermano

Ronny Ortiz dirigía junto con su hermano una organización dedicada a movilizar cargamentos desde el sur del continente. La red atravesaba Centroamérica y México antes de llegar a Estados Unidos, según las autoridades citadas en el expediente.

La estructura estaba relacionada con el clan de Juan Alberto Ortiz, alias “Chamalé”, considerado el “rey de la heroína” en Guatemala. Durante la década pasada, la DEA lo consideró uno de los principales narcotraficantes del país y un contacto relevante para el Cártel de Sinaloa.

El clan tenía su base en San Marcos, una localidad guatemalteca ubicada cerca de la frontera con México. Las autoridades sostuvieron que sus integrantes se presentaban como pescadores y empleaban semisumergibles para transportar cocaína.

Juan Alberto Ortiz fue capturado en 2011 y extraditado a Estados Unidos en 2014. La Policía de Guatemala señaló que Ronny Ortiz quedó al frente del negocio después de la detención de su hermano.

Juan Alberto Ortiz "Chamalé", considerado el "rey de la heroína" en Guatemala. (Foto: CR Hoy)
Juan Alberto Ortiz "Chamalé", considerado el "rey de la heroína" en Guatemala. (Foto: CR Hoy)

Una corte estadounidense condenó a “Chamalé” en 2015 a 21 años de prisión luego de que se declarara culpable de conspirar para distribuir cocaína. La información también lo relaciona con la producción de amapola destinada a la elaboración de heroína y marihuana en San Marcos.

De acuerdo con el reporte, Juan Alberto Ortiz financiaba proyectos locales, iglesias, ferias y concursos de belleza mediante una fachada benéfica. Tras su arresto, parte de la población protestó por su detención.

La extradición de “Simón” fue aprobada, pero quedó aplazada

Ronny Ortiz fue capturado por primera vez en agosto de 2015 en Guatemala. En ese momento, su extradición a Estados Unidos no se concretó porque afrontaba causas locales por ataques armados y fraude.

Antes del requerimiento de la DEA, la Fiscalía de Guatemala lo investigaba por asociación ilícita y conspiración para asesinato. La pesquisa se refería a una presunta intención de matar a una persona.

El Tribunal de Mayor Riesgo lo condenó en 2017 a 15 años de cárcel. Un año después, una Sala de Apelaciones de Mayor Riesgo anuló la sentencia tras aceptar los argumentos de la defensa.

La fiscalía guatemalteca apeló la anulación con el objetivo de impedir que Ortiz quedara en libertad, aunque no consiguió revertirla. Con el tiempo, “Simón” salió de prisión y permaneció fuera del radar de las autoridades hasta que fue recapturado en 2019 por una orden internacional de Estados Unidos.

Un tribunal penal autorizó su extradición ese mismo año, aunque de forma diferida. La entrega solo puede ejecutarse cuando no existan procesos judiciales pendientes en Guatemala.

La ruta del narcotráfico descrita en el expediente unía Colombia y Ecuador con Panamá, Nicaragua, El Salvador, Costa Rica, México y Estados Unidos.
La ruta del narcotráfico descrita en el expediente unía Colombia y Ecuador con Panamá, Nicaragua, El Salvador, Costa Rica, México y Estados Unidos.

Al revisar el historial para avanzar con ese trámite, el tribunal determinó que la causa iniciada en 2015 seguía vigente. La Corte Suprema de Justicia de Guatemala mantiene pendiente una resolución sobre un recurso de casación relacionado con la anulación de la condena.

Mientras los magistrados no resuelvan de manera definitiva ese recurso, no podrá firmarse el acta final para poner a Ortiz a disposición de la justicia de Texas. La decisión definirá si debe cumplir la pena en Guatemala o si queda absuelto de forma inapelable.

Según el reporte citado, no existen registros oficiales del Ministerio Público, el Ministerio de Gobernación ni de agencias estadounidenses que confirmen que Ronny Ortiz haya sido entregado físicamente a la DEA. El mismo texto indica que las autoridades guatemaltecas no pueden trasladarlo en una aeronave de la agencia hasta que el proceso judicial local quede cerrado.

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