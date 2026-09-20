Jensen Huang proyecta duplicar la venta de chips de Nvidia para 2027

El director ejecutivo de Nvidia afirmó que las empresas deben garantizar la seguridad de sus programas y servicios de inteligencia artificial antes de lanzarlos al mercado. (Foto: REUTERS/Manami Yamada)

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Jensen Huang, director ejecutivo de Nvidia, prevé que la compañía duplique sus ventas de chips para 2027, impulsada por la expansión de la inteligencia artificial (IA) en sectores cada vez más diversos. La empresa es el principal proveedor de aceleradores de IA, los procesadores usados para desarrollar y ejecutar modelos de esta tecnología.

El pronóstico llega después de que Nvidia anticipara, el mes pasado, un crecimiento de 70% en sus ventas para el próximo ejercicio fiscal. La compañía señaló entonces que sus ingresos podrían duplicarse si dispone de suficiente suministro para atender la demanda creciente.

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Según Bloomberg, las acciones de Nvidia subieron hasta 2,8% en Nueva York el jueves pasado, una recuperación que ayudó a revertir las pérdidas de la semana anterior. El valor de la compañía acumula una subida cercana a 17% en lo que va del año.

Las acciones de Nvidia subieron hasta 2,8% en Nueva York y acumulan una ganancia cercana a 17% en lo que va del año. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

El CEO de Nvidia sostuvo su visión optimista durante un acto organizado por el rey Carlos III en Escocia, pese a que aumentaron las preocupaciones sobre los posibles riesgos de la inteligencia artificial. Parte de los líderes del sector discutió la posibilidad de desacelerar el desarrollo de estos sistemas por su potencial peligro.

El directivo afirmó que las compañías tienen la responsabilidad de garantizar la seguridad de sus programas y servicios de inteligencia artificial antes de ponerlos en el mercado.

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Por qué Jensen Huang rechaza nuevas regulaciones para la inteligencia artificial

Huang rechazó la necesidad de aprobar nuevas leyes o regulaciones específicas para el desarrollo de la inteligencia artificial durante la conferencia Dreamforce de Salesforce. Para el director ejecutivo, la seguridad de estos sistemas corresponde a la ingeniería y no al ámbito jurídico.

Huang rechazó nuevas leyes para la inteligencia artificial y sostuvo que la seguridad de la IA es un problema de ingeniería y no legal. (Foto: REUTERS/Carlos Barria/File Photo)

“La seguridad es un problema de ingeniería, no legal”, afirmó. “Estamos desarrollando software, después de todo. Estamos desarrollando sistemas de computación. Es un sistema de computación complicado, pero en definitiva sigue siendo un sistema de computación”.

El empresario se distanció de la definición de al menos un investigador de seguridad de OpenAI, que describió a la IA como una especie de “mente alienígena”. Huang sostuvo que se trata de hardware y software creados por personas, así que pueden ser controlados por seres humanos y mediante las leyes existentes.

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Qué valor tiene la visión de Jensen Huang en la discusión sobre el avance de la IA

Huang dirige Nvidia desde antes del lanzamiento de ChatGPT y lleva años vinculado al desarrollo del hardware que sostiene la expansión de la inteligencia artificial. La compañía produce modelos de código abierto, agentes, espacios de prueba y otras herramientas destinadas al sector.

Nvidia es la empresa que soporta el hardware para implementar la inteligencia artificial. (Foto: REUTERS/Danielle Villasana)

Para evitar el lanzamiento de productos inseguros, la posición del ejecutivo parte de que las fuerzas del mercado ya presionan a las empresas.

“Si no estamos seguros de la seguridad de los productos, como todas las empresas, como ustedes y yo, todas las empresas aquí presentes, si construyen un producto o un servicio y no confían en su funcionalidad, capacidad o seguridad, entonces no lo lancen. Y eso es algo muy obvio de hacer”, explicó.

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Cuál es la responsabilidad de cada empresa en el desarrollo de IA

El director ejecutivo de Nvidia planteó que cada empresa debe decidir cuándo acelerar el desarrollo de sus productos y cuándo detenerse para corregir posibles fallas.

Jensen Huang aseguró que la inteligencia artificial se basa en hardware y software creados por personas y puede ser controlada con las leyes existentes. (Foto: REUTERS/Carlos Barria)

“Te tomas tu tiempo hasta que confías en que estás lanzando algo que el mercado va a apreciar. Las fuerzas del mercado ya están ahí. No necesitamos nuevas leyes. No necesitamos nuevas regulaciones. Solo necesitamos que las empresas decidan cuándo correr lo más rápido posible”, afirmó.

Asimismo, Huang rechazó que exista una contradicción inevitable entre la innovación acelerada y la seguridad. “Creo que innovación, velocidad y productos seguros… es una falsa disyuntiva. Definitivamente se pueden tener ambas cosas al mismo tiempo”.

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El empresario agregó: “Corran lo más rápido que puedan. Pero si en algún momento sienten que la empresa está fuera de control, o que el producto no va a ser seguro, hagan una pausa y asegúrense de hacerlo bien”.