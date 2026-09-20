Sociedad

El SMN elevó a naranja el alerta por fuertes tormentas en el AMBA

El organismo anticipó que podría haber ráfagas superiores a 100 kilómetros por hora, granizo y lluvias intensas durante la tarde y la noche de este domingo

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El SMN pronosticó fuertes tormentas para esta tarde (Télam)
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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) elevó a nivel naranja el alerta por tormentas y vientos para la tarde y la noche de este domingo en todo el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), ante la posibilidad de ráfagas que podrían superar los 100 kilómetros por hora.

El organismo advirtió que la Ciudad de Buenos Aires y alrededores será afectada por lluvias y tormentas fuertes desde pasadas las 14 y hasta las 18 horas aproximadamente, con fenómenos que en forma localizada podrían adquirir mayor intensidad. Entre los principales riesgos, el organismo señaló la caída de granizo de distintos tamaños y precipitaciones abundantes en períodos breves.

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La actualización del alerta a naranja pone el foco en la fuerza del viento prevista durante el desarrollo de las tormentas. Según el parte, las ráfagas podrían superar los 100 kilómetros por hora, una condición que puede provocar caída de ramas, afectación del tendido eléctrico y dificultades para circular.

Mapa interactivo de color naranja con los nombres de municipios de Buenos Aires, botones con fechas y el logotipo del SMN
Alerta naranja por fuertes tormentas en el AMBA

La advertencia rige para la tarde y la noche, por lo que las condiciones meteorológicas pueden cambiar con rapidez durante esas horas.

El Servicio Meteorológico Nacional estimó que los acumulados de lluvia oscilarán entre 20 y 50 milímetros, aunque aclaró que esos valores podrían superarse de manera puntual.

Además de las precipitaciones, el fenómeno podría incluir actividad eléctrica y granizo. El nivel naranja implica la probabilidad de “fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente”.

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En este sentido, la institución brindó las siguientes recomendaciones:

  • Seguí las instrucciones de las autoridades locales. La calma es fundamental en estas situaciones.
  • Salí solo si es necesario.
  • Permanecé en construcciones cerradas como casas, escuelas, edificios públicos.
  • Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
  • Cerrá y aléjate de puertas y ventanas.
  • Alejate de zonas inundables y no ingreses en calles anegadas.
  • Retirá o asegurá objetos que puedan ser volados por el viento.
  • Prepará un kit de emergencia con agua potable, alimentos, botiquín de primeros auxilios, radio a pilas y linterna. Cargá los celulares con anticipación.
  • Agendá los números locales de Protección Civil, Bomberos y Policía
Mapa interactivo del este de Argentina con íconos de lluvia y tormentas eléctricas, zonas delimitadas en rojo y etiquetas de ciudades
El pronóstico para la provincia de Buenos Aires, con fuertes tormentas indicadas en el norte y centro

En la provincia de Buenos Aires, el SMN indicó que habrá tormentas fuertes en la sección norte y abarcará las localidades de Chacabuco, Colón, General Arenales, Junín, Leandro N. Alem, Pergamino, Rojas y Salto. También habrá otro epicentro en la zona central bonaerense, que afectará a General Alvear, Las Flores, Roque Pérez, Saladillo y Tapalque.

El pronóstico para la semana

De cara a los próximos días, el SMN indicó que, para el AMBA, las precipitaciones y la actividad eléctrica frenarán. Sin embargo, para mañana se prevé una jornada con fuertes vientos, que podrían alcanzar los 69 kilómetros por hora. Con respecto al cielo, se espera una gran densidad de nubes hasta el viernes, que estará entre algo a parcialmente nublado.

En la provincia de Buenos Aires, el lunes a la madrugada tendrá chaparrones en el suroeste (Coronel Suárez, Pigüé, Coronel Pringles, Bahía Blanca, Monte Hermoso, Sierra de la Ventana y Tres Arroyos). Luego, desde la mañana y hasta el final de la jornada, habrá un frente ventoso que afectará a todo el territorio. En tanto, desde el martes y hasta el viernes, la nubosidad será variable, con lluvias aisladas previstas para el miércoles en el sector este.

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