Onda tropical aumenta el riesgo de inundaciones urbanas y deslizamientos en El Salvador

El paso de una onda tropical y el flujo acelerado del este mantendrán calor diurno y favorecerán lluvias y tormentas en El Salvador este domingo. (Foto cortesía Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales)

Guardar

La tarde y la noche de este domingo estarán marcadas por lluvias y tormentas de fuerte intensidad en varias zonas de El Salvador, mientras una onda tropical avanza por Centroamérica y favorece condiciones de inestabilidad atmosférica sobre el territorio.

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) emitió una alerta ante la posibilidad de deslizamientos de tierra, caída de rocas e inundaciones urbanas. Las autoridades también advirtieron que las precipitaciones pueden provocar interrupciones temporales del tránsito afectando la movilidad vial y peatonal en sectores vulnerables.

PUBLICIDAD

Durante la mañana, el cielo se mantuvo parcialmente nublado en la cordillera volcánica y la zona norte, donde se esperaban lluvias breves al inicio y al cierre del período. Para la tarde, el pronóstico anticipa un aumento de la nubosidad, con lluvias y tormentas en la zona norte, la cordillera volcánica y áreas cercanas.

Las condiciones tendrán mayor presencia en las zonas central y oriental del país. Durante la noche, las lluvias y tormentas podrían presentarse de forma dispersa en todo el territorio, aunque la zona norte concentraría los mayores eventos.

El MARN reportó lluvias y tormentas fuertes en el Área Metropolitana de San Salvador y en otras regiones del país durante el fin de semana. (Cortesía: Alcaldía de San Salvador)

El viento variará entre el noroeste y el noreste, con velocidades de 10 a 20 kilómetros por hora. En las áreas donde se desarrollen tormentas, podrían registrarse ráfagas de entre 30 y 40 kilómetros por hora, una situación que eleva el riesgo de caída de árboles, ramas y vallas publicitarias.

PUBLICIDAD

El MARN señaló que esta amenaza tiene especial incidencia en los departamentos de San Miguel, Morazán y San Vicente. En esas zonas, las ráfagas asociadas a las tormentas pueden causar daños temporales en infraestructura y complicar los desplazamientos de la población.

En el departamento de San Miguel, la persistencia de las lluvias eleva la probabilidad de inundaciones urbanas. La advertencia incluye los distritos de Ciudad Barrios, Sesori, Chapeltique y San Miguel, donde la acumulación de agua podría afectar calles, pasos peatonales y zonas de circulación habitual.

La onda tropical continúa su desplazamiento por la región centroamericana. A medida que avance sobre El Salvador, Honduras y Guatemala, interactuará con la Zona de Convergencia Intertropical, conocida como ZCIT, que se acercará a la costa. Esta combinación favorecerá la formación de un campo depresionario entre la noche de este domingo y la madrugada del lunes.

PUBLICIDAD

El MARN alertó sobre deslizamientos de tierra, caída de rocas e inundaciones urbanas por la inestabilidad atmosférica sobre El Salvador. (Foto cortesía MARN)

El lunes continuará con cielo nublado y tormentas en varias zonas

Para el lunes 21 de septiembre, el panorama mantendrá condiciones de lluvia en distintos momentos del día. Durante la madrugada se esperan precipitaciones dispersas en la zona central, oriental y la cordillera Apaneca-Ilamatepec.

Por la mañana, el cielo estará mayormente nublado, con lluvias breves en sectores de esa cordillera y en la zona nororiental. En la tarde, las lluvias y tormentas se concentrarán en la zona norte, la cordillera Apaneca-Ilamatepec y la cordillera del Bálsamo, con incidencia también en sectores del Área Metropolitana de San Salvador.

Durante la noche del lunes persistirán lluvias dispersas en partes de la zona oriental, la cordillera volcánica y la franja costera. El viento soplará inicialmente desde el noroeste y luego cambiará al sureste, con velocidades de 10 a 25 kilómetros por hora.

PUBLICIDAD

Según el pronóstico, la onda tropical quedará absorbida por la circulación del campo depresionario, un fenómeno que permitirá una mayor acumulación de nubosidad y lluvias en diferentes períodos del día. Las autoridades recomendaron mantenerse atentos a los avisos oficiales ante posibles afectaciones por las condiciones meteorológicas.