No solo fue en 2026, Apple también subiría los precios de iPhone en 2027

Apple podría subir el precio del iPhone en 2027 por el alza de la memoria RAM y el almacenamiento NAND que compra a Samsung.(REUTERS/Jeenah Moon)

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Apple podría verse forzada a encarecer el iPhone por segunda vez en poco más de un año. Según información de la cadena de suministro citada por DigiTimes, la compañía habría aceptado pagarle a Samsung precios significativamente más altos por la memoria que utiliza en sus dispositivos a partir de 2027.

La empresa pagaría cerca de 2,00 dólares por gigabit de memoria RAM LPDDR5X y 0,33 dólares por gigabit de almacenamiento NAND desde el primer trimestre de 2027. En el tercer trimestre de 2026, esos mismos componentes rondaban los 1,50 dólares y los 0,26 dólares por gigabit, respectivamente. Eso equivale a una subida cercana al 33% en RAM y al 27% en almacenamiento.

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Cuánto costaría un iPhone en 2027

El impacto varía según la memoria y la capacidad de cada modelo. Un iPhone con 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento utiliza aproximadamente 96 gigabits de RAM y 2.048 gigabits de NAND.

Con las nuevas tarifas, solo esos dos componentes pasarían de costar cerca de 676 dólares a unos 868 dólares, un incremento de aproximadamente 192 dólares. Se trata de una estimación teórica basada en precios por gigabit, no del costo final que Apple paga por cada módulo integrado ya ensamblado.

Los precios de la memoria para iPhone implican una suba cercana al 33% en RAM y al 27% en almacenamiento frente al tercer trimestre de 2026. (REUTERS/Jeenah Moon)

Algunos analistas citados por DigiTimes van más allá: calculan que la memoria representa hoy alrededor del 10% del costo de los componentes de un iPhone, pero podría dispararse hasta el 45% en 2027. En un modelo de 256 GB, el costo de la memoria en el tercer trimestre de 2026 sería casi cuatro veces más alto que un año antes.

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La subida de precios de un iPhone en 2027 dependerá de cuánto suba realmente el costo de la memoria RAM y NAND que Apple compra a Samsung. Si el acuerdo reportado se confirma, el gigabit de RAM pasaría de 1,50 a 2,00 dólares y el de NAND de 0,26 a 0,33 dólares, lo que podría trasladarse al precio final de los dispositivos.

Un aumento que ya empezó en 2026

Apple no llegaría a 2027 sin haber tocado antes los precios. Los iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max salieron al mercado con 100 dólares más que sus equivalentes de 2025, un incremento que también alcanzó a modelos más antiguos de las series iPhone 17 e iPhone 16.

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En junio, Apple ya había subido los precios de Mac e iPad en al menos 100 dólares, con aumentos de hasta 1.300 dólares en ciertos modelos. A comienzos de septiembre, los iPhone se encarecieron entre 100 y 500 dólares según la variante.

Analistas citados por DigiTimes sostienen que la memoria podría pasar de representar el 10% al 45% del costo de los componentes de un iPhone en 2027. (REUTERS/Jeenah Moon)

El expresidente ejecutivo de Apple, Tim Cook, comparó en su momento la escasez de RAM provocada por la inteligencia artificial con una catástrofe centenaria, y advirtió sobre su consecuencia directa: el encarecimiento de los productos tecnológicos.

Hasta ahora, la compañía había logrado contener buena parte de esa presión mediante la optimización de su cadena de suministro y la absorción de costos. El ajuste de junio se consideró el resultado de meses de esfuerzo por limitar el impacto directo sobre los consumidores.

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Por qué se encarece la memoria

El origen del problema está en la demanda de hardware para inteligencia artificial. Samsung, SK Hynix y Micron fabrican tanto la memoria de los dispositivos de consumo como los chips de memoria de alta capacidad para centros de datos, incluida la memoria de alto ancho de banda (HBM).

A medida que empresas como NVIDIA, OpenAI, Microsoft, Google y Anthropic aumentan agresivamente su demanda de HBM para sus centros de datos, la capacidad de fabricación se reorienta hacia ese mercado en detrimento de la memoria LPDDR y NAND que usan los teléfonos. Apple también contribuye a esa demanda a través de su computación en la nube privada, aunque a una escala mucho menor.

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La demanda de hardware para inteligencia artificial reorienta la producción de Samsung, SK Hynix y Micron hacia memoria HBM y reduce la oferta de LPDDR y NAND para teléfonos.(REUTERS/Jeenah Moon)

Las líneas de producción están dedicadas a distintos tipos de memoria, por lo que la capacidad destinada a IA no puede reconvertirse de inmediato para abastecer a la industria de los teléfonos inteligentes.

Las proyecciones citadas por DigiTimes anticipan que la demanda global de DRAM y NAND crecerá un 36,2% en 2027, mientras que la oferta apenas subirá un 19,3%. Esa brecha llevaría el déficit del 8,1% registrado en 2026 a un 13,6% en 2027, y podría mantenerse como mínimo hasta la primera mitad de 2028, cuando se espera que entre en funcionamiento nueva capacidad de producción.

Ese desequilibrio explica por qué, según DigiTimes, los precios globales de los teléfonos inteligentes ya habrían subido un 15% de media este año a causa del costo de la memoria.

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