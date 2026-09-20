Honduras: Lluvias dejan calles anegadas en Tegucigalpa

Las precipitaciones en Tegucigalpa afectaron el Anillo Periférico y el bulevar Suyapa, donde los conductores enfrentaron dificultades para transitar.

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Las lluvias que sorprendieron a los habitantes de Tegucigalpa dejaron calles y avenidas anegadas, además de distintos incidentes asociados a la acumulación de agua y los represamientos en varios sectores de la capital.

Aunque las precipitaciones cesaron por el momento, las autoridades mantienen la vigilancia de las condiciones atmosféricas ante la posibilidad de nuevos episodios de lluvia y actividad eléctrica en diferentes regiones del territorio hondureño.

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Durante el período de mayor intensidad, el agua se acumuló en importantes vías de Tegucigalpa y generó dificultades para los conductores que transitaban por sectores como el Anillo Periférico y el bulevar Suyapa, dos de las principales arterias de la ciudad. Las precipitaciones también provocaron caída de árboles y problemas en el sistema de drenaje pluvial.

De acuerdo con el reporte de la Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco), durante la noche del sábado se registraron lluvias de moderadas a fuertes, acompañadas de actividad eléctrica, en distintos departamentos.

Entre las zonas con mayores precipitaciones se encontraban Francisco Morazán, La Paz, el sur de Lempira, El Paraíso, Ocotepeque, Choluteca y Valle. En Olancho, Atlántida, Yoro, Colón, Intibucá y Gracias a Dios las precipitaciones fueron de menor intensidad.

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Monitoreo ante riesgo persistente

El episodio había sido advertido previamente por las autoridades como parte de las condiciones atmosféricas previstas para el territorio nacional. Copeco reiteró la importancia de que la población permanezca atenta a los comunicados oficiales, dado que la disminución o cese temporal de las lluvias no elimina el riesgo en sectores donde puede persistir acumulación de agua, saturación del suelo o aumento en el nivel de ríos y quebradas.

Cenaos advirtió que el ingreso de una onda tropical puede favorecer nuevas lluvias y tormentas eléctricas en diferentes regiones de Honduras.

Las autoridades recomiendan precaución a quienes viven en zonas susceptibles a inundaciones, deslizamientos y crecidas de ríos y quebradas, y mantienen el llamado a evitar el cruce de esos cursos de agua cuando presenten aumento en su caudal.

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Según CENAOS, el ingreso de una onda tropical puede favorecer el desarrollo de nuevas lluvias y tormentas eléctricas en diferentes sectores de Honduras. Copeco pidió consultar únicamente los canales oficiales para conocer las actualizaciones y evitar exponerse en zonas donde todavía puedan presentarse acumulaciones de agua, desprendimientos o crecidas repentinas.

Las precipitaciones también representan un alivio para el sistema de abastecimiento de agua de la capital, luego de varias semanas con escasas lluvias que habían reducido los niveles de las fuentes de suministro y obligado a mantener racionamientos en distintos sectores de Tegucigalpa.

Las lluvias en Tegucigalpa aportaron alivio al sistema de abastecimiento de agua y podrían ayudar a recuperar las reservas tras semanas de racionamientos.

Con las precipitaciones recientes, la represa logró recuperar parte de su caudal, una mejora que podría contribuir a fortalecer las reservas y dar respiro a los capitalinos que durante las últimas semanas enfrentaron restricciones en el servicio.

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Las autoridades evaluarán en los próximos días cuánto aportaron estas lluvias a la recuperación efectiva de las reservas y cómo evolucionan los niveles de las fuentes de abastecimiento.

Uno de los efectos positivos de las precipitaciones se reflejó en la recuperación del caudal de la represa que abastece a la capital, luego de varias semanas con aportes mínimos por la falta de lluvias. El incremento permitirá a las autoridades dar seguimiento al comportamiento de las reservas y evaluar el impacto de las recientes precipitaciones en el suministro de agua.