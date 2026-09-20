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La frase de Wanda Nara dedicada a la China Suárez en medio de un evento: "Yo no robo maridos"

Durante una jornada sobre productos de belleza, la conductora sorprendió con unas palabras que todos interpretaron que aludió a la actriz, actual pareja de su exmarido, Mauro Icardi

Wanda Nara saludó a sus seguidores en vivo y en directo pero también a través de un teléfono celular que le acercaron. "No robo maridos", expresó entre risas (Video: Instagram)
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Wanda Nara lanzó una frase con destinataria implícita durante un evento de cosmética, donde presentó su línea de productos y recibió a decenas de personas que se acercaron para saludarla, sacarse fotos y pedirle un breve intercambio. En medio de esa convocatoria, la conductora protagonizó un momento que el público interpretó como una referencia a la China Suárez.

La escena ocurrió cuando un hombre se acercó hasta el stand con su teléfono celular abierto. El hombre buscaba que Wanda saludara a su pareja, que seguía el encuentro a través de la pantalla. La empresaria aceptó la propuesta y respondió con una frase que generó risas y aplausos entre quienes estaban cerca.

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“Hola. Estoy hablando con tu marido. Tranquila, que no robo maridos”, dijo Wanda Nara entre risas frente a los presentes. El comentario desató una reacción inmediata entre el público, que respondió con ovaciones. La frase no incluyó nombres, aunque muchos asistentes la vincularon con la relación entre la actriz y Mauro Icardi.

La presencia de Wanda en el evento reunió a una gran cantidad de seguidores alrededor de su espacio dedicado a la cosmética. Durante la jornada, la conductora de Masterchef Celebrity interactuó con quienes buscaban una foto, un saludo o unos segundos de conversación. El episodio con el celular se convirtió en uno de los momentos más comentados de la actividad en su stand.

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Wanda Nara
La referencia remite al Wandagate, el conflicto que involucró a Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez en 2021.

El intercambio ocurrió en un contexto distendido, marcado por la cercanía de los seguidores que rodearon el puesto de cosméticos. Wanda atendió varios pedidos de fotografías y saludos, mientras el público siguió atento cada gesto y comentario que surgió durante la presentación.

La referencia remite al Wandagate, el escándalo que involucró a Wanda, Mauro Icardi y la China Suárez en 2021. En ese momento, la empresaria hizo público un conflicto con el futbolista, con quien estaba casada, luego de conocer el affaire entre él y la actriz durante una estadía en París. Wanda y la China mantenían contacto previo y, según trascendió en aquel entonces, intercambiaban mensajes. “Otra familia que te cargaste por zorra”, fue la lapidaria frase que usó Wanda en modo enigmático para advertirle a sus seguidores que algo había sucedido. Con el correr de las horas se supo que la destinataria de ese fuerte mensaje era la China.

Con el paso del tiempo, la situación sumó nuevos capítulos. Icardi mantiene una relación con Eugenia Suárez y ambos comparten la vida cotidiana en la casa de Nordelta que Wanda había definido como la casa de los sueños. En los últimos días, la pareja mostró parte de una reunión familiar que organizó allí.

La actriz publicó imágenes de ese encuentro en sus historias de Instagram. En las postales aparecieron su madre, Marcela Riveiro; su amigo íntimo, Marcelo Mancha Latorre; y sus tres hijos. Sin embargo, en las imágenes no se vio a Francesca e Isabella, las hijas que Icardi tuvo con Wanda Nara.

Una mujer toma una fotografía frente a un espejo junto a un hombre en un local lleno de muebles de madera y antigüedades
China Suárez y Mauro Icardi posan para una fotografía frente a un espejo dentro de un local de antigüedades.

Cabe recordar que por estos días, Icardi se encuentra en Argentina junto a sus dos hijas y todavía no hay definiciones sobre su futuro laboral. La estadía del jugador en el país coincidió con la reunión familiar de la China Suárez y con las actividades públicas de Wanda, que volvió a instalar el tema con una frase breve ante sus seguidores.

Nora Colosimo, madre de Wanda, contó en LAM que las niñas atravesaban un cuadro de salud. Según su relato, tenían 40 grados de fiebre.

Mientras tanto, la frase de Wanda volvió a poner el foco sobre una historia que comenzó hace cinco años y que todavía genera repercusiones en cada aparición pública de sus protagonistas. Esta vez, el comentario surgió durante una actividad vinculada a su emprendimiento de cosmética y frente a un público que entendió de inmediato la alusión.

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