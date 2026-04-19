Del Game Over al guardado rápido: cómo los videojuegos reconfiguraron el cerebro de cada generación

En cada edad hay un tipo de títulos o dinámicas de interacción virtual que se vuelven muy populares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las diferencias generacionales en el consumo y la percepción de los videojuegos revelan cómo han cambiado las formas de socializar y desarrollar habilidades cognitivas desde los años ochenta hasta la actualidad.

Un estudio de Deloitte realizado en 2023 indicó que el 40% de quienes integran la Generación Z y los Millennials eligen interactuar socialmente a través de videojuegos antes que en espacios presenciales.

Esta tendencia marca un viraje: los videojuegos en teléfonos inteligentes han desplazado a las redes sociales tradicionales como el principal espacio de encuentro e interacción entre jóvenes, fenómeno que ya influye en la más reciente Generación Alfa.

Las experiencias lúdicas de la infancia condicionan la plasticidad mental y las habilidades cognitivas distintivas entre Millennials, Generación Z y Generación Alfa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, estudios sobre desarrollo infantil profundizan en cómo las experiencias lúdicas y los estímulos de la infancia condicionaron la plasticidad mental de cada cohorte generacional.

Aquellos que crecieron durante los años ochenta y noventa, los Millennials, definidos por su nacimiento entre 1981 y 1996, recibieron estímulos diferenciados respecto a los nacidos entre 1997 y 2010 (Generación Z) o a quienes pertenecen a la Generación Alfa (desde 2010 en adelante).

De qué forma han interactuado con los videojuegos las diferentes generaciones

Para quienes interactuaron en los años 80 con videojuegos como Mario Bros, Sonic, Pacman o Prince of Persia, la lógica era rigurosa. El error no tenía atajos: una falla implicaba perder todo el progreso y el comienzo de la experiencia desde cero.

Esa dinámica, típica de los espacios analógicos y las primeras consolas, exigía desarrollar una elevada tolerancia a la frustración. En los salones de arcade o “fichines”, el margen de error tenía costo económico directo: una ficha era igual a una oportunidad.

Juegos clásicos como Mario Bros y Pacman exigían tolerancia a la frustración y consolidaron destrezas cognitivas entre los jugadores de los años ochenta y noventa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con el paso de los años y durante la primera década del 2000, los cibercafés reemplazaron a estos establecimientos y promovieron el contacto cara a cara, facilitando el desarrollo de habilidades sociales y cognitivas en contextos colectivos.

Cómo se transformó el modelo de los primeros videojuegos gracias a la tecnología

Con la evolución tecnológica, este modelo cedió frente a la inmediatez y la posibilidad de corregir el error en tiempo real. Los videojuegos actuales, ya sean para consolas o celulares, popularizaron el “guardado rápido”, una función que permite retroceder unos segundos para modificar una decisión equivocada.

La consecuencia inmediata es que el fracaso pierde impacto: solo hay que repetir la acción hasta alcanzar el resultado deseado, lo que transformó radicalmente la vivencia del aprendizaje a partir del error.

El guardado rápido y la inmediatez en videojuegos actuales eliminaron el impacto del fracaso y transformaron el aprendizaje a partir del ensayo y error. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Juegos como Tetris y The Legend of Zelda ejercieron una marcada influencia en la estructura cognitiva de los niños de los noventa. Esa generación fortaleció áreas cerebrales vinculadas a la atención sostenida y la capacidad de resolución creativa de problemas.

La dinámica de ensayo y error, central en este paradigma, condujo a que el cerebro procesara cada fallo como una oportunidad para diseñar estrategias nuevas en la próxima partida.

Qué diferencias son claves en la Generación Z y generaciones posteriores

La Generación Z creció en un espacio saturado de pantallas táctiles y estímulos multisensoriales. Juegos en línea como Fortnite o Roblox consolidaron recompensas inmediatas y una constante sobrecarga visual.

El comienzo instantáneo de nuevas partidas tras la eliminación, sumado al predominio de los colores brillantes y los premios continuos, propició una adaptación cerebral caracterizada por procesar datos a gran velocidad. En consecuencia, esta generación adquirió habilidades inéditas en sus antecesores: flexibilidad multitarea, una comunicación digital innata y una rapidez excepcional para decodificar estímulos de pantalla.

Generación Z desarrolla flexibilidad multitarea y habilidades digitales innatas, aunque enfrenta una menor capacidad de concentración y fatiga mental temprana. (Imagen ilustrativa Infobae)

No obstante, la consecuencia involucra costos: si bien esta dinámica facilita el pensamiento visual y el manejo de múltiples tareas al mismo tiempo, puede reducir la capacidad de concentración profunda.

Entre los riesgos que se han identificado, en un escenario donde incluso la Inteligencia Artificial puede resolver problemas complejos en cuestión de segundos, esa aceleración cognitiva deriva en una fatiga mental temprana.

Asimismo, la falta de persistencia hacia un título en particular muestra la facilidad para abandonar el juego actual y buscar nuevas alternativas, frente a la mínima señal de aburrimiento.