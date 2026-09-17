Estos son los códigos de Free Fire para hoy jueves 17 de septiembre de 2026

Garena puso en circulación un nuevo lote de códigos promocionales para Free Fire Max, válidos para el jueves 17 de septiembre de 2026. Estas combinaciones alfanuméricas permiten a los jugadores acceder a recompensas dentro del videojuego, entre ellas diamantes, armas, skins y oro, aunque su funcionamiento depende de la región del servidor y de una disponibilidad que la compañía no siempre confirma con anticipación.
Lista de códigos disponibles para hoy
Los códigos vigentes para esta jornada son los siguientes:
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- FPSTQ7MXNPY5
- 4N8M2XL9R1G3
- H8YC4TN6VKQ9
- FF6YH3BFD7VT
- B1RK7C5ZL8YT
- 4ST1ZTBZBRP9
- BR43FMAPYEZZ
- UPQ7X5NMJ64V
- S9QK2L6VP3MR
- FFR4G3HM5YJN
- 6KWMFJVMQQYG
- FZ5X1C7V9B2N
- FT4E9Y5U1I3O
- FP9O1I5U3Y2T
- FM6N1B8V3C4X
- FA3S7D5F1G9H
- FK3J9H5G1F7D
Cada código puede utilizarse una sola vez por cuenta y puede vencer o alcanzar su límite de usos antes de agotar el día, por lo que se recomienda canjearlos cuanto antes.
Cómo canjear los códigos paso a paso
El proceso de canje se realiza exclusivamente a través del Rewards Redemption Site, el sitio oficial de Garena habilitado para este fin. Es indispensable contar con una cuenta vinculada al juego, ya que los perfiles de invitado no pueden acceder a estas recompensas.
Para completar la operación, el usuario debe ingresar al portal e iniciar sesión con el método asociado a su cuenta, que puede ser Facebook, Google, X, Apple, VK o Huawei. Luego, corresponde copiar el código en el campo correspondiente y pulsar “Confirmar”. Si la operación resulta válida, el sistema despliega un aviso de éxito.
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Las recompensas llegan al correo interno del juego, habitualmente dentro de las 24 horas posteriores al canje. Conviene copiar cada código sin modificaciones y verificar que provenga de canales oficiales de Garena, dado que los premios varían según las condiciones fijadas por la empresa para cada combinación.
Qué se puede obtener con los códigos
Los diamantes constituyen la moneda premium de Free Fire y funcionan como la vía de acceso a la mayor parte del contenido especial del juego. Con ellos, los jugadores pueden comprar artículos cosméticos, desbloquear personajes y mascotas, y participar en pases y eventos específicos.
Entre las opciones disponibles figuran skins y aspectos para ropa, atuendos, mochilas, armas y paredes gloo. También permiten desbloquear personajes con habilidades utilizables durante las partidas, así como mascotas que ofrecen ventajas o funciones tácticas adicionales.
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Los diamantes se emplean, además, para adquirir el Pase Elite o el Pase Booyah, y para participar en ruletas, cajas sorpresa y otros eventos temporales dentro del juego.
Actualizar la aplicación antes de jugar
Para actualizar Free Fire desde el celular, es necesario abrir Google Play en dispositivos Android o la App Store en iPhone, buscar el juego y pulsar “Actualizar” si la opción aparece disponible. Garena distribuye las nuevas versiones a través de estas tiendas y, en determinadas actualizaciones, exige instalar la versión más reciente para poder continuar jugando.
Si el botón de actualización no aparece, se recomienda refrescar la página de la tienda, comprobar la conexión a internet y liberar espacio de almacenamiento en el dispositivo. El uso del cliente oficial y la verificación de que la aplicación corresponda efectivamente a Garena ayudan a proteger la cuenta frente a archivos de origen desconocido.
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Primeros pasos para comenzar a jugar
Quienes recién se inician deben descargar la aplicación desde una tienda oficial y crear una cuenta o iniciar sesión. Desde el menú principal, el juego ofrece distintos modos, entre ellos Battle Royale y Clash Squad.
En las partidas de Battle Royale, el objetivo consiste en sobrevivir y ser el último jugador o equipo en pie. Antes de iniciar una partida, conviene revisar los controles, ajustar la sensibilidad y practicar el disparo en el campo de entrenamiento. Durante el enfrentamiento, es necesario buscar armas, munición y protección, además de evitar quedar fuera de la zona segura.
Los jugadores pueden seleccionar un personaje y adaptar sus habilidades a la estrategia elegida. Garena ofrece recomendaciones sobre el uso de habilidades y sus combinaciones para quienes se inician en el juego.
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