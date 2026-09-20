Cómo usar la nueva IA de Fotos en iOS 27: limpiar, extender y reencuadrar paso a paso

Para usar estas funciones resulta imprescindible contar con un dispositivo compatible con Apple Intelligence. (Composición Infobae: Apple)

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Apple ha rediseñado el tratamiento de imágenes en su sistema operativo móvil. Con la llegada de iOS 27, la aplicación Fotos incorpora tres herramientas de inteligencia artificial que permiten eliminar objetos, ampliar el encuadre original y modificar la perspectiva de los sujetos captados en una imagen.

La actualización llega después de que Apple Intelligence tuviera un debut complicado, marcado por el retraso de dos años en el lanzamiento de Siri con IA. Frente a ese traspié, el nuevo enfoque en la edición fotográfica muestra un avance más consistente dentro del ecosistema de inteligencia artificial de la marca.

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Requisitos para acceder a las herramientas de edición con IA

Para usar estas funciones resulta imprescindible contar con un dispositivo compatible con Apple Intelligence. La lista incluye desde el iPhone 15 Pro y iPhone 15 Pro Max hasta los modelos más recientes, como el iPhone 17 Pro, el iPhone 17 Pro Max, el iPhone 18 Pro y el iPhone 18 Pro Max.

Con la llegada de iOS 27, la aplicación Fotos incorpora tres herramientas de inteligencia artificial. (Apple)

También forman parte de esa nómina el iPhone 16e, iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max, iPhone 17e, iPhone 17 e iPhone Air. A ellos se sumará el iPhone Duo, que saldrá a la venta el 23 de octubre con iOS 27 instalado de fábrica.

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Una vez confirmada la compatibilidad, el proceso para acceder a las herramientas es sencillo. Basta con abrir la aplicación Fotos, seleccionar la imagen que se quiere modificar, pulsar en Editar y luego en Herramientas, donde aparecerán las tres opciones de inteligencia artificial disponibles.

Un dato relevante para quienes buscan aprovechar estas funciones es que no se limitan a las fotografías tomadas con la cámara del propio iPhone. Todas las herramientas de IA funcionan también con imágenes descargadas de internet o recibidas por otras vías, lo que amplía considerablemente su utilidad práctica.

Basta con abrir la aplicación Fotos, seleccionar la imagen que se quiere modificar, pulsar en Editar y luego en Herramientas. (Captura Apple)

Cómo eliminar objetos y personas con la herramienta Limpiar

La función Limpiar ya existía en versiones anteriores del sistema, pero su rendimiento dejaba bastante que desear en numerosas ocasiones. Con iOS 27, esta herramienta mejora de forma notable su capacidad para rellenar con realismo los espacios que deja un elemento eliminado de la escena.

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El manejo es intuitivo. Solo hay que dibujar con el dedo sobre el objeto o la persona que se desea borrar, aunque en muchos casos basta con rodear el contorno para que el sistema lo reconozca por completo de forma automática.

Tras marcar la zona, el siguiente paso consiste en pulsar en Limpiar y esperar a que la inteligencia artificial procese la imagen. El resultado es una reconstrucción del fondo mucho más creíble que en las versiones previas de la herramienta.

Siri AI es la evolución avanzada del asistente virtual de Apple, impulsada por la plataforma Apple Intelligence.

Extender el encuadre con inteligencia artificial generativa

La función Extender permite ampliar los márgenes de una fotografía más allá de lo que originalmente capturó la cámara. Apple aclara que esta herramienta no reconstruye lo que realmente existía alrededor de la escena, sino que genera contenido nuevo de manera realista para completar el espacio adicional.

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El procedimiento consiste en alejar el zoom con dos dedos hasta alcanzar las dimensiones deseadas para la imagen final. Después, el sistema necesita un tiempo de procesamiento para generar el espacio adicional que complete la fotografía de forma coherente con el resto de la escena.

Un detalle que amplía el alcance de esta función es su disponibilidad también en la configuración de fondos de pantalla. Si una imagen no encaja del todo con las dimensiones de la pantalla, el sistema puede generar contenido adicional en los márgenes para lograr un ajuste perfecto.

Reencuadrar imágenes y corregir la perspectiva de los sujetos

Cuando una fotografía presenta un encuadre deficiente, ya sea porque los sujetos parecen mirar hacia un lugar equivocado o porque quedan demasiado recortados, la herramienta Reencuadrar ofrece una solución. Esta función permite modificar la perspectiva de la imagen para ajustar la posición o el ángulo de las personas u objetos retratados.

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Apple ha rediseñado el tratamiento de imágenes en su sistema operativo móvil. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

El uso requiere seleccionar la zona de la fotografía que se desea modificar y ajustar el encuadre hasta obtener la perspectiva buscada. A partir de ahí, la inteligencia artificial genera los elementos necesarios para completar las áreas que quedan al descubierto tras el ajuste.

Qué otras funciones de IA podría sumar Apple en el futuro

Antes de la presentación oficial de iOS 27, ya circulaban filtraciones sobre una cuarta función que en ese momento se encontraba en fase de pruebas. Esa herramienta, conocida de forma provisional como Mejorar, finalmente no llegó con esta actualización, aunque Apple tampoco descartó su desarrollo.

La propuesta busca perfeccionar las condiciones de una fotografía con un solo toque, corrigiendo automáticamente problemas de brillo, iluminación o nitidez. En la aplicación Fotos ya existe una opción con un objetivo similar, aunque su resultado no resulta del todo convincente para los usuarios.

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Para que esta función llegue a funcionar de manera efectiva, se necesitaría un modelo de inteligencia artificial capaz de analizar con precisión los defectos concretos de cada imagen antes de corregirlos.