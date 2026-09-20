Cuba se ubica entre los países con menor desempeño democrático de América, según estudio

Cuba figura entre los países con menor desempeño democrático de América, según el informe The Global State of Democracy 2026 de International IDEA. (Foto AP/Ramón Espinosa)

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Cuba figura entre los países con menor desempeño democrático de América, de acuerdo con el informe “The Global State of Democracy 2026: Democracy in an Age of Conflict”, elaborado por el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (International IDEA). El estudio ubica a la isla dentro de un rango bajo en representación, derechos, Estado de derecho y participación, las cuatro categorías centrales de sus Índices del Estado Global de la Democracia.

La publicación analiza datos correspondientes a 2025 y compara la situación de 173 países. Sus indicadores se expresan en una escala de cero a uno: los resultados inferiores a 0.4 se consideran bajos; los que van de 0.4 a 0.7 se ubican en el tramo medio, y los superiores a 0.7 integran el rango alto.

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En el caso de Cuba, el informe señala que, junto con Venezuela, es el único país de las Américas situado en el nivel bajo de las cuatro dimensiones evaluadas. La clasificación reúne variables vinculadas con la competencia política, el respeto a los derechos, el funcionamiento de las instituciones de justicia y las posibilidades de participación ciudadana.

El informe de International IDEA ubica a Cuba en el rango bajo de representación, derechos, Estado de derecho y participación. (Photo by YAMIL LAGE / AFP)

La participación fue el indicador con la posición global más baja para Cuba

El resultado más bajo de Cuba en la clasificación general corresponde a la categoría de participación. El país obtuvo un total de 0.212 puntos y quedó en el puesto 166 entre las 173 naciones incluidas en la medición.

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International IDEA indica que esta categoría examina aspectos como la participación cívica y electoral, así como la implicación de la ciudadanía en organizaciones, asociaciones y otras expresiones de la vida pública. En el análisis regional, el informe ubica a Cuba entre los países de peor desempeño de América en materia de participación cívica.

En representación, Cuba registró 0.245 puntos y alcanzó el puesto 147 de la clasificación mundial. Esta categoría incluye factores relacionados con el gobierno electo, las elecciones creíbles, el sufragio inclusivo y la eficacia de los parlamentos.

International IDEA sitúa a Cuba entre los países de peor desempeño de América en participación cívica y vida pública. (Foto AP/Ramon Espinosa)

Por su parte, el indicador de derechos arrojó una puntuación de 0.273 para Cuba, también en la posición 147. El país descendió dos lugares frente al registro anterior. Además, el informe vincula esta categoría con el acceso a la justicia, las libertades civiles, la igualdad política y social y las condiciones básicas de bienestar.

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Mientras que, el desempeño cubano en Estado de derecho fue de 0.174 puntos, con el puesto 157 en el ranking global. Aunque esa ubicación implicó una mejora de una posición interanual, el país continuó dentro del rango bajo. International IDEA evalúa en esta dimensión la independencia judicial, la previsibilidad de la aplicación de la ley, el control de la corrupción y la seguridad frente a la violencia política.

A su vez, la publicación advierte que el EsF0ftado de derecho constituye una de las áreas más expuestas al deterioro a escala global. El informe sostiene que las caídas en independencia judicial, instituciones anticorrupción y mecanismos de cumplimiento legal forman parte de una tendencia que afecta a países de distintos niveles de desempeño democrático.

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