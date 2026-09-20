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Felipe Fort se mostró por primera vez cantando en cámara y sorprendió a todos: ¿Alguna recomendación gente?

Con una gran pasión por la música, el hijo del fallecido Ricardo Fort compartió su lado artístico y se grabó entonando las estrofas de una canción

Con guitarra en mano y frente a la cámara, Felipe Fort decidió mostrar cómo canta por primera vez ante sus seguidores (Instagram)
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A sus 22 años, Felipe Fort continúa construyendo un camino propio entre el mundo empresarial, las redes sociales y distintas expresiones artísticas. El hijo menor del recordado Ricardo Fort se convirtió en una figura habitual de Instagram, donde comparte viajes, proyectos personales y momentos de su vida cotidiana. Sin embargo, en las últimas horas, el joven decidió mostrar una faceta que hasta ahora había mantenido en un segundo plano: se grabó frente a cámara mientras cantaba y tocaba la guitarra, en una de sus primeras experiencias compartiendo públicamente su voz.

En sus historias de Instagram, antes de comenzar a interpretar la canción, Felipe se sinceró sobre la interpretación que eligió compartir. “Primera vez cantando en cámara, todavía me cuesta pero quiero mejorar. ¿Alguna recomendación, gente?”, escribió junto al video. Con esa frase, el joven dejó en claro que se trataba de una primera aproximación a la exposición musical y que esperaba recibir comentarios para continuar avanzando con la práctica.

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En el video, el hijo de Fort cantó una canción de tono romántico. Mientras toca la guitarra, interpreta una serie de versos vinculados con una relación amorosa y con la cercanía entre dos personas. Entre las frases que se escuchan aparecen: “Tus manos recorren mi cuerpo con todo el fervor... Mi vida no sería lo mismo sin tu calor”.

Felipe Fort se retrató frente al espejo y la imagen se volvió viral (Instagram)
El hijo del fallecido Ricardo Fort volvió a demostrar su talento musical

En lugar de mostrar una versión terminada o una producción especialmente preparada, el joven reconoció que todavía le cuesta cantar y pidió sugerencias para mejorar. La publicación permitió ver su vínculo con la música y también su intención de explorar una actividad distinta, sin limitarse al legado familiar ni a los emprendimientos que forman parte de su vida. La guitarra, la voz y la composición aparecieron así como una nueva forma de expresión para el influencer.

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De todos modos, no es la primera vez que Felipe deja en claro su interés por la música. En febrero, el joven había compartido otro video en el que se lo veía tocando la guitarra eléctrica. En aquella oportunidad, también decidió consultar a sus seguidores y escribió: “¿Algún consejo?”. La grabación lo mostraba mientras realizaba un punteo y luego ejecutaba algunos acordes, completamente concentrado en el instrumento. El contenido rápidamente acumuló vistas y comentarios de usuarios que destacaron su habilidad y su decisión de explorar una faceta diferente.

Desde sus redes sociales, Felipe Fort compartió su dominio de la guitarra eléctrica (Instagram)

El talento de Felipe, sin embargo, no se limita a la música. En marzo de 2025, el joven también había debutado en el mundo de la moda durante una de las ediciones más originales de BAFWEEK 2025. En aquella ocasión, la pasarela se trasladó a un escenario poco habitual: los vagones del subte H, en pleno corazón de la Ciudad de Buenos Aires. El evento fue organizado por la marca Bulbenny y combinó la presentación de prendas con una propuesta basada en la performance. Para Felipe, la experiencia representó su primera participación como modelo y le permitió acercarse a otro ámbito creativo.

La publicación permitió conocer una faceta menos explorada de Felipe y mostró su interés por desarrollar un proyecto personal vinculado con la música. A diferencia de sus apariciones relacionadas con los negocios o la moda, esta vez eligió presentarse desde un lugar más íntimo y cotidiano. El video dejó abierta una nueva etapa en la que podría continuar compartiendo sus composiciones y prácticas con sus seguidores.

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