Honduras

Decomisan 1,300 libras de supuesta marihuana y detienen a tres hombres en Honduras

Las autoridades reportaron el hallazgo de 28 fardos con presunta marihuana dentro de un microbús. El cargamento, habría tenido como destino distintos sectores de la zona norte de Honduras

La DNPA ejecutó el operativo tras recibir información de inteligencia sobre el traslado de drogas en la zona norte de Honduras.
Los agentes inspeccionaron un microbús y hallaron 28 fardos rectangulares con una sustancia identificada de forma preliminar como marihuana.
Guardar

Un operativo de la Policía Nacional en Puerto Cortés, departamento de Cortés, permitió el decomiso de aproximadamente 1.300 libras de supuesta marihuana y la detención de tres hombres investigados por presunto tráfico ilícito de drogas agravado.

La acción fue ejecutada por la Dirección Nacional Policial Antidrogas (DNPA), unidad especializada en investigación de delitos de narcotráfico, en coordinación con otras unidades de la institución, como parte de labores de seguimiento y vigilancia.

PUBLICIDAD

Según el informe preliminar de las autoridades, los agentes inspeccionaron un microbús durante el operativo y hallaron en su interior 28 fardos rectangulares con la sustancia identificada de manera preliminar como marihuana.

Como resultado de la operación, la Policía Nacional informó la detención de tres hombres de 29, 55 y 68 años, requeridos por los agentes durante la intervención.

Los tres sospechosos fueron trasladados para continuar con el procedimiento correspondiente y serán puestos a disposición de las autoridades competentes para que se determine su situación jurídica. La institución policial indicó que son señalados preliminarmente por su presunta responsabilidad en el delito de tráfico ilícito de drogas agravado, aunque su responsabilidad penal deberá ser establecida mediante el proceso legal.

PUBLICIDAD

Tres hombres detenidos

Como parte de las primeras líneas de investigación, las autoridades indicaron que el cargamento presuntamente estaría relacionado con integrantes de la Mara Salvatrucha (MS-13), organización criminal de origen centroamericano. Según la información policial, la droga habría sido movilizada para ser distribuida en diferentes sectores de la zona norte del país. Este señalamiento forma parte de las hipótesis que manejan los investigadores en esta etapa inicial.

La DNPA ejecutó el operativo tras recibir información de inteligencia sobre el traslado de drogas en la zona norte de Honduras.
La sustancia decomisada será sometida a análisis y la investigación busca establecer su origen, destino final y posibles responsables.

El decomiso fue posible mediante operaciones focalizadas de seguimiento y vigilancia que permitieron identificar e intervenir el vehículo. La sustancia será sometida a los análisis correspondientes para determinar oficialmente su naturaleza, como parte de las pruebas que serán incorporadas a la investigación.

Los investigadores mantienen abiertas varias líneas para determinar el origen del cargamento, su destino, el nivel de participación de cada uno de los detenidos y si existen otras personas vinculadas a la operación. Las autoridades también deberán establecer si el cargamento estaba destinado al mercado local o si formaba parte de una operación de mayor alcance dentro de la zona norte.

Los agentes inspeccionaron un microbús y hallaron 28 fardos rectangulares con una sustancia identificada de forma preliminar como marihuana.
Los agentes inspeccionaron un microbús y hallaron 28 fardos rectangulares con una sustancia identificada de forma preliminar como marihuana.

La Policía Nacional indicó que continuará desarrollando operaciones contra estructuras y personas presuntamente dedicadas al tráfico de drogas mediante labores de inteligencia, vigilancia y seguimiento en distintos puntos del territorio hondureño.

Mientras las autoridades avanzan con las investigaciones, el cargamento decomisado permanecerá bajo los procedimientos legales correspondientes para establecer con precisión la naturaleza de la sustancia, su procedencia y el destino que tendría.

A la vez, los investigadores mantienen abiertas las pesquisas para determinar si detrás de este traslado existe una estructura más amplia y si otras personas estarían vinculadas con la operación.

Temas Relacionados

HondurasdecomisodrogaPuerto CortésMarihuana

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Canasta básica llega a US$627 en Honduras y supera en más de US$100 el salario mínimo promedio

Defco estima que una canasta de alrededor de 100 productos aumentó unos US$30 (L800) desde enero y actualmente ronda los US$627 (L16.800), mientras carne, huevo, café, maíz y frijoles continúan presionando el bolsillo de los hogares.

Canasta básica llega a US$627 en Honduras y supera en más de US$100 el salario mínimo promedio

Banco Central sube la tasa de política monetaria al 6%: ¿Qué significa para la inflación, el crédito y los dólares en Honduras?

La institución asegura que se trata de un ajuste preventivo y gradual para contener nuevas presiones sobre los precios y proteger las reservas internacionales, aunque economistas advierten que eventualmente podría encarecer el crédito.

Banco Central sube la tasa de política monetaria al 6%: ¿Qué significa para la inflación, el crédito y los dólares en Honduras?

Asfura expondrá ante la ONU los efectos de la sequía en Honduras y gestionará recursos climáticos

El presidente de Honduras, Nasry Asfura, llevará ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) la situación que atraviesa el país por los efectos del cambio climático, con especial énfasis en la sequía que afecta a decenas de municipios, y buscará gestionar recursos destinados a enfrentar sus consecuencias.

Asfura expondrá ante la ONU los efectos de la sequía en Honduras y gestionará recursos climáticos

Combustibles vuelven a subir en Honduras: la súper supera los US$5,50 por galón en Tegucigalpa

La gasolina súper llegará a US$5,53 por galón en Tegucigalpa y el diésel a US$5,64. El Gobierno elevó de 50% a 65% el apoyo temporal para regular y diésel.

Combustibles vuelven a subir en Honduras: la súper supera los US$5,50 por galón en Tegucigalpa

Los Astros de Houston rinden un homenaje a Mauricio Dubón en su regreso al Minute Maid Park

La franquicia texana proyectó un video de casi tres minutos antes del juego ante Atlanta, con jugadas, celebraciones y un cierre de bienvenida, además de imágenes de sus tacos con la bandera hondureña

Los Astros de Houston rinden un homenaje a Mauricio Dubón en su regreso al Minute Maid Park

TECNO

Cómo usar la nueva IA de Fotos en iOS 27: limpiar, extender y reencuadrar paso a paso

Cómo usar la nueva IA de Fotos en iOS 27: limpiar, extender y reencuadrar paso a paso

Ponerle rostro y nombre a tu asistente: la estrategia de Muse para que la IA se sienta como un “compañero”

Cuál es la velocidad de internet ideal para ver Las Guerreras K-pop en Netflix en HD

Páginas para ver películas gratis que roban datos: Cuevana, Pelisplus y XUPER TV

Todos los celulares que se quedan sin WhatsApp a partir del 30 de septiembre de 2026

ENTRETENIMIENTO

Gene Simmons sobre su decisión de llamar a Bob Dylan: “Si te atreves, tienes una oportunidad…”

Gene Simmons sobre su decisión de llamar a Bob Dylan: “Si te atreves, tienes una oportunidad…”

Un bailarín de Hollywood revela cómo era trabajar con Frank Sinatra: “Aparecía en su helicóptero, rodaba y se marchaba”

La verdad detrás de la extraña fotografía de Rosé, de BLACKPINK, con el iPhone 18 Pro

Un regreso inolvidable y una gigantesca pista de baile: así fue el concierto de Jamiroquai en Bogotá

El aprendizaje profesional de Chris Rock al frente de su nuevo proyecto dramático en Hollywood

MUNDO

La líder de AfD pidió la renuncia del canciller Friedrich Merz tras el duro revés de su partido en las regionales alemanas

La líder de AfD pidió la renuncia del canciller Friedrich Merz tras el duro revés de su partido en las regionales alemanas

Francia y Canadá acordaron ampliar la cooperación en materia de seguridad, energía e inteligencia artificial

Las cámaras trampa confirman la presencia de pandas rojos en una zona poco explorada de Nepal

Zelensky se reunirá con Trump en Nueva York para impulsar las negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania

En medio de denuncias de fraude y exclusión de la oposición, el partido de Putin obtuvo el 57% de los votos en las legislativas rusas