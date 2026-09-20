Decomisan 1,300 libras de supuesta marihuana y detienen a tres hombres en Honduras

Los agentes inspeccionaron un microbús y hallaron 28 fardos rectangulares con una sustancia identificada de forma preliminar como marihuana.

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Un operativo de la Policía Nacional en Puerto Cortés, departamento de Cortés, permitió el decomiso de aproximadamente 1.300 libras de supuesta marihuana y la detención de tres hombres investigados por presunto tráfico ilícito de drogas agravado.

La acción fue ejecutada por la Dirección Nacional Policial Antidrogas (DNPA), unidad especializada en investigación de delitos de narcotráfico, en coordinación con otras unidades de la institución, como parte de labores de seguimiento y vigilancia.

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Según el informe preliminar de las autoridades, los agentes inspeccionaron un microbús durante el operativo y hallaron en su interior 28 fardos rectangulares con la sustancia identificada de manera preliminar como marihuana.

Como resultado de la operación, la Policía Nacional informó la detención de tres hombres de 29, 55 y 68 años, requeridos por los agentes durante la intervención.

Los tres sospechosos fueron trasladados para continuar con el procedimiento correspondiente y serán puestos a disposición de las autoridades competentes para que se determine su situación jurídica. La institución policial indicó que son señalados preliminarmente por su presunta responsabilidad en el delito de tráfico ilícito de drogas agravado, aunque su responsabilidad penal deberá ser establecida mediante el proceso legal.

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Tres hombres detenidos

Como parte de las primeras líneas de investigación, las autoridades indicaron que el cargamento presuntamente estaría relacionado con integrantes de la Mara Salvatrucha (MS-13), organización criminal de origen centroamericano. Según la información policial, la droga habría sido movilizada para ser distribuida en diferentes sectores de la zona norte del país. Este señalamiento forma parte de las hipótesis que manejan los investigadores en esta etapa inicial.

La sustancia decomisada será sometida a análisis y la investigación busca establecer su origen, destino final y posibles responsables.

El decomiso fue posible mediante operaciones focalizadas de seguimiento y vigilancia que permitieron identificar e intervenir el vehículo. La sustancia será sometida a los análisis correspondientes para determinar oficialmente su naturaleza, como parte de las pruebas que serán incorporadas a la investigación.

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Los investigadores mantienen abiertas varias líneas para determinar el origen del cargamento, su destino, el nivel de participación de cada uno de los detenidos y si existen otras personas vinculadas a la operación. Las autoridades también deberán establecer si el cargamento estaba destinado al mercado local o si formaba parte de una operación de mayor alcance dentro de la zona norte.

Los agentes inspeccionaron un microbús y hallaron 28 fardos rectangulares con una sustancia identificada de forma preliminar como marihuana.

La Policía Nacional indicó que continuará desarrollando operaciones contra estructuras y personas presuntamente dedicadas al tráfico de drogas mediante labores de inteligencia, vigilancia y seguimiento en distintos puntos del territorio hondureño.

Mientras las autoridades avanzan con las investigaciones, el cargamento decomisado permanecerá bajo los procedimientos legales correspondientes para establecer con precisión la naturaleza de la sustancia, su procedencia y el destino que tendría.

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A la vez, los investigadores mantienen abiertas las pesquisas para determinar si detrás de este traslado existe una estructura más amplia y si otras personas estarían vinculadas con la operación.