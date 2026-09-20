Política

“Es una decisión política del señor gobernador”: denuncian adoctrinamiento político en una escuela primaria de Formosa

Una delegada zonal quedó registrada en videos cuando afirma ante alumnos que cuentan con sus guardapolvos, útiles, zapatillas y el comedor gracias al mandatario Gildo Insfrán. Legisladoras cuestionaron también la forma en que la funcionaria se refirió al tema del suicidio ante niños de corta edad

Diputada provincial denunció un nuevo caso de adoctrinamiento político en Formosa. El discurso de una delegada zonal ante alumnos de una escuela de la localidad de Gran Guardia
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Diputadas provinciales de la UCR denunciaron adoctrinamiento político en una escuela primaria de la localidad de Gran Guardia, Formosa, después de que circulara un video en redes sociales en el que una delegada zonal educativa atribuye al gobernador Gildo Insfrán la entrega de guardapolvos, útiles, zapatillas y el servicio de comedor. Las legisladoras también cuestionaron que la funcionaria mencionara de manera inconveniente el tema del suicidio ante alumnos de corta edad.

Las diputadas provinciales Agostina Villaggi, presidenta de la UCR de Formosa, y Carla Zaiser denunciaron que una delegada educativa habló con niños de una escuela primaria de Gran Guardia para vincular la llegada de beneficios escolares con la voluntad política de Insfrán y que además tratara el tema del suicidio de una forma que consideraron impropia. La oposición pidió que intervenga el Ministerio de Cultura y Educación de la provincia y anunció acciones legales.

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En los videos difundidos por Villaggi en X y por Zaiser en Instagram, se ve a Gladys González, que se presenta ante los alumnos como delegada zonal y les pregunta quién les mandó los guardapolvos. Ante distintas respuestas de los niños, la funcionaria insiste: “El gobierno provincial. ¿Cómo se llama el gobernador?” y los alumnos contestan: “Gildo Insfrán”.

En ese mismo intercambio, según los registros publicados por ambas diputadas, González también menciona zapatillas, útiles, leche y comida escolar. “Eso es una decisión política del señor gobernador”, afirma en la grabación, antes de volver a asociar esos recursos con el mandatario provincial.

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Un grupo de personas y docentes con batas blancas están de pie frente a una pared decorada con carteles del Día del Estudiante
Docentes de la escuela EPEP Número 59 de Gran Guardia escuchan el discurso de una delegada educativa en Formosa.

<b>Las denuncias por propaganda política en la escuela</b>

Villaggi recordó en su cuenta de X que los elementos que mencionó la delegada “los paga el Estado, no un funcionario” y agregó: “A nuestro criterio, es propaganda política ante niños”. En el mismo posteo, la legisladora preguntó: “¿Qué significa ‘trabajar con los docentes’?”, en referencia a la frase de González cuando, ante las respuestas de los alumnos que no acertaban a nombrar al gobernador, dijo: “bueno, esto, colegas, hay que trabajar”.

En el video que publicó en X, Villaggi dijo: “Siempre lo niegan, pero este video es la muestra cabal de que Gildo Insfrán utiliza las escuelas para adoctrinar y hacer propaganda política”. También afirmó que esas prácticas ya fueron denunciadas por su espacio.

Zaiser formuló un planteo similar en Instagram. Allí cuestionó “la barbaridad de recalcar a los chicos constantemente que es gracias a Gildo Insfrán que ellos pueden contar con el comedor escolar y también con los útiles” y remarcó que “todo eso lo pagamos con nuestros impuestos”.

Gildo Insfran apertura de sesiones en Formosa
La oposición cuestionó que una delegada zonal educativa vinculara los guardapolvos, útiles, zapatillas y el comedor escolar con Gildo Insfrán.

El rechazo al tratamiento del suicidio ante alumnos

Otro tramo del video difundido por Zaiser muestra a González aludir al suicidio durante su intervención frente a los estudiantes.

En la filmación se escucha decir a la delegada: “El gobernador quiere la formación integral de todos los alumnos, de todos los estudiantes, que estén bien físicamente, psicológicamente, emocionalmente que estudien mucho, a portarse bien, a festejar su día como corresponde, sin peleas, sin agresiones, sin apodos, sin discriminación y mucho menos pensar en el suicidio, ¿eh? Que se está haciendo una campaña de concientización en contra del suicidio. El Estado está presente, hay especialistas que, si alguno tiene algún problemita mental o está depresivo, la muerte no es la solución. Tenemos que valorar la vida que nos dio Dios”.

Zaiser rechazó ese abordaje y sostuvo en su publicación de Instagram: “No puede dirigirse a los niños de esa manera”. Las legisladoras destacaron la necesidad de que se capacite a los docentes para hablar con los alumnos sobre suicidio.

<b>Las medidas que anunció la oposición</b>

La misma diputada provincial anunció en Instagram que pedirá la intervención de las autoridades educativas provinciales. La legisladora radical hizo pública la presentación de acciones legales y exigió una intervención inmediata del Ministerio de Cultura y Educación.

La oposición adelantó que buscará una revisión formal del caso en el área educativa y en la vía judicial.

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