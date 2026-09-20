Sol Abraham, la ganadora de Gran Hermano Generación Dorada: “Mi exmarido es gay y a mí me pareció buena idea apoyarlo”

La flamante campeona del reality de Telefe contó cómo se enteró estando casada de la orientación de su expareja y cómo le contó a su hija que su papá estaba de novio con un hombre. Su palabra (Video: Gran Hermano Generación Dorada/ Telefe)

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Sol Abraham relató cómo atravesó el final de su matrimonio con su exmarido Marcelo Da Corte y de qué manera le explicaron a su hija que él había iniciado una relación con otro hombre. La flamante ganadora de Gran Hermano: Generación Dorada, quien se consagró el último miércoles, habló de ese proceso familiar durante su visita a PH, Podemos Hablar, el programa que conduce Andy Kusnetzoff por Telefe.

La exparticipante del reality estuvo casada ocho años con el productor y juntos tuvieron a Delfina, que hoy tiene 9 años. Según contó, la separación no ocurrió tras el descubrimiento de una infidelidad, sino después de que ella advirtiera que algo no funcionaba dentro de la pareja y comenzara a hacerse preguntas sobre la orientación sexual de su entonces marido.

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Durante la charla televisiva, la ganadora del reality señaló que las dudas surgieron a partir de ciertas situaciones que observó en la convivencia. “Pasaron ciertas cosas que me llevaron a pensar. Se lo planteé, lo negaba. Yo me quise separar porque había algo que no me estaba cerrando”, recordó.

“Yo creo que el amor se transforma y en ese momento era más de familia”, contó Sol Abraham sobre la relación con su exmarido (PH Podemos hablar, Telefe)

Con el tiempo, Da Corte le contó que sentía atracción por hombres y que se había enamorado de uno. “Mi exmarido es gay y a mí me pareció buena idea apoyarlo”, afirmó Abraham. También explicó que, antes de que él pudiera hablarlo abiertamente, intentó encontrar una forma de iniciar la conversación sin que se sintiera juzgado.

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Abraham contó que el diálogo definitivo se produjo durante un viaje que hicieron juntos. “Yendo de Madrid a Marbella, busqué en Google cómo hacer para que confiese que era gay sin culpa, porque yo no tenía problemas. Soy de mente bastante abierta”, relató. La expareja atravesó entonces un momento de redefinición de su vínculo. La ganadora de Gran Hermano: Generación Dorada dijo que interpretó la separación como una salida posible para ambos, luego de años de convivencia y con una hija en común.

Marcelo Da Corte, exesposo de Sol Abraham, en su casamiento junto a su marido Lautaro Marchesini (Instagram)

“Fue como un alivio, creo que fue lo mejor para los dos. Los dos fuimos felices con esa decisión”, sostuvo. En ese sentido, remarcó que no considera que el matrimonio haya sido un error: “No fue una pérdida de tiempo. Fuimos re felices y tuvimos una hija”.

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En otro tramo de la entrevista, Abraham describió cómo transitaba los últimos tiempos de la relación. “Me preguntaban si cuando estaba casada estaba mal. No. ¿Estaba bien? No. Estaba en modo avión, en automático”, expresó. La mediática también definió el sentimiento que conservaba hacia Da Corte en ese período. “Yo creo que el amor se transforma y en ese momento era más de familia”, señaló al explicar por qué eligió acompañarlo, aun cuando ya habían decidido terminar la relación de pareja.

Sol Abraham junto al trofeo de Gran Hermano Generación Dorada (Adrián Díaz Bernini, Telefe)

Después de resolver la separación, ambos tuvieron que afrontar una conversación que consideraron central: cómo comunicarle la nueva situación a Delfina. Sol explicó que buscó asesoramiento profesional antes de hablar con la niña. “Me empapé de mucha información, hablé con psicólogos”, contó. Según relató, los especialistas les recomendaron dar la información de forma gradual, para que su hija pudiera comprender cada cambio sin recibir todos los datos al mismo tiempo.

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El primer paso fue explicarle que sus padres estaban separados y que vivirían en casas distintas. Luego, le plantearon que su padre tenía una nueva pareja. Recién después avanzaron sobre el hecho de que esa pareja era un hombre.

Sol Abraham levantando el trofeo de ganadora de Gran Hermano: Generación Dorada y al fondo, Yipio quien se consagró como subcampeona

“Me dijeron que teníamos que darle la información de a poco. Primero, explicarle que los papás estaban separados y en casas separadas; después, que el padre estaba con una pareja y después que era hombre”, precisó Abraham. Andy Kusnetzoff quiso saber cómo había reaccionado Delfina ante esa explicación. La respuesta de la niña reflejó que todavía no alcanzaba a dimensionar lo que su papá le estaba contando. “Le dijo: ‘Papá, ¿qué estás diciendo?’. ‘¿Quién es la princesa?’, preguntaba. Ella no entendía la situación”, recordó, entre risas.

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Con el paso del tiempo, Abraham aseguró que pudo mantener una relación cordial con Da Corte. La prioridad, sostuvo, es la crianza compartida de Delfina y el bienestar de la niña. “Sí, tengo un buen vínculo, correcto, sobre todo porque tenemos lo más importante”, dijo al ser consultada por la relación actual con su exmarido. Sin embargo, aclaró que no tiene vínculo con el hombre que es pareja de Da Corte.