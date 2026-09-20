Costa Rica

La fecundidad en Costa Rica bajaría a 1.12 hijos por mujer en 2026, según la Universidad de Costa Rica

La nueva proyección del Centro Centroamericano de Población reduce desde 1.20 la estimación previa y apunta a un descenso asociado a condiciones materiales, laborales y de cuido que influyen en la decisión reproductiva

La fecundidad en Costa Rica se ubicaría en 1.12 hijos por mujer en 2026, según una estimación de la Universidad de Costa Rica. (FOTO: X)
La fecundidad en Costa Rica se ubicaría en 1.12 hijos por mujer en 2026, según una estimación de la Universidad de Costa Rica. (FOTO: X)
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La fecundidad en Costa Rica se ubicaría en 1.12 hijos por mujer en 2026, por debajo de los 1.20 previstos con anterioridad. La estimación corresponde al Centro Centroamericano de Población de la Universidad de Costa Rica.

El Registro Civil contabilizó 48,414 nacimientos en 2025, el menor número desde 2016, según informó el Tribunal Supremo de Elecciones. La cifra forma parte de una tendencia descendente que también reduce la matrícula escolar.

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La decisión de tener hijos está vinculada con factores económicos, sociales y familiares. Entre los cambios que ayudan a explicar la reducción se encuentran el retraso del primer nacimiento, la preferencia por hogares de menor tamaño y la decisión de no tener descendencia.

Arodys Robles, investigador del Centro Centroamericano de Población, indicó a El Observador que las personas valoran las condiciones materiales y sociales antes de decidir ampliar una familia. Las opciones de cuido, el reparto de las tareas domésticas, las condiciones laborales y los recursos requeridos para criar a los hijos forman parte de esa evaluación.

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“En general, se trata de una evaluación de las condiciones en que se van a tener y se van a criar los hijos”, afirmó Robles. El investigador explicó que el contexto en el que se desarrolla la crianza influye en la decisión de tener hijos y en el momento en que se toma esa decisión.

El Registro Civil contabilizó 48,414 nacimientos en 2025, la cifra más baja desde 2016, informó el Tribunal Supremo de Elecciones.
El Registro Civil contabilizó 48,414 nacimientos en 2025, la cifra más baja desde 2016, informó el Tribunal Supremo de Elecciones.

El descenso de la fecundidad tampoco supone, en todos los casos, que las mujeres quieran tener una menor cantidad de hijos. Algunas no alcanzan el número que esperaban debido a las condiciones económicas y sociales vigentes en su entorno, según sostuvo el especialista.

“También hay algunas mujeres que no pueden tener los hijos que quieren, porque las condiciones económicas, sociales y vigentes no se lo permiten”, señaló Robles ante el medio. La situación contempla tanto las preferencias personales como las posibilidades concretas para sostener la crianza.

El ritmo de la caída de nacimientos puede modificar las proyecciones demográficas

Jorge Barquero, también investigador del centro universitario, afirmó que la disminución registrada durante 2025 estaba contemplada por los especialistas. La reducción de los nacimientos no resultó inesperada, aunque la velocidad con la que se produce podría obligar a revisar los cálculos elaborados junto con el Instituto Nacional de Estadística y Censos.

“No nos sorprende que el año 2025 acuse una disminución en el número de nacimientos. Esto es algo que ya conocíamos, ya habíamos previsto”, explicó Barquero a la publicación. Las proyecciones demográficas podrán requerir ajustes si la tendencia mantiene un ritmo distinto del considerado al momento de elaborarlas.

Primer plano de una mano sosteniendo una prueba de embarazo blanca y azul con una sola línea púrpura visible, indicando un resultado negativo.
La caída de los nacimientos en Costa Rica también reduce la matrícula escolar dentro de una tendencia demográfica descendente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Gilbert Brenes, investigador del mismo organismo, advirtió que la experiencia internacional muestra dificultades para recuperar los niveles de fecundidad de otras décadas cuando los indicadores alcanzan valores muy bajos. El especialista vinculó ese escenario con los cambios en los valores sociales, el mercado laboral y las condiciones en que las mujeres toman decisiones sobre la maternidad.

“Por más de que haya políticas que promuevan la natalidad, estas políticas podrían revertir muy poco o tener muy poco impacto en la tendencia que se viene observando desde hace décadas”, afirmó Brenes a El Observador. Su planteamiento apunta a que las medidas destinadas a impulsar los nacimientos tendrían efectos limitados frente a transformaciones sociales y económicas de largo plazo.

La desaceleración de la fecundidad también se refleja en el crecimiento demográfico del país. Costa Rica llegó a cuatro millones de habitantes en 2001 y alcanzó los cinco millones en 2018, un incremento que demandó 17 años.

Las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística y Censos sitúan la llegada a seis millones de habitantes alrededor de 2045. El próximo aumento de un millón de habitantes requeriría 27 años desde que el país alcanzó los cinco millones.

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