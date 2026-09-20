Ponerle rostro y nombre a tu asistente: la estrategia de Muse para que la IA se sienta como un “compañero”

A través de un video en su cuenta de Instagram, Mark Zuckerberg detalló Muse, la función de Meta que permite nombrar y personalizar al asistente de inteligencia artificial. (Instagram/Mark Zuckerberg)

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Ponerle rostro y nombre a tu asistente es la apuesta de Meta para que la inteligencia artificial deje de sentirse como una herramienta fría y se convierta en algo parecido a un compañero de trabajo. Así lo explicó Mark Zuckerberg en un video publicado en su cuenta de Instagram, donde dio más detalles de Muse, el agente de IA personal al que se puede bautizar y personalizar según las preferencias de cada usuario..

El propio Zuckerberg contó cómo eligió el nombre de su asistente y por qué, según él, ese gesto cambia la forma en que la gente se relaciona con la tecnología.

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La idea detrás de Muse: nombre y avatar para humanizar la IA

Zuckerberg reveló en el video que decidió llamar a su asistente Agripa, en referencia a un general romano. Explicó que la elección resulta curiosa porque ese nombre convive con un avatar que tiene la apariencia de “un tierno osito de peluche”, una combinación que él mismo calificó como graciosa por el contraste entre la referencia histórica y el diseño amigable del personaje.

Mark Zuckerberg mostró en un video de Instagram cómo funciona Muse. (Instagram/Mark Zuckerberg)

Según relató, el proceso de personalización no requiere demasiada reflexión previa. “Simplemente necesitas hacer lo primero que se te venga a la mente y luego puedes cambiarlo después”, señaló, en referencia a la facilidad con la que se puede elegir un nombre inicial sin presión, sabiendo que siempre existe la opción de modificarlo más adelante.

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Para el fundador de Meta, esa combinación de nombre y representación visual es clave para que la experiencia con el asistente se perciba como algo cercano.

“Tienes un nombre, tienes como un avatar, es como si pudieras ver a tu compañero trabajando”, afirmó, y agregó que los usuarios pueden observar al personaje mientras teclea, en el momento en que está procesando alguna tarea encomendada.

Esa sensación de acompañamiento visual, dijo Zuckerberg, es uno de los aspectos que más entusiasmo generó entre quienes ya probaron la función. “Creo que esto es algo que la gente ha disfrutado mucho”, sostuvo.

Muse es un agente de inteligencia artificial personal que va más allá de responder preguntas: ejecuta tareas por cuenta del usuario. (Composición Infobae: Europa Press / REUTERS/Dado Ruvic)

El diseño del personaje: del boceto al osito gladiador

En el video también intervino un diseñador de producto que preguntó directamente sobre el origen del personaje: “¿De dónde surgió el diseño de este personaje?”. Zuckerberg respondió que el equipo de trabajo se identificó con la figura casi de inmediato. “El equipo se enamoró de él muy rápido”, comentó, y remató con una valoración simple sobre el resultado final: “Creo que está genial”.

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Un integrante del equipo de diseño aportó más detalles sobre el proceso de construcción de Muse. Explicó que la representación visual del personaje estuvo entre los primeros elementos definidos dentro del desarrollo del producto, y que desde el inicio se pensó como un componente personalizable.

“Le pones nombre y puedes hacer que se vea como tú quieras”, indicó este miembro del equipo, quien consideró que esa capacidad de adaptación es uno de los rasgos más atractivos de la función, por encima de otros aspectos técnicos del asistente.

Un integrante del equipo de diseño explicó que la representación visual del personaje estuvo entre los primeros elementos definidos dentro del desarrollo de Muse. (Composición Infobae: Meta / Instagram/Mark Zuckerberg)

Esa lógica de personalización explica por qué en el video aparece una animación del oso con estética de gladiador, que declara: “¡Hoy defendemos nuestro territorio con valentía!”, como muestra de las variaciones que puede adoptar el avatar según la elección de cada usuario.

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La promesa de una IA “empoderadora” para todos

Durante la conversación, la creadora de contenido identificada como @harpercarrollai planteó una reflexión sobre el alcance de este tipo de herramientas. Señaló que el hecho de poner agentes de inteligencia artificial directamente en manos de las personas y permitirles desplegarlos resulta “muy empoderador” para los usuarios.

Zuckerberg retomó esa idea para describir el objetivo de fondo detrás de Muse y de los asistentes personalizables en general. “Darle a todos un agente que pueda entender sus metas y trabajar en su nombre las 24 horas del día, los 7 días de la semana, que les ayude a hacer avanzar sus objetivos”, planteó como la meta central del proyecto.

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Zuckerberg contó cómo eligió el nombre de su asistente y por qué, según él, ese gesto cambia la forma en que la gente se relaciona con la tecnología. (AP Foto/Godofredo A. Vasquez, archivo)

El directivo remarcó además que el acceso a esta tecnología no tendrá un costo directo para los usuarios: “Será algo por lo que ni siquiera tendrás que pagar para usarlo realmente”, afirmó.

Para Zuckerberg, esa gratuidad forma parte de una estrategia más amplia. “Esa es una parte importante para lograr un futuro positivo para todos: hacer que el poder de esta tecnología de IA tan avanzada sea algo accesible y al alcance de todos”, concluyó en el video difundido en su cuenta de Instagram.