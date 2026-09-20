Entre lazos y volados, Juana Viale anticipó la llegada de la primavera en medio de la internación de su abuela Mirtha

Para una nueva entrega de su ciclo dominical, Juana Viale apostó por un conjunto a puro rojo y fucsia (Almorzando con Juana – El Trece)

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Cada domingo, Juana Viale convierte la presentación de su vestuario en uno de los momentos habituales de Almorzando con Juana (El Trece). Antes de compartir el almuerzo con sus invitados, la conductora suele detenerse frente a las cámaras no solo paresentar a sus invitados, sino también para compartir su pasión por la moda. Y en la previa del comienzo de la primavera, la nieta de Mirtha Legrand volvió a apostar por una propuesta de Evangelina Bomparola, con una combinación de colores intensos y un pantalón con movimiento.

“¡Hola, hola! Yo pensé que la estábamos ensayando toda la situación. ¿Cómo están en sus casas?”, comenzó Juana al ingresar al estudio. Luego explicó que casi no había escuchado la música de presentación y pasó a describir el look que había elegido para la ocasión. “Mi vestuario maravilloso que tengo hoy, que es un top en crepé de seda colorada con lazos fucsia, con un lazo fucsia”, señaló la conductora, mientras hacía referencia a la parte superior del conjunto.

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“Y un pantalón al tono con tajo y volados que me parece cancherísimo este look”, expresó durante la presentación frente a las cámaras. “Por supuesto que todo esto es hermosísimo y es de Evangelina Bomparola”, afirmó.

La conductora lució un conjunto de crepé de seda y compartió con la audiencia los detalles de su elección (Imagen Ilustrativa Infobae)

La conductora también explicó qué aspectos de las creaciones de Bomparola le resultaban atractivos y mencionó la relación que mantiene con los diseños que utiliza en el programa. “Me gusta mucho todo lo que me estoy poniendo de Eva. Me encantan los colores, los cortes, todo”, expresó. En ese sentido, señaló que se trataba de una propuesta cómoda para la jornada y la vinculó con las temperaturas de esos días. “Muy cómodo... Me gusta mucho para este veranito de San Juan que estamos teniendo”, comentó.

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“No sé si es veranito, ya viene para quedarse. ¡Mañana es primaveraaa!”, exclamó, acompañada por una música alegre. Sin embargo, enseguida corrigió la información y aclaró que el cambio de estación no comenzaba exactamente al día siguiente. “¿Mañana? Bueno, ya está”, dijo entre risas y aplausos.

Después de hablar sobre las prendas, Juana mencionó a los profesionales que participaron de su preparación para la emisión. “Me peinó Juan Fojo, que me hizo un semirecogido, media cola”, detalló. En medio de la explicación, hizo un comentario sobre el crecimiento de su cabello: “El pelo no crece, chicos, no sé qué pasa”. Luego indicó: “Y me maquilló Cris Sepúlveda. Hicimos un esfumadito rosado”.

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Con un peinado recogido y outfit total-white, Juana Viale sorprendió con un nuevo diseño de Evangelina Bombarola frente a las cámaras (Almorzando con Juana – El Trece)

La elección de Bomparola no fue una novedad para la conductora. El domingo anterior, Juana también había utilizado un diseño de la misma creadora durante otra emisión de Almorzando con Juana. “Esto es un conjunto de pantalón y top blanco en satén que es muy hermosísimo”, describió frente a las cámaras. Mientras se mostraba la prenda, señaló algunos de los elementos que componían el diseño y puso el foco en los pliegues y en la espalda. “Miren lo que son estos pliegues, estas espalditas rayadas, toda esa espalda, de la señora Evangelina Bomparola”, expresó.

En ese mismo momento, Juana también se refirió al trabajo de Bomparola y a las opciones de la diseñadora para la temporada. “Pueden ver todas las cosas que tiene, que tiene unas cosas muy lindas con la temporada, con muchos colores, muy lindo”, continuó. Como ocurre habitualmente cuando presenta sus looks, tampoco dejó afuera a los integrantes de su equipo de estilismo. “Y me peinó Juan, que me hizo un recogido bajo y me maquilló Cris Sepúlveda, que por supuesto, un delineado divino que me hizo medio gatesco”, explicó, entre comentarios sobre el resultado y las dificultades propias de describir todo en vivo.

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Así, en la emisión previa al comienzo de la primavera, Juana volvió a compartir con la audiencia los detalles de su vestuario, desde el top de crepé de seda rojo con lazos fucsias hasta el pantalón al tono con tajo y volados. También mencionó el trabajo de Juan Fojo y Cris Sepúlveda, quienes completaron la propuesta con un semirrecogido y un maquillaje con tonos rosados. La presentación se produjo antes del almuerzo y formó parte de la dinámica con la que la conductora suele introducir cada emisión de su programa.