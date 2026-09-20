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Daniela Christiansson a días de instalarse en Argentina con Maxi López: “En plena mudanza de toda nuestra vida”

A través de las redes sociales, la modelo habló del primer viaje de su pareja al país: “Yo sabía que serían más que tres semanas”, reveló

Daniela Christiansson deslumbró con una sensual postal al borde de la piscina en Suiza
Daniela Christiansson recordó el primer aniversario del viaje que realizó Maxi López a la Argentina y analizó cómo cambió sus vidas (Instagram)
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Hace un año, Maxi López viajó desde Ginebra hacia Argentina con la idea de quedarse apenas tres semanas para comenzar un trabajo y acompañar a Valu durante una operación. Sin embargo, ese viaje terminó modificando los planes de la familia que formó junto a Daniela Christiansson. Después de varios meses, ambos decidieron dejar Suiza y mudarse de manera definitiva al país junto a sus hijos, Elle y Lando, y su mascota, Kika. Al recordar aquella partida, la modelo repasó cómo una decisión que parecía temporal terminó dando inicio a una nueva etapa familiar.

Christiansson compartió sus sentimientos a través de una publicación en su cuenta de Instagram. Junto a una serie de fotografías, recordó el día en que López partió hacia Argentina y repasó cómo fue atravesar ese momento mientras estaba embarazada de Lando y cuidaba a Elle. “Hoy se cumple exactamente un año desde que te fuiste a Argentina para empezar a trabajar allá y para acompañar a Valu durante su operación. Se suponía que iban a ser tres semanas”, escribió al comienzo del mensaje. La modelo también explicó que conserva con claridad aquella jornada y que, en medio de una tarde que había pasado junto a sus hijos y una amiga, tuvo una sensación que luego terminó confirmándose.

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Todavía recuerdo ese día con muchísima claridad. Yo estaba embarazada de Lando y había pasado la tarde en la plaza con Elle y una amiga. Había sido un día hermoso. Al final de la tarde, levanté la mirada y vi un avión volando sobre nosotros”, relató Christiansson. A partir de esa imagen, recordó el presentimiento que tuvo en ese momento: “Y recuerdo esa sensación que tuve: esto va a ser mucho más que tres semanas”. Luego, resumió el modo en que esa percepción terminó coincidiendo con lo que ocurrió durante los meses siguientes: “Y así fue”.

Maxi López de pie junto a Daniela Christiansson, quien está sentada sobre una motoneta blanca al aire libre
El posteo de la modelo al recordar el viaje que cambió su organización familiar para siempre
Un hombre con camiseta blanca y una mujer con vestido estampado sostienen a dos niños pequeños frente a plantas de hortensias
Christiansson y López posando junto a sus dos hijos en común, Lando y Elle

Un año después, estamos en plena mudanza de toda nuestra vida a Argentina”, continuó Daniela en su publicación. “Muchas veces pienso en el momento en que me contaste sobre esta aventura de MasterChef y me preguntaste si estaba de acuerdo con que fueras”, expresó. Y agregó: “Recuerdo que algo dentro mío me decía que tenías que hacerlo. Así que te dije: ‘Andá. Viví esta aventura. Este es tu momento’”.

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En ese tramo del mensaje, Christiansson reflexionó sobre las consecuencias que tuvo aquella decisión para la vida familiar. “Y, mirando todo lo que vino después, es increíble pensar cómo esa decisión abrió puertas que jamás hubiéramos imaginado y fue dando forma, poco a poco, a una vida completamente nueva para nuestra familia”, escribió. “Y mañana vienen los de la mudanza”, anunció. “Qué increíble coincidencia. Sin haberlo planeado, exactamente un año después de aquel día, estamos embalando nuestra vida para empezar este nuevo capítulo en Argentina”, continuó. En la publicación, Daniela volvió sobre la diferencia entre el plan inicial y la situación actual: “Hace un año, te ibas por tres semanas. Un año después, nos vamos todos con vos”. Luego incluyó a los integrantes de la familia que formarán parte de esta nueva etapa: “Los chicos, Kika, toda nuestra vida… empezando juntos este nuevo capítulo. Argentina, allá vamos”.

Una mujer rubia con camiseta blanca y jeans abraza a un hombre con camiseta negra al aire libre junto al agua durante el atardecer
"Empezando juntos este nuevo capítulo. Argentina, allá vamos", aseguró Christiansson
Daniela Christiansson recordó la partida de Maxi López y anunció el próximo paso de su familia
La pareja junto a los tres hijos mayores de López, fruto de su vínculo con Wanda Nara, y la pequeña Elle
Daniela Christiansson recordó la partida de Maxi López y anunció el próximo paso de su familia
Kika, la mascota de la familia, quien también se sumará a la mudanza a la Argentina

La publicación estuvo acompañada por fotografías de la pareja y de sus hijos. En una de las imágenes, Daniela y Maxi posaron junto a Elle y Lando en un espacio exterior rodeado de plantas. Christiansson sostuvo al bebé, mientras López alzó a la niña en brazos. En otra postal, ambos aparecieron juntos frente a una moto blanca. También compartieron una imagen en la que aparecen durante una actividad familiar al aire libre, junto a otros integrantes de la familia.

Casi tres meses después del regreso de Christiansson a Europa, que se produjo a mediados de junio, la modelo había explicado los motivos de su viaje a sus seguidores. En ese momento, recibió varias preguntas sobre su salida de Argentina y decidió responder mediante una serie de historias en Instagram. “Hola a todos. Bueno, muchas personas me preguntaron por qué me fui de Argentina. No es que me fui”, aclaró al comienzo de su explicación.

“Volví a Suiza por varias razones. La primera es mi perrita, que tengo que estar con ella también, cuidarme de ella y principalmente tengo que organizar todos los papeles para poder llevarla a Argentina”, detalló Daniela.

La modelo, luego de varias semanas instalada en el país, regresó al hogar que tenía con el exdeportista en Ginebra (Instagram)

Christiansson también se refirió a las tareas pendientes en la vivienda que la familia tenía en Suiza. “Organizar toda la mudanza y llevarnos todo lo que tenemos acá en Suiza para Argentina. Así que hay muchas cosas que hacer”, señaló. “Además tengo mucho trabajo, trabajo acá”, agregó Daniela en aquella explicación. A esa razón le sumó un motivo familiar y personal relacionado con la ausencia de Maxi López. “Aprovecho que Maxi está también afuera, viajando para el Mundial, para estar acá con mi familia y ver a mis amigos antes de irnos definitivamente por Argentina”, expresó.

Ahora, con la mudanza en marcha y con la fecha de partida de López convertida en un recuerdo de hace un año, Christiansson volvió a poner en palabras el recorrido que comenzó con un viaje de tres semanas y que terminó involucrando a toda la familia.

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