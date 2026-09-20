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Otro zurdazo de Lozano y definición de Merentiel: así fueron los goles de Boca Juniors en la victoria frente a San Lorenzo

El Xeneize se impuso por 2-0 bajo una intensa lluvia en el Nuevo Gasómetro

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Boca Juniors se impuso 2-0 sobre San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro, por la fecha 10 del Torneo Clausura, en un clásico que el conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena dominó con un futbolista más desde la media hora del primer tiempo, tras la expulsión de Manuel Insaurralde en el local. El encuentro, arbitrado por Nazareno Arasa y con Hernán Mastrángelo a cargo del VAR, se disputó bajo una fuerte lluvia que complicó las condiciones de juego en el Nuevo Gasómetro.

El primer gol del partido llegó a los 11 minutos del segundo tiempo. Boca aprovechó los espacios que dejó la defensa de San Lorenzo en una salida rápida tras una pelota parada. Leonel Flores tiró un centro atrás dentro del área que Leandro Lozano definió de zurda para poner el 1-0. Fue el segundo tanto consecutivo del uruguayo tras el que convirtió frente a San Pablo en el Morumbí por la Copa Sudamericana.

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Antes de esa apertura del marcador, hubo varias situaciones previas en las que Boca no pudo concretar. En el primer tiempo, Lautaro Di Lollo conectó de cabeza en soledad un tiro de esquina ejecutado por Lautaro Blanco, sin precisión en el remate. Minutos después, Santiago Ascacíbar se perdió otra chance clara: tras un centro de Blanco, su disparo se fue por arriba del travesaño. San Lorenzo, por su parte, había respondido con un cabezazo de Rodrigo Auzmendi que pasó cerca del poste del arco defendido por Álvaro Montero.

A los 26 minutos del segundo tiempo, Boca amplió la ventaja. Lautaro Blanco encaró por izquierda en una jugada individual y lanzó un centro rasante que Miguel Merentiel empujó para decretar el 2-0 definitivo.

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Antes de esa segunda conquista, Merentiel había tenido dos chances claras que no pudo convertir. En el primer tiempo, tras un centro de Lozano, el arquero de San Lorenzo, José Devecchi, atrapó el balón antes de que pudiera conectar Ascacíbar. Más tarde, el propio Merentiel quedó solo dentro del área e intentó definir por arriba de Devecchi, quien atrapó el remate con facilidad. También en esa etapa, tras un centro de Flores desde la derecha, el uruguayo se anticipó a los centrales, pero Devecchi volvió a aparecer para despejar el peligro.

Ya en el segundo tiempo y antes del 2-0, Merentiel dejó una habilitación de taco para Ascacíbar, que quedó solo dentro del área, pero Devecchi le negó el gol al mediocampista con otra intervención.

Insaurralde dejó a San Lorenzo con diez desde el primer tiempo

A los 30 minutos del primer tiempo, el árbitro Arasa expulsó a Manuel Insaurralde por una entrada sobre Ascacíbar. Tras la roja, San Lorenzo, comandado por Ruben Darío Insua, reaccionó y logró imponer el ritmo del encuentro durante los minutos siguientes, a diferencia de la primera media hora, en la que Boca había sido superior pero sin eficacia para ponerse en ventaja. El primer tiempo terminó 0-0, con el Xeneize como equipo dominante en el trámite, de todos modos.

El próximo compromiso para Boca en el certamen será el domingo 4 de octubre cuando reciba a Unión de Santa Fe. San Lorenzo, por su parte, visitará el sábado 3/10 a Defensa y Justicia.

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