Rocío Marengo celebró el logro de su hijo Isidro: “Sabe cómo llegar a lo que quiere”

Rocío Marengo mostró los avances de Isidro Fort para lograr levantarse con la ayuda de una kinesióloga (Instagram)

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El nacimiento de Isidro, el hijo que Rocío Marengo tuvo junto a Eduardo Fort después de más de una década de relación, marcó un cambio en la vida de la modelo y conductora. Desde la llegada del bebé, en diciembre pasado, Marengo comenzó a compartir en sus redes sociales distintos momentos vinculados con la maternidad y el crecimiento de su hijo. En cada publicación, la conductora muestra parte de las experiencias que atraviesan juntos y registra los avances del pequeño. Ahora, cuando Isidro tiene nueve meses, decidió mostrar el proceso que está realizando para aprender a pararse.

A través de su cuenta de Instagram, Rocío publicó un video en el que se ve al bebé acompañado por una kinesióloga pediátrica. Durante el encuentro, la especialista lo guía en distintos ejercicios destinados a que pueda sostenerse de pie y desplazarse con mayor autonomía. Mientras registraba el momento con su teléfono, Rocío acompañó cada intento de Isidro y celebró sus movimientos. “¡Bien!”, expresa en uno de los pasajes de la grabación, cuando el pequeño consigue avanzar en la práctica.

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Para realizar los ejercicios, Isidro utilizó distintas superficies y elementos que lo ayudaron a sostenerse y a desplazarse. El sillón de la casa apareció como uno de los apoyos, mientras que los juguetes forman parte de las actividades que lo incentivan a moverse. También participó de juegos dinámicos que le permiten cambiar de posición y explorar el espacio. Con el acompañamiento de la kinesióloga pediátrica, el bebé intentó ponerse de pie y acercarse a los objetos que llaman su atención.

El pequeño y su kinesióloga llevando a cabo diferentes ejercicios para lograr su objetivo (Captura de video)

En un momento del video, el pequeño se movió hacia uno de los juguetes que emitía sonidos. Desde detrás de la cámara, Rocío observó el recorrido y destaca la determinación de su hijo para alcanzar aquello que busca. “Sabe cómo llegar a lo que quiere”, señaló la modelo, mientras Isidro avanza con ayuda de las superficies disponibles. El bebé realizó distintos movimientos hasta acercarse al juguete y continúa con la actividad propuesta por la especialista.

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Después de lograr pararse por sus propios medios, Isidro también practica otras formas de desplazamiento. En las imágenes, el niño gateó y se arrastró por el piso luego de haber conseguido mantenerse de pie. El video registró así distintas etapas del ejercicio y muestra cómo alternó entre las posiciones mientras intentaba moverse por el ambiente. Y la conductora, orgullosa del pequeño, siguió cada uno de esos momentos y acompañó el proceso desde la cercanía, mientras la kinesióloga pediátrica guía la actividad.

Ante los avances que demostró su hijo, Marengo le dedicó un mensaje a la especialista que acompaña a Isidro durante sus encuentros. “Gracias, por acompañarnos con tanto amor en el crecimiento y desarrollo de Isi. Es impresionante ver cómo después de cada encuentro con vos se anima a descubrir un poquito más y a intentar cosas nuevas. Gracias por tu paciencia, tu dedicación y por acompañarlo. Te amamos”, escribió la conductora. Con esas palabras, reconoció el trabajo de la profesional y se refirió al proceso que realiza el niño en cada sesión.

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Isidro Fort, hijo de Rocío Marengo, sonríe sentado en el suelo al cumplir nueve meses de vida.

La publicación también recibió comentarios de los seguidores de Marrengo, que acompañaron las imágenes con mensajes vinculados con el crecimiento de Isidro. “Lo amamos muchísimo”; “¡Cómo avanza Isi! Felicitaciones campeón”; “Pasito a pasito, dentro de poquitos meses, ¡Isi camina!” y “Hermoso bebé” fueron algunas de las reacciones que se destacaron. Los usuarios se refirieron a los movimientos del pequeño y a la posibilidad de que, con el paso del tiempo, comience a caminar.

La modelo suele compartir los avances de su hijo y celebrar cada una de las etapas que atraviesa. A comienzos de septiembre, en el marco de los nueve meses de Isidro, Rocío había utilizado Instagram para conmemorar la fecha con una publicación dedicada al bebé. En aquella oportunidad, acompañó su mensaje con dos postales en las que el niño posaba frente a la cámara. “¡Felices nueve meses, amor de mi vida! Sos tan espectacular, bebito...”, escribió Marengo.

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En esa misma dedicatoria, la conductora describió algunos aspectos de la personalidad de su hijo y explicó qué significa para ella su llegada a la familia. “¡Tan simpático! ¡Tan bueno! ¡Me la hacés tan fácil! Sos un juguete… Gracias por llegar a nuestras vidas”, expresó. El mensaje terminó con una declaración dirigida al niño: “Te amo, Isi”. Las palabras de Marengo estuvieron acompañadas por las fotografías del bebé, que aparecía frente a la cámara en las imágenes que la modelo compartió con sus seguidores.

Isidro Fort, hijo de la modelo Rocío Marengo, posa sonriente sobre un suelo de madera al cumplir nueve meses de edad.

Ahora, con el registro de sus ejercicios junto a la kinesióloga pediátrica, Marengo mostró otro momento del desarrollo de Isidro. El pequeño alternó entre gatear, arrastrarse y sostenerse con ayuda de los objetos que tenía cerca, mientras su mamá seguía cada movimiento desde la cámara. La publicación permitió observar una de las nuevas actividades que realiza el bebé a los nueve meses, acompañado por su familia y por la especialista que participa de su crecimiento.

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