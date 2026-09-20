Fatal accidente de tránsito cobró la vida de un niño y dejó 10 lesionados en El Salvador

Un niño de nueve años murió en un accidente de tránsito sobre la carretera Panamericana, en Santo Domingo, San Vicente Norte. (Foto cortesía Policía Nacional Civil)

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Un niño de nueve años murió este domingo y otras 10 personas resultaron lesionadas, entre ellas un bebé que permanece en estado crítico, tras un accidente de tránsito ocurrido sobre la carretera Panamericana, en Santo Domingo, San Vicente Norte.

El percance se registró durante la mañana en el kilómetro 48 de esa vía, en el cantón Talpetate. De acuerdo con la información divulgada por la Policía Nacional Civil (PNC), en el hecho estuvieron involucrados un vehículo particular y un camión que se conducía por la zona.

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Los lesionados fueron trasladados a un centro asistencial, donde reciben atención médica. La institución no detalló la condición del resto de los pacientes ni las identidades de las víctimas.

El niño, del que no ha sido revelada su identidad, murió mientras era llevado al hospital, según el reporte oficial. La PNC informó que entre los heridos se encuentra un bebé, cuyo estado de salud fue calificado como crítico.

Las autoridades no han precisado en cuál de los vehículos viajaban la víctima fatal y las personas lesionadas. Tampoco han divulgado las circunstancias previas al choque ni las causas que provocaron el impacto. El accidente generó la movilización de cuerpos de socorro y equipos de emergencia hacia la zona. Hasta el cierre de esta nota las autoridades continúan las investigaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias del hecho.

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El accidente en el kilómetro 48 de la carretera Panamericana dejó 10 personas lesionadas, entre ellas un bebé en estado crítico. (Foto cortesía Policía Nacional Civil)

El conductor del camión ha sido capturado por la PNC

Horas después del accidente, la PNC detuvo a Christopher Yuvini Carrillo Palacios, de 20 años, a quien identifica como el presunto responsable del hecho.

Según la versión policial, Carrillo Palacios colisionó con un camión y luego huyó de la escena. Personal de la corporación lo ubicó e intervino posteriormente.

La Policía indicó que el detenido será remitido por los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas. La investigación deberá determinar cómo ocurrió el accidente y establecer las responsabilidades penales que correspondan.

El caso será trasladado a las autoridades judiciales una vez concluyan las diligencias iniciales. Hasta el momento, la PNC no ha informado si el conductor fue sometido a pruebas para determinar si había consumido alcohol u otras sustancias antes del accidente.

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La captura de Christopher Yuvini Carrillo Palacios ocurrió horas después del accidente, como presunto responsable del hecho. (Foto cortesía Policía Nacional Civil)

El Salvador registra más de 16 mil siniestros viales en lo que va del año

El accidente ocurrido en San Vicente Norte se suma a los hechos viales contabilizados en el país. Datos del Observatorio Nacional de Seguridad Vial, elaborados con información de la PNC, registran 16,142 siniestros de tránsito entre el 1 de enero y el 18 de septiembre del período 2025-2026.

La estadística consigna además 11,421 personas lesionadas y 1,036 fallecidas a causa de estos hechos en ese lapso.

En promedio las autoridades atienden 62 accidentes diarios a nivel nacional, situación que ha representado un incremento del 5% en comparación al año anterior. De forma paralela las autoridades han señalado un incremento de 22.3% en la cantidad de lesionados en siniestros, Observatorio Nacional.

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