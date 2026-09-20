Deportes

12 frases de Arruabarrena tras la victoria de Boca sobre San Lorenzo: el mensaje a los hinchas en la pelea por los títulos

El DT xeneize destacó el trabajo del equipo después del triunfo por 2-0 sobre el Ciclón en el Nuevo Gasómetro y se refirió a la posibilidad de salir campeón en el semestre

El Vasco Arruabarrena habló tras el triunfo de Boca sobre San Lorenzo (FOTOBAIRES)
El Vasco Arruabarrena habló tras el triunfo de Boca sobre San Lorenzo (FOTOBAIRES)
Guardar

Boca Juniors venció 2-0 a San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro por la décima fecha del Torneo Clausura y extendió su racha a 14 partidos invictos. Leandro Lozano y Miguel Merentiel marcaron los goles del triunfo, que le permitió al equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena mantenerse en la pelea por los primeros puestos. El Vasco habló en conferencia de prensa tras el clásico y destacó el presente del equipo.

“Felicitar a los chicos. Hicieron un partido muy completo en todo ante un rival y una cancha difícil. El trámite del partido empezamos a tener protagonismo nosotros. La expulsión nos ayudó a tener más el control. Había que estar atento a marcar en ataque, sobre todas las cosas, porque ellos podían salir rápido con algún pelotazo y complicarnos. En el segundo tiempo tuvimos la paciencia y sabíamos que las chances las íbamos a tener por afuera con los laterales o los extremos. Así fue como abrimos el marcador”, argumentó respecto al desarrollo del clásico.

PUBLICIDAD

Al mismo tiempo, analizó: “Fuimos justos ganadores. La expulsión nos ayudó a tener más control del partido. A lo último se largó a llover y eso hizo que se complicase el traslado de la pelota. Es una muy buena victoria, ante un rival difícil en su campo. Son tres puntos importantes por cómo se dio la fecha. Venimos de una semana importante, dijimos presente en ambos partidos”.

“Hay que ir con paciencia y estar tranquilos. Nosotros sabemos que el hincha se puede ilusionar, es normal. Nosotros estamos en mitad de temporada, no hemos conseguido absolutamente nada y tenemos que seguir trabajando. Viene una seguidilla importante de partidos. Las cargas la veremos partido tras partido. Yo siempre trato de poner lo mejor, o lo que creo que es mejor. Por eso necesito de todos”, destacó respecto a la posibilidad de continuar en la pelea por el Torneo Clausura, Copa Argentina y Sudamericana.

PUBLICIDAD

En esta misma línea, agregó: “El carácter y la personalidad me la muestran en los entrenamientos y en estos tipos de partido o el anterior con San Pablo. Desde que llegamos, han sido todas finales. Se venía de un semestre no tan bueno y el primer partido con Sarmiento fue un mata-mata (por Copa Argentina). Tenemos que aprovechar el momento. Ir avanzando de a poco. El tiempo nos dirá qué podemos obtener. Mientras tanto, somos Boca y tenemos que decir presente en todos los torneos. Los resultados son los que mandan, pero me pone contento por el grupo. Creo que el hincha se siente identificado y es un plus”.

El resultado dejó a Boca segundo en la Tabla Anual, con 47 puntos, y quinto en la zona A, con 17 unidades. Al mismo tiempo, alcanzó 14 partidos sin perder. Su última caída se produjo el pasado 30 de julio contra O’Higgins en Chile por los playoffs de la Sudamericana, aunque avanzó en la tanda de penales. El Xeneize se enfrentará a Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina el domingo 27 de septiembre, a las 19:00, en el Gigante de Arroyito de Rosario.

MÁS FRASES DE RODOLFO ARRUABARRENA TRAS EL TRIUNFO DE BOCA SOBRE SAN LORENZO

El estado del campo de juego: “El partido ya estaba controlado con dos goles arriba. Tuvimos algunas acciones para aumentar la ventaja, pero el campo de juego no nos benefició. Recién lo estaba cargando a Palacios (Carlos) porque cuando lo puse se largó a llover más y se le complicó”.

La citación de Leonel Flores a la selección argentina y Álvaro Montero con Colombia: “Habló el presidente (Riquelme) con Néstor (Lorenzo, DT de Colombia) y fue claro. Lo necesita. Yo no le voy a cortar la opción a un jugador de representar a su selección. Walter (Samuel) habló con Diego, mi asistente, para contarnos el programa. Para nosotros, bienvenido. Es un chico del predio y que se ha ganado la opción de que el entrenador de la Selección lo tenga en cuenta. Espero que lo disfrute y que la experiencia sea importante. A partir de ahora, un solo entrenamiento lo convierte en un jugador de Selección, y tiene que comportarse como un jugador de Selección. Leo es inteligente y aprovechará al máximo la oportunidad”.

El rendimiento de Boca en el arranque de su ciclo: “Nunca un entrenador está satisfecho, siempre va por más. Hoy hemos hecho un partido muy serio, dominando a un rival complicado. Esto es partido tras partido. Tenemos que decir presente ante Racing por Copa Argentina y la posibilidad de llegar a una semifinal. Va a ser totalmente diferente y nosotros tenemos que estar mejor que hoy. Nunca estoy satisfecho. Sí que me reconforta que el equipo tenga conexiones y sociedades. Siempre trato de mejorar”.

“Hoy ha sido un buen partido, como lo ha sido con Estudiantes o Vélez. Hay muchos. Hoy fue la primera vez que hemos tenido esa fluidez ofensiva sin Aranda. Eso es algo importante. Habrá que tratar de demostrarlo los próximos partidos. Pero me ha gustado el equipo en cuanto al protagonismo”.

El gran partido de Leandro Paredes: “Ya saben lo que opino. Es nuestro capitán y el ejemplo para muchos chicos. Dentro del campo nos maneja los tiempos, las salidas, es el capitán. En un momento le pregunté cómo estaba para sacarlo y me hizo señas que no. Le vendrán bien estos días para descansar”.

El trabajo de Lautaro Blanco con los centros: “Siempre se ha caracterizado por desbordar y tirar centros. Por ahí ahora los está tirando un poco más para adentro, y es más fácil encontrar precisión. Pero hoy ha hecho un gran trabajo. Desbordó todo el tiempo. Del otro lado parece que tengo más gol, pero ya vendrán los goles de Lauti. Muy conforme con todo el equipo”.

Si fue una revancha contra San Lorenzo por el cierre de su primer ciclo en Boca: “No son revanchas para mí. Un entrenador gana o pierde. A mí me ha tocado en el primer ciclo perder en diferentes circunstancias. Ahora me tocó ganar y punto. No me interesan esas estadísticas”.

En nivel de los marcadores centrales: “Siempre he estado tranquilo. Tengo cuatro o cinco centrales que están, a mi entender, en un buen nivel. Yo soy sincero, ellos saben cuando juegan bien o mal. Yo estoy tranquilo. Me dan esa seguridad y eso se ve reflejado en el arco. No nos han hecho tantos goles ni creado tantas situaciones. Me pone contento. Defensivamente hemos mejorado mucho respecto a los primeros partidos”.

Temas Relacionados

Rodolfo ArruabarrenaBoca JuniorsSan LorenzoTorneo Clausura

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Otro zurdazo de Lozano y definición de Merentiel: así fueron los goles de Boca Juniors en la victoria frente a San Lorenzo

El Xeneize se impuso por 2-0 bajo una intensa lluvia en el Nuevo Gasómetro

Otro zurdazo de Lozano y definición de Merentiel: así fueron los goles de Boca Juniors en la victoria frente a San Lorenzo

El gol en contra de Lisandro Martínez en el empate del Manchester United por la Premier League

El defensor argentino firmó su tercer autogol con su club en la Premier League. Fue en el empate de visitante 1-1 ante el Fulham

El gol en contra de Lisandro Martínez en el empate del Manchester United por la Premier League

El Buenos Aires Challenger celebra su undécima edición con una nueva generación de protagonistas y la historia de siempre

El certamen se disputa desde hoy y hasta el domingo 27 de septiembre. Los detalles

El Buenos Aires Challenger celebra su undécima edición con una nueva generación de protagonistas y la historia de siempre

La provocación de la selección de Brasil que generó un tenso cara a cara con Argentina tras la final del Sudamericano de vóley

La Albiceleste perdió 3-0 frente a la Verdeamarela en Río de Janeiro

La provocación de la selección de Brasil que generó un tenso cara a cara con Argentina tras la final del Sudamericano de vóley

Boca Juniors se impuso en el clásico 2-0 sobre San Lorenzo, que jugó una hora con un hombre menos

Por la fecha 10 del Torneo Clausura, el equipo del Vasco Arruabarrena venció al conjunto de Rubén Darío Insúa en el Nuevo Gasómetro con goles de Lozano y Merentiel. Manuel Insaurralde fue expulsado en el Ciclón a la media hora de partido

Boca Juniors se impuso en el clásico 2-0 sobre San Lorenzo, que jugó una hora con un hombre menos

MALDITOS NERDS

‘Trails in the Sky 2nd Chapter’ debuta entre los juegos mejor valorados de 2026

‘Trails in the Sky 2nd Chapter’ debuta entre los juegos mejor valorados de 2026

Ubisoft y Evil Empire lanzan la gran actualización de ‘The Rogue Prince of Persia’

Benedict Cumberbatch lidera el primer tráiler de ‘Wife and Dog’ de Guy Ritchie

Nintendo Switch 2 recibirá ‘Tropico 7 Special Edition’ con controles de ratón

Ved: Recure tendrá siete estilos jugables y más de 50 piezas de equipo

ENTRETENIMIENTO

La verdad detrás de la extraña fotografía de Rosé, de BLACKPINK, con el iPhone 18 Pro

La verdad detrás de la extraña fotografía de Rosé, de BLACKPINK, con el iPhone 18 Pro

Pikachu viajó al espacio y orbitó la Tierra más de mil veces durante 67 días

Ke Huy Quan descubrió años después el verdadero motivo de su cercanía con Harrison Ford en el set de “Indiana Jones”

El creador de “The Big Bang Theory” explicó la fórmula de su éxito continuo

“Ni cinco dólares”: la queja de los abogados de Nick Reiner sobre el fideicomiso familiar

INFOBAE AMÉRICA

Cuba se ubica entre los países con menor desempeño democrático de América, según estudio

Cuba se ubica entre los países con menor desempeño democrático de América, según estudio

La fecundidad en Costa Rica bajaría a 1.12 hijos por mujer en 2026, según la Universidad de Costa Rica

Transformación de hábitats y disponibilidad de alimentos favorecen concentración de cocodrilos en Panamá

Misión internacional exige a Honduras cumplir fallos de la Corte IDH a favor del pueblo garífuna

Guatemala en alerta roja por desnutrición aguda infantil: la sequía, las cosechas perdidas y un Estado ante su propia desigualdad