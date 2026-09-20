12 frases de Arruabarrena tras la victoria de Boca sobre San Lorenzo: el mensaje a los hinchas en la pelea por los títulos

El Vasco Arruabarrena habló tras el triunfo de Boca sobre San Lorenzo (FOTOBAIRES)

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Boca Juniors venció 2-0 a San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro por la décima fecha del Torneo Clausura y extendió su racha a 14 partidos invictos. Leandro Lozano y Miguel Merentiel marcaron los goles del triunfo, que le permitió al equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena mantenerse en la pelea por los primeros puestos. El Vasco habló en conferencia de prensa tras el clásico y destacó el presente del equipo.

“Felicitar a los chicos. Hicieron un partido muy completo en todo ante un rival y una cancha difícil. El trámite del partido empezamos a tener protagonismo nosotros. La expulsión nos ayudó a tener más el control. Había que estar atento a marcar en ataque, sobre todas las cosas, porque ellos podían salir rápido con algún pelotazo y complicarnos. En el segundo tiempo tuvimos la paciencia y sabíamos que las chances las íbamos a tener por afuera con los laterales o los extremos. Así fue como abrimos el marcador”, argumentó respecto al desarrollo del clásico.

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Al mismo tiempo, analizó: “Fuimos justos ganadores. La expulsión nos ayudó a tener más control del partido. A lo último se largó a llover y eso hizo que se complicase el traslado de la pelota. Es una muy buena victoria, ante un rival difícil en su campo. Son tres puntos importantes por cómo se dio la fecha. Venimos de una semana importante, dijimos presente en ambos partidos”.

“Hay que ir con paciencia y estar tranquilos. Nosotros sabemos que el hincha se puede ilusionar, es normal. Nosotros estamos en mitad de temporada, no hemos conseguido absolutamente nada y tenemos que seguir trabajando. Viene una seguidilla importante de partidos. Las cargas la veremos partido tras partido. Yo siempre trato de poner lo mejor, o lo que creo que es mejor. Por eso necesito de todos”, destacó respecto a la posibilidad de continuar en la pelea por el Torneo Clausura, Copa Argentina y Sudamericana.

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En esta misma línea, agregó: “El carácter y la personalidad me la muestran en los entrenamientos y en estos tipos de partido o el anterior con San Pablo. Desde que llegamos, han sido todas finales. Se venía de un semestre no tan bueno y el primer partido con Sarmiento fue un mata-mata (por Copa Argentina). Tenemos que aprovechar el momento. Ir avanzando de a poco. El tiempo nos dirá qué podemos obtener. Mientras tanto, somos Boca y tenemos que decir presente en todos los torneos. Los resultados son los que mandan, pero me pone contento por el grupo. Creo que el hincha se siente identificado y es un plus”.

El resultado dejó a Boca segundo en la Tabla Anual, con 47 puntos, y quinto en la zona A, con 17 unidades. Al mismo tiempo, alcanzó 14 partidos sin perder. Su última caída se produjo el pasado 30 de julio contra O’Higgins en Chile por los playoffs de la Sudamericana, aunque avanzó en la tanda de penales. El Xeneize se enfrentará a Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina el domingo 27 de septiembre, a las 19:00, en el Gigante de Arroyito de Rosario.

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El estado del campo de juego: “El partido ya estaba controlado con dos goles arriba. Tuvimos algunas acciones para aumentar la ventaja, pero el campo de juego no nos benefició. Recién lo estaba cargando a Palacios (Carlos) porque cuando lo puse se largó a llover más y se le complicó”.

La citación de Leonel Flores a la selección argentina y Álvaro Montero con Colombia: “Habló el presidente (Riquelme) con Néstor (Lorenzo, DT de Colombia) y fue claro. Lo necesita. Yo no le voy a cortar la opción a un jugador de representar a su selección. Walter (Samuel) habló con Diego, mi asistente, para contarnos el programa. Para nosotros, bienvenido. Es un chico del predio y que se ha ganado la opción de que el entrenador de la Selección lo tenga en cuenta. Espero que lo disfrute y que la experiencia sea importante. A partir de ahora, un solo entrenamiento lo convierte en un jugador de Selección, y tiene que comportarse como un jugador de Selección. Leo es inteligente y aprovechará al máximo la oportunidad”.

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El rendimiento de Boca en el arranque de su ciclo: “Nunca un entrenador está satisfecho, siempre va por más. Hoy hemos hecho un partido muy serio, dominando a un rival complicado. Esto es partido tras partido. Tenemos que decir presente ante Racing por Copa Argentina y la posibilidad de llegar a una semifinal. Va a ser totalmente diferente y nosotros tenemos que estar mejor que hoy. Nunca estoy satisfecho. Sí que me reconforta que el equipo tenga conexiones y sociedades. Siempre trato de mejorar”.

“Hoy ha sido un buen partido, como lo ha sido con Estudiantes o Vélez. Hay muchos. Hoy fue la primera vez que hemos tenido esa fluidez ofensiva sin Aranda. Eso es algo importante. Habrá que tratar de demostrarlo los próximos partidos. Pero me ha gustado el equipo en cuanto al protagonismo”.

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El gran partido de Leandro Paredes: “Ya saben lo que opino. Es nuestro capitán y el ejemplo para muchos chicos. Dentro del campo nos maneja los tiempos, las salidas, es el capitán. En un momento le pregunté cómo estaba para sacarlo y me hizo señas que no. Le vendrán bien estos días para descansar”.

El trabajo de Lautaro Blanco con los centros: “Siempre se ha caracterizado por desbordar y tirar centros. Por ahí ahora los está tirando un poco más para adentro, y es más fácil encontrar precisión. Pero hoy ha hecho un gran trabajo. Desbordó todo el tiempo. Del otro lado parece que tengo más gol, pero ya vendrán los goles de Lauti. Muy conforme con todo el equipo”.

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Si fue una revancha contra San Lorenzo por el cierre de su primer ciclo en Boca: “No son revanchas para mí. Un entrenador gana o pierde. A mí me ha tocado en el primer ciclo perder en diferentes circunstancias. Ahora me tocó ganar y punto. No me interesan esas estadísticas”.

En nivel de los marcadores centrales: “Siempre he estado tranquilo. Tengo cuatro o cinco centrales que están, a mi entender, en un buen nivel. Yo soy sincero, ellos saben cuando juegan bien o mal. Yo estoy tranquilo. Me dan esa seguridad y eso se ve reflejado en el arco. No nos han hecho tantos goles ni creado tantas situaciones. Me pone contento. Defensivamente hemos mejorado mucho respecto a los primeros partidos”.

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