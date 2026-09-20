Costa Rica

Costarricense Julián Valverde se quebró al contar cómo vivió su detención bajo custodia de ICE: “Estoy bien, estoy sano”

El creador costarricense contó que se encuentra sano luego de permanecer detenido en Florida y compartió la carga emocional que sintió al comunicar su salida en un video publicado en redes sociales

Julián Valverde reapareció en redes sociales tras recuperar la libertad en Florida, Estados Unidos. (Foto cortesía Julián Valverde)
Julián Valverde reapareció en redes sociales tras recuperar la libertad en Florida, Estados Unidos. (Foto cortesía Julián Valverde)
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Con la voz entrecortada y visiblemente emocionado, Julián Valverde reapareció en redes sociales tras recuperar la libertad en Florida, Estados Unidos. El creador de contenido costarricense relató parte de la experiencia que atravesó bajo custodia y agradeció el respaldo de sus seguidores, amigos y familiares. “Me cuesta sacar la primera palabra, se los juro”, dijo al inicio de su mensaje.

Valverde confirmó que ya se encuentra fuera de prisión y afirmó que no sufrió problemas de salud durante los días que permaneció detenido. “Estoy bien, estoy sano, no me pasó nada, es una bendición”, expresó antes de reír brevemente y volver a contener las lágrimas.

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El creador de contenido, conocido por sus publicaciones humorísticas, sostuvo que la situación le dejó una enseñanza. También pidió responsabilidad a quienes siguen su trabajo en redes sociales. “Quiero que lo tomen también como un aprendizaje. Yo siempre vacilo, yo soy un idiota, a veces jodo mucho. Es mi sentido del humor”, señaló.

El creador de contenido Julián Valverde comparte uno de sus momentos más vulnerables, abriéndose sobre sus sentimientos y luchas personales en un emotivo video.

La detención ocurrió por una licencia vencida desde hacía seis meses

El caso se registró esta semana en el condado de Polk, en Florida, donde Valverde fue detenido por conducir con una licencia vencida desde hacía más de seis meses. Durante una audiencia judicial, se le informó que el cargo tenía una fianza de $250.

La situación no terminó allí. Tras la comparecencia, permaneció bajo custodia debido a una retención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), que debía asumir su caso. Este domingo, el costarricense anunció que recuperó la libertad, aunque no dio detalles sobre su situación migratoria ni sobre los pasos que seguirá después de su salida.

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En su video, Valverde reconoció que manejaba con el documento vencido y evitó presentar ese hecho como una justificación. “Tenía una licencia, sí, expirada seis meses, la verdad. Es la ley. Ya ese video no es para ni excusarme”, afirmó.

El creador aclaró además que su detención no se extendió durante meses. “No fue que estuve ahí tres meses metido”, comentó, sin precisar cuántos días permaneció bajo custodia.

Su amigo y también creador de contenido Antuan Fallas difundió el mensaje y aseguró que el costarricense ha recibido numerosas muestras de apoyo. Crédito: Instagram Julián Valverde
Su amigo y también creador de contenido Antuan Fallas difundió el mensaje y aseguró que el costarricense ha recibido numerosas muestras de apoyo. Crédito: Instagram Julián Valverde

“No creo que yo sea un criminal”, afirmó tras recuperar la libertad

Durante su mensaje, Julián Valverde habló sobre el impacto emocional que tuvo la experiencia. Contó que uno de los momentos más difíciles fue haber visto a su hermana por primera vez después de un tiempo, en medio de las circunstancias que atravesaba.

“Era el primer día que veía a mi hermana después de mucho tiempo”, relató. Luego sostuvo: “Yo no creo que yo sea un criminal”. Sus palabras estuvieron acompañadas por pausas, llanto y agradecimientos dirigidos a quienes siguieron el caso desde Costa Rica y otros lugares.

“Adentro ahí metido y ustedes de una u otra manera dándome apoyo”, dijo. También valoró las muestras de respaldo que recibió mientras estaba detenido: “Soy feliz de ver cómo mis amigos estuvieron ahí para mí, los que amo, cómo personas que no conozco, nunca he visto, pelean por mí”.

Valverde explicó que el video no le resultaba fácil de grabar por la carga emocional del momento. “Hacer un video llorando, pero ¿cómo les voy a comunicar esto de otra manera?”, planteó.

Al final, dejó un mensaje para sus seguidores: “Los quiero mucho. Los amo, legal. Esto es para ustedes y esto es para mí”.

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