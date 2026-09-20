Del taco delicioso a la salida “de fútbol playa”: el gran partido de Leandro Paredes en la victoria de Boca Juniors sobre San Lorenzo

El volante de Boca brilló en el Nuevo Gasómetro

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Leandro Paredes encabezó el triunfo por 2-0 de Boca Juniors ante San Lorenzo este domingo en el Nuevo Gasómetro, por la décima fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2026, con una actuación que incluyó 125 de 131 pases completados, un 95% de precisión, un taco que resolvió bajo presión y una salida “de fútbol playa” en medio del diluvio que terminó por anegar sectores del campo de juego.

El capitán del Xeneize sumó, además, 11 recuperaciones, 18 de 21 balones largos precisos, ocho duelos ganados y una ocasión creada en los 90 minutos, según las estadísticas del partido. Los números reflejaron el dominio que Boca ejerció sobre el mediocampo durante la mayor parte del encuentro, incluso después de que las condiciones climáticas se agravaran en el segundo tiempo.

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Pasado el cuarto de hora del primer tiempo, con San Lorenzo presionando la salida del Xeneize, Paredes resolvió con un taco para sacarse de encima a sus marcadores y habilitar la circulación de su equipo. La jugada coincidió con el comienzo del diluvio que se anticipaba desde la previa en el Nuevo Gasómetro y que, con el correr de los minutos, terminó por inundar varios sectores de la cancha y provocar un corte de luz en el estadio.

*El partido de Paredes

Algunos minutos después de esa jugada, San Lorenzo quedó con diez hombres por la expulsión de Manuel Insaurralde, tras una entrada sobre Santiago Ascacíbar. La superioridad numérica le permitió a Boca, y a Paredes en particular, tomar mayor control del mediocampo en el complemento.

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Con el hombre de más, Boca golpeó dos veces en el segundo tiempo. A los 12 minutos, Leandro Lozano definió de zurda tras una asistencia de Leonel Flores para el 1-0. A los 27, Miguel Merentiel amplió la ventaja tras un caño de Lautaro Blanco que dejó al delantero uruguayo en soledad frente al arco.

Poco antes del final, el campeón del mundo con la selección argentina recuperó el balón sobre el sector derecho de la defensa de Boca y, ante la marca que lo venía a presionar con un campo de juego inundado, resolvió con un sombrero sobre el rival, una resolución práctica, dado que el balón no iba a rodar.

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*El resumen del partido

Al término del encuentro, Paredes calificó el desempeño del equipo como “un partido perfecto” y remarcó la importancia de sumar los tres puntos en un clásico. “Hicimos lo que preparamos, tuvimos buen juego hasta que se largó la lluvia”, explicó el volante central, y agregó: “Es un clásico y los clásicos se ganan, y si es jugando así, mejor”.

El capitán del Xeneize también se refirió a la evolución reciente del equipo bajo la conducción de Rodolfo Arruabarrena: “Hicimos un clic mental, sabíamos que si al juego le agregábamos intensidad y jugar con esta predisposición, con y sin pelota, las cosas iban a ir mucho mejor. Vamos por buen camino”, señaló, y destacó el aporte del cuerpo técnico: “Seguramente nos dieron esa chispa que necesitábamos y nosotros como grupo respondimos”.

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El Vasco habló sobre el rendimiento de Paredes y lo elogió en conferencia de prensa: “Ya saben lo que opino. Es nuestro capitán y el ejemplo para muchos chicos. Dentro del campo nos maneja los tiempos, las salidas, es el capitán. En un momento le pregunté cómo estaba para sacarlo y me hizo señas que no. Le vendrán bien estos días para descansar”.

Con el triunfo, Boca llegó a 17 puntos en el Clausura y quedó quinto en la Zona A, en zona de clasificación a los playoffs, mientras que en la tabla anual sumó 47 unidades y quedó a uno de Independiente Rivadavia, que todavía debe disputar su partido de la fecha. El equipo de Arruabarrena afrontará las semifinales de la Copa Sudamericana ante Vasco da Gama y, el domingo 27, se medirá con Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina.

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