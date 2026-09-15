Tecno

El iPhone se vuelve más inteligente con el nuevo iOS en español a partir de octubre de 2026

La nueva Siri contará con su propia aplicación y funcionará como un chatbot, al estilo de ChatGPT o Gemini

iPhone 18 Pro - Apple - Siri AI - Siri IA - Apple Intelligence - tecnología - 9 de septiembre
La Isla Dinámica del iPhone 18 Pro es más compacta y ahora es capaz de mostrar hasta tres actividades en vivo de manera simultánea. (Composición Infobae: Apple)
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Apple confirmó que su Siri con inteligencia artificial llegará al español, al francés, al japonés, al coreano y al portugués en octubre de 2026, un mes después del lanzamiento global de iOS 27.0.

La compañía no precisó una fecha exacta dentro de ese mes, por lo que la función podría activarse mediante una actualización posterior y no estar disponible de forma simultánea para todos los usuarios.

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El nuevo sistema operativo llegó el 14 de septiembre de 2026 a todos los iPhones compatibles, luego de tres meses de pruebas. Según la empresa, esta versión ofrece la estabilidad que la anterior no logró alcanzar, además de un mejor rendimiento y mayor velocidad en el funcionamiento de las aplicaciones y en el envío de archivos por AirDrop.

iOS 27 llegará el 14 de setiembre y ya hay una lista de los iPhone compatibles.
El nuevo sistema operativo llegó el 14 de septiembre de 2026 a todos los iPhones compatibles. (Apple)

Siri con inteligencia artificial llegará en español en octubre de 2026

La gran novedad de iOS 27.0 es la nueva Siri con inteligencia artificial, aunque en su lanzamiento inicial solo funciona en inglés. Los usuarios hispanohablantes deberán esperar hasta octubre para acceder a esta herramienta en su idioma.

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Esta función solo será compatible con el iPhone 15 Pro y modelos posteriores, tal como Apple lo había anunciado dos años atrás. Después de ese anuncio, la herramienta finalmente está disponible.

La nueva Siri contará con su propia aplicación y funcionará como un chatbot, al estilo de ChatGPT o Gemini. Esto permitirá a los usuarios acceder a información personal como mensajes, correos electrónicos y calendario para resolver consultas de forma más completa.

Cuando la expansión a otros idiomas se concrete en octubre, millones de usuarios en países de habla hispana, francesa, japonesa, coreana y portuguesa podrán interactuar con un asistente que comprende su lengua materna y que además tiene acceso a sus datos personales dentro del dispositivo.

Cuatro teléfonos inteligentes alineados de espaldas en tonos negro, blanco, azul y rojo oscuro sobre un fondo negro
Cuatro teléfonos iPhone presentan su diseño posterior y su módulo de tres cámaras en opciones de color negro, blanco, azul y granate. (Apple)

Qué otras funciones de inteligencia artificial trae iOS 27.0

Apple Intelligence también incorpora mejoras en Image Playground, que ahora permite generar fotografías más realistas de forma nativa desde el celular.

La edición de imágenes se refuerza con un nuevo limpiador de objetos, opciones para reencuadrar fotografías y otras funciones en las que la inteligencia artificial se encarga de realizar los ajustes de manera automática.

Otra herramienta que incorpora inteligencia artificial es la posibilidad de cambiar varias contraseñas al mismo tiempo desde la aplicación correspondiente. Aunque esto podría generar dudas sobre seguridad, la compañía aseguró que el proceso se ejecuta de forma protegida.

iOS 27 - iphone - Apple - celular - tecnología - 10 de septiembre
Apple Intelligence también incorpora mejoras en Image Playground. (Captura Apple)

Liquid Glass y otros cambios visibles en la interfaz

En versiones anteriores, el Liquid Glass fue uno de los elementos más criticados por los usuarios, que no terminaban de convencerse con su diseño. En iOS 27.0, Apple incorporó un regulador que permite adaptar esta interfaz según las preferencias de cada persona.

Las notificaciones de Safari también se renovaron: ahora los usuarios pueden personalizarlas y detectar novedades específicas, como cambios en el precio de un producto que estén siguiendo.

La aplicación Wallet suma otra función relevante. Además de guardar tarjetas de crédito, débito y pasabordos, los usuarios podrán crear sus propios pases para eventos que no cuenten con integración nativa en el sistema.

No todos los dispositivos de Apple podrán instalar esta actualización. REUTERS/Dado Ruvic
No todos los dispositivos de Apple podrán instalar esta actualización. REUTERS/Dado Ruvic

Qué modelos de iPhone son compatibles con iOS 27.0

No todos los dispositivos de Apple podrán instalar esta actualización, ya que algunos modelos cuentan con un software que resulta obsoleto para los nuevos requisitos.

Entre los teléfonos compatibles figuran el iPhone Duo, el iPhone 18 Pro Max, el iPhone 18 Pro, el iPhone 17 Pro Max, el iPhone 17 Pro, el iPhone Air, el iPhone 17 y el iPhone 17e.

También pueden actualizar sus equipos los usuarios del iPhone 16 Pro Max, el iPhone 16 Pro, el iPhone 16 Plus, el iPhone 16 y el iPhone 16e, junto con el iPhone 15 Pro Max, el iPhone 15 Pro, el iPhone 15 Plus y el iPhone 15.

La lista se completa con el iPhone 14 Pro Max, el iPhone 14 Pro, el iPhone 14 Plus y el iPhone 14, además del iPhone 13 Pro Max, el iPhone 13 Pro, el iPhone 13 y el iPhone 13 mini.

Las computadoras Mac utilizan su propio sistema operativo equivalente, llamado macOS.
Las computadoras Mac utilizan su propio sistema operativo equivalente, llamado macOS.

También son compatibles el iPhone 12 Pro Max, el iPhone 12 Pro, el iPhone 12 y el iPhone 12 mini, el iPhone 11 Pro Max, el iPhone 11 Pro y el iPhone 11, así como el iPhone SE de segunda generación y sus modelos posteriores.

Cómo instalar iOS 27.0 paso a paso

El proceso de instalación es sencillo y toma pocos minutos, aunque el tiempo puede variar según la saturación de los servidores y la conexión a internet de cada usuario. Apple recomienda que el celular cuente con al menos un 20% de batería antes de iniciar la descarga.

Para actualizar, el usuario debe ingresar primero a Ajustes del iPhone. Luego debe seleccionar la opción General y, dentro de ese menú, elegir Actualización de software.

El último paso consiste en esperar a que aparezca la opción de iOS 27 en pantalla y pulsar el botón Actualizar ahora para que el proceso comience de forma automática.

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