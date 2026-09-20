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Las ásperas respuestas del Cholo Simeone y el Cuti Romero a las quejas de Mourinho tras la derrota del Real Madrid

Después del triunfo rojiblanco, ambos referentes cuestionaron los reclamos del ténico y dejaron mensajes que elevaron la tensión tras el derbi

El entrenador argentino apuntó al respeto sin entrar en la polémica arbitral que destacó el entrenador portugués
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El Atlético de Madrid ganó un derbi electrizante frente al Real Madrid por 2-1 en el Estadio Metropolitano, en un partido correspondiente a la séptima jornada de LaLiga. La victoria rojiblanca no solo tuvo impacto en la tabla de posiciones, sino que además dejó una fuerte polémica por decisiones arbitrales que provocaron cuestionamientos de José Mourinho y una posterior respuesta de Diego Simeone.

El Cholo Simeone tomó la palabra en conferencia de prensa y fue consultado por los dichos de Mourinho. “Soy muy respetuoso siempre con todo lo que opinan los demás. Entiendo que estamos en un lugar privilegiado, con una exposición muy grande como entrenadores y tanto cualquier nombre, Mourinho, Flick, Pellegrini, yo, cualquier otro nombre, necesitamos tener cuidado con lo que decimos”, reconoció el entrenador argentino.

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Simeone profundizó su planteo: “¿Por qué? Porque tenemos que saber respetar al otro, a los árbitros, a los compañeros de trabajo y perder, perdemos todos. Y cuando uno sale de esa línea del respeto, por más que te llames Mourinho, por más de que te llames Simeone, por más que te llames Pellegrini, por más que te llames Flick, no va, no hay que pasar la línea”, concluyó.

Mourinho en rueda de prensa
Mourinho cuestionó la actuación arbitral que finalizó con la derrota del Real Madrid

La respuesta surgió luego de que José Mourinho expresó su malestar por el arbitraje con dos imágenes impresas que llevó ante los periodistas. El principal reclamo del entrenador estuvo vinculado con la tarjeta roja que recibió Huijsen luego de cometerle penal a Giuliano Simeone.

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Una de las fotos correspondía a una entrada de Cristian Romero sobre Jude Bellingham, mientras que la otra mostraba una acción de Kang-In Lee sobre Federico Valverde. Según la interpretación del técnico portugués, ambas jugadas debieron ser revisadas por el VAR, que estuvo dirigido por Trujillo Suárez durante el clásico madrileño.

Podíamos ahorrar la rueda de prensa porque la historia del partido está aquí. Son dos rojas claras”, sostuvo mientras exhibía las imágenes. Luego agregó: “Hemos tenido muchas dificultades después con uno menos y me tengo que limitar a abrazar mis jugadores, que han hecho un gran primer tiempo, de clase y personalidad. Quien tiene que estar feliz, además del Atlético, es el Comité de Designación. Ha sido todo muy extraño”.

Atlético de Madrid - Real Madrid
El Cholo Simeone puso límites a los reclamos posteriores en conferencia de prensa (EFE/ Ballesteros)

El entrenador del Real Madrid amplió su descargo y apuntó directamente contra Ortiz Arias, encargado de impartir justicia en el campo de juego. “Es un pobre árbitro que sólo ha hecho partidos pequeñitos”, cuestionó. Además vinculó su crítica con el desenlace de un encuentro que, según su visión, estuvo atravesado por resoluciones que perjudicaron a su equipo. “No quiero decir que esto estaba preparado, quiero creer que se equivocan. Que el Comité se ha equivocado poniendo a uno de 41 años y a otro que tiene un historial en contra del Real Madrid”, explicó Mourinho y manifestó: “Si nos dejan competir en igualdad, lo haremos”.

Por último, Mourinho señaló situaciones ocurridas en el estadio, antes de hacer referencia al caso Negreira: “En este estadio pasan cosas que no son normales. El gol anulado a Osasuna es un chiste, lo de San Sebastián... La Liga es igual a lo que dejé atrás. Vamos a luchar. Se van tristes mis chicos. ¿Negreira no está no? ¿O todavía está?”.

Durante el encuentro, Cristian Romero mantuvo un duelo particular con Jude Bellingham, marcado por reiterados cruces verbales entre el argentino y el británico. El VAR revisó una acción que podía derivar en la expulsión del defensor del Atlético por un pisotón sobre el inglés, aunque el árbitro principal descartó finalmente la tarjeta roja.

El balance del Cuti Romero post clásico madrileño
El posteo del Cuti Romero luego de ganar el clásico madrileño

Después del partido, el central argentino compartió un mensaje en sus redes sociales para celebrar la victoria y destacar el desempeño colectivo del Atlético de Madrid. “Orgullo, esfuerzo y mucho corazón de este equipo MADRID ES ROJIBLANCA. Aúpa Atleti siempre y que nadie quiera desviar la atención , merecidísimoooooo +3”, expresó el Cuti.

El triunfo por 2-1 permitió que el Atlético de Madrid escalara al segundo puesto de la tabla de posiciones con 16 puntos, por encima del Real Madrid, que quedó con 15. El Barcelona conserva una ventaja en la cima con 21 unidades, luego de imponerse en los siete partidos que disputó.

Cristian Romero, Juan Musso, que fue suplente en el clásico, Giuliano Simeone y Julián Álvarez se incorporarán en los próximos días a la delegación de la selección argentina para afrontar la fecha FIFA de septiembre-octubre. La actividad de los cuatro futbolistas a nivel clubes se reanudará el sábado 10 de octubre, cuando el Atlético de Madrid visite al Alavés.

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