El misterio detrás del nuevo Tesla Roadster y su mensaje oculto

El sitio web de Tesla confirma que el 1 de octubre se presentará el nuevo vehículo deportivo Roadster.

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Tesla le puso fecha concreta a la presentación de la nueva generación de su modelo insignia, el Tesla Roadster. El vehículo se presentará el próximo 1° de octubre, lo que permitirá concretar uno de los proyectos más anhelados de Elon Musk, pero que debió postergarse varias veces y acumula un retraso de casi diez años.

El anuncio fue realizado en la red social de Musk, X, y el posteo no aporta más datos que la fecha sobre una imagen indefinida. Sin embargo, en el sitio web de Tesla se exhiben un reloj en cuenta regresiva, un diseño conceptual de un auto deportivo y la palabra Roadster, lo que confirma que se trata del modelo fundacional de la marca.

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Pero detrás de la simpleza del posteo hay un mensaje oculto que la marca dejó para quienes aplicaran el clásico recurso de sobreexponer la imagen original para descubrir más detalles. Sobre la silueta del supuesto auto hay una secuencia de luces que parecen dirigirse hacia el cielo y, debajo, se lee “Where we’re going”, que en español significa “Adonde vamos”.

El posible enigma

A partir del descubrimiento de ese mensaje, en las redes sociales comenzaron a buscarse posibles interpretaciones. Una de las más curiosas es su asociación con una frase que dijo el Dr. Emmett Brown a Marty McFly, protagonistas de la película de “Volver al futuro I” de los años 80, cuando el DeLorean que había inventado “Doc”, un auto que volaba, no tenía suficiente espacio para acelerar. La frase completa decía: “Adonde vamos no necesitamos caminos”, y utiliza la primera parte del mensaje oculto de Tesla.

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El anuncio de Tesla tiene un mensaje oculto en su diseño que se puede leer al sobreexponer la imagen.

Aunque la fantasía popular disparó de inmediato la idea de un posible auto volador, esta tecnología todavía está en una fase inicial de desarrollo a través de los conocidos e-VTOL, sigla en inglés que representa el concepto de aeronave eléctrica de despegue y aterrizaje vertical.

Este tipo de vehículo se puede asociar al funcionamiento de un auto que tiene ruedas, pero que en determinado momento puede transformarse en una especie de dron gigante. Sin embargo, los desarrollos conocidos todavía tienen muy baja autonomía debido al peso y a la capacidad limitada de las baterías, además de carecer de un marco regulatorio que admita su funcionamiento.

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Así, la demora de casi diez años entre la fecha original de lanzamiento del Tesla Roadster y la presentación que finalmente tendrá este modelo de alto rendimiento podría explicarse por la intención de colocar en el mercado un vehículo con prestaciones inéditas entre los autos conocidos hasta el momento.

El Tesla Roadster fue el primer auto de la marca de Elon Musk. Estaba planteado sobre un Lotus Elise al que se le reemplazó la mecánica térmica por una eléctrica.

El Tesla Roadster

El Tesla Roadster no solo es simbólico por tratarse del primer modelo de la marca, sino por ser el auto que le demostró al mundo que un vehículo eléctrico no necesariamente tenía que ser económico, lento y urbano, sino que podía ser también un auto deportivo de alto rendimiento, tanto en aceleración como en velocidad máxima.

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Nació en 2008 como una adaptación de un Lotus Elise, al que se le reemplazó el tren de propulsión térmico-mecánico por uno 100% eléctrico, lo que permitió obtener un vehículo de altas prestaciones que, sin embargo, no pudo tener continuidad por su baja escala de producción.

La experiencia obtenida con ese auto fue clave para el desarrollo del Model S, la primera berlina diseñada íntegramente por Tesla, que se lanzó en 2012 y sirvió como muestra de esa misma capacidad técnica y de desempeño, adaptada a un vehículo de uso masivo y no de nicho como el Roadster. Después llegaron el Model 3 y el Model Y, un sedán mediano y un SUV, con el que la marca alcanzó el hito de tener al auto más vendido del mundo en 2023.

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La última versión conceptual del Tesla Roadster nunca vio la luz, pero su diseño generó gran expectativa en el mundo del automóvil.

Fue cuando la marca ya tenía protagonismo en el mundo de la movilidad que Elon Musk anunció el relanzamiento del Tesla Roadster con una versión totalmente innovadora y mucho más potente. Al punto de que se llegó a mencionar que el vehículo tendría un paquete de propulsores traseros, inspirado en tecnologías de SpaceX, para reforzar sus prestaciones en determinadas circunstancias.

Sin embargo, otros proyectos, como el del camión Tesla Semi y de la polémica pickup Tesla Cybertruck, que también se demoraron respecto de la fecha original anunciada, tomaron mayor relevancia a nivel industrial para la compañía y dejaron al superdeportivo a un lado hasta acumular casi una década de retraso. Ahora llega el momento de saber qué preparó Tesla tras diez años de espera. Solo hay que esperar dos semanas.

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