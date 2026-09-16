Economía

El misterio detrás del nuevo Tesla Roadster y su mensaje oculto

Un posteo de X difundido por la compañía revela, al modificar la imagen, un texto que puede vincularse con una célebre película de los años 80, y con la promesa de un auto fuera de lo común

Página web de Tesla con la palabra Roadster, un contador de tiempo y la vista trasera de un automóvil con luces rojas
El sitio web de Tesla confirma que el 1 de octubre se presentará el nuevo vehículo deportivo Roadster.
Guardar

Tesla le puso fecha concreta a la presentación de la nueva generación de su modelo insignia, el Tesla Roadster. El vehículo se presentará el próximo 1° de octubre, lo que permitirá concretar uno de los proyectos más anhelados de Elon Musk, pero que debió postergarse varias veces y acumula un retraso de casi diez años.

El anuncio fue realizado en la red social de Musk, X, y el posteo no aporta más datos que la fecha sobre una imagen indefinida. Sin embargo, en el sitio web de Tesla se exhiben un reloj en cuenta regresiva, un diseño conceptual de un auto deportivo y la palabra Roadster, lo que confirma que se trata del modelo fundacional de la marca.

PUBLICIDAD

Pero detrás de la simpleza del posteo hay un mensaje oculto que la marca dejó para quienes aplicaran el clásico recurso de sobreexponer la imagen original para descubrir más detalles. Sobre la silueta del supuesto auto hay una secuencia de luces que parecen dirigirse hacia el cielo y, debajo, se lee “Where we’re going”, que en español significa “Adonde vamos”.

El posible enigma

A partir del descubrimiento de ese mensaje, en las redes sociales comenzaron a buscarse posibles interpretaciones. Una de las más curiosas es su asociación con una frase que dijo el Dr. Emmett Brown a Marty McFly, protagonistas de la película de “Volver al futuro I” de los años 80, cuando el DeLorean que había inventado “Doc”, un auto que volaba, no tenía suficiente espacio para acelerar. La frase completa decía: “Adonde vamos no necesitamos caminos”, y utiliza la primera parte del mensaje oculto de Tesla.

PUBLICIDAD

Dos versiones de una imagen promocional de la parte trasera de un automóvil con el número 10.01 y el texto Where we're going
El anuncio de Tesla tiene un mensaje oculto en su diseño que se puede leer al sobreexponer la imagen.

Aunque la fantasía popular disparó de inmediato la idea de un posible auto volador, esta tecnología todavía está en una fase inicial de desarrollo a través de los conocidos e-VTOL, sigla en inglés que representa el concepto de aeronave eléctrica de despegue y aterrizaje vertical.

Este tipo de vehículo se puede asociar al funcionamiento de un auto que tiene ruedas, pero que en determinado momento puede transformarse en una especie de dron gigante. Sin embargo, los desarrollos conocidos todavía tienen muy baja autonomía debido al peso y a la capacidad limitada de las baterías, además de carecer de un marco regulatorio que admita su funcionamiento.

Así, la demora de casi diez años entre la fecha original de lanzamiento del Tesla Roadster y la presentación que finalmente tendrá este modelo de alto rendimiento podría explicarse por la intención de colocar en el mercado un vehículo con prestaciones inéditas entre los autos conocidos hasta el momento.

Un automóvil deportivo descapotable de color gris oscuro estacionado sobre un suelo de piedra junto a una estructura de madera
El Tesla Roadster fue el primer auto de la marca de Elon Musk. Estaba planteado sobre un Lotus Elise al que se le reemplazó la mecánica térmica por una eléctrica.

El Tesla Roadster

El Tesla Roadster no solo es simbólico por tratarse del primer modelo de la marca, sino por ser el auto que le demostró al mundo que un vehículo eléctrico no necesariamente tenía que ser económico, lento y urbano, sino que podía ser también un auto deportivo de alto rendimiento, tanto en aceleración como en velocidad máxima.

Nació en 2008 como una adaptación de un Lotus Elise, al que se le reemplazó el tren de propulsión térmico-mecánico por uno 100% eléctrico, lo que permitió obtener un vehículo de altas prestaciones que, sin embargo, no pudo tener continuidad por su baja escala de producción.

La experiencia obtenida con ese auto fue clave para el desarrollo del Model S, la primera berlina diseñada íntegramente por Tesla, que se lanzó en 2012 y sirvió como muestra de esa misma capacidad técnica y de desempeño, adaptada a un vehículo de uso masivo y no de nicho como el Roadster. Después llegaron el Model 3 y el Model Y, un sedán mediano y un SUV, con el que la marca alcanzó el hito de tener al auto más vendido del mundo en 2023.

Tesla Roadster
La última versión conceptual del Tesla Roadster nunca vio la luz, pero su diseño generó gran expectativa en el mundo del automóvil.

Fue cuando la marca ya tenía protagonismo en el mundo de la movilidad que Elon Musk anunció el relanzamiento del Tesla Roadster con una versión totalmente innovadora y mucho más potente. Al punto de que se llegó a mencionar que el vehículo tendría un paquete de propulsores traseros, inspirado en tecnologías de SpaceX, para reforzar sus prestaciones en determinadas circunstancias.

Sin embargo, otros proyectos, como el del camión Tesla Semi y de la polémica pickup Tesla Cybertruck, que también se demoraron respecto de la fecha original anunciada, tomaron mayor relevancia a nivel industrial para la compañía y dejaron al superdeportivo a un lado hasta acumular casi una década de retraso. Ahora llega el momento de saber qué preparó Tesla tras diez años de espera. Solo hay que esperar dos semanas.

Temas Relacionados

TeslaElon MuskAutos eléctricosTesla Roadsterúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El dólar rebotó después de cuatro ruedas consecutivas en baja

La divisa mayorista avanzó a $1.513,50 frente a un recorte en la oferta de contado. Al público subió a $1.535 en el Banco Nación

El dólar rebotó después de cuatro ruedas consecutivas en baja

Los futuros aumentos de la AUH y lo que pide el Presupuesto: qué pasará con las subas automáticas y el compromiso con el FMI

El proyecto oficial vuelve a impulsar una modificación que ya se intentó en 2025 y 2026. Capital Humano explicó cuál será el nivel de cobertura previsto para los beneficiarios

Los futuros aumentos de la AUH y lo que pide el Presupuesto: qué pasará con las subas automáticas y el compromiso con el FMI

Alerta entre las pymes por la nueva norma de la CNV: la UIA pidió suspenderla y advierten por un golpe a la rentabilidad

Referentes empresarios cuestionaron el cambio y alertaron por su impacto sobre los márgenes, el financiamiento y el capital de trabajo

Alerta entre las pymes por la nueva norma de la CNV: la UIA pidió suspenderla y advierten por un golpe a la rentabilidad

El Gobierno completó la reglamentación del fondo para pagar indeminizaciones laborales

La resolución de la CNV habilita vehículos de inversión, fija un tope anual de costos y establece reglas de transparencia, portabilidad y asignación

El Gobierno completó la reglamentación del fondo para pagar indeminizaciones laborales

La suba del petróleo agrega presión sobre las tasas internacionales: qué puede pasar con el financiamiento de Argentina

El aumento del crudo y la tensión en el estrecho de Ormuz suman presión sobre la inflación estadounidense y podrían elevar el costo de financiamiento para el país

La suba del petróleo agrega presión sobre las tasas internacionales: qué puede pasar con el financiamiento de Argentina

DEPORTES

La impresionante remontada de Max Verstappen en una exótica carrera ante 100 competidores: superó a 80 rivales en tres vueltas

La impresionante remontada de Max Verstappen en una exótica carrera ante 100 competidores: superó a 80 rivales en tres vueltas

Fue el jugador más caro de Inglaterra, convirtió más de 100 goles y dio un giro en su vida: el particular negocio que creó junto a su pareja

Los elogios de Oscar Ruggeri a uno de los juveniles de Boca Juniors: “No es común que un pibe haga eso”

Juan Manuel La Serna, el sparring que mira de cerca su sueño de jugar la Copa Davis: “Quiero representar a Argentina algún día”

Franco Colapinto contó cómo es su casa en Mónaco y detalló la estrecha amistad que construyó con una estrella del automovilismo argentino

TELESHOW

Qué dicen las encuestas a horas de la gran final de Gran Hermano Generación Dorada

Qué dicen las encuestas a horas de la gran final de Gran Hermano Generación Dorada

Julieta Prandi habló de su relación con la familia de Emanuel Ortega y de las ausencias a su casamiento

La emoción de María Becerra por el tema que le dedicó J Rei: “Un hombre con todas las letras”

Las primeras imágenes de Marta Fort en Masterchef Celebrity: “¿Cómo dicen que me va?"

Ana Paula Dutil, ex de Emanuel Ortega, habló de la boda del músico con Julieta Prandi: “Siempre el amor se celebra”

INFOBAE AMÉRICA

Un camión con vegetales ocultaba 1.277 kilos de presunta metanfetamina valuados en más de USD 25 millones

Un camión con vegetales ocultaba 1.277 kilos de presunta metanfetamina valuados en más de USD 25 millones

Una provincia de República Dominicana se encuentra en alerta amarilla por lluvias y tormentas eléctricas

República Dominicana: Tribunal Constitucional anula la vigencia de dos años para las licencias de conducir de mayores de 75 años

Guatemala: El concejal William Ramírez murió en Zacapa tras permanecer tres días hospitalizado por un ataque armado en la ruta CA-10

Por qué 3.1 millones de guatemaltecos enfrentarán inseguridad alimentaria en septiembre en el Corredor Seco