Gafas inteligentes Meta: cines de Reino Unido evalúan prohibirlas para evitar grabaciones y piratería

Los cines del Reino Unido analizan prohibir las gafas inteligentes de Meta por temor a grabaciones y piratería. REUTERS/Carlos Barria/Foto de archivo

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Los cines en Reino Unido evalúan prohibir las gafas inteligentes desarrolladas por Meta por temor a que se usen para grabar películas y facilitar la piratería.

Según la Asociación de Cines del Reino Unido (UKCA), muchos de los principales operadores del país están revisando su postura frente a las gafas inteligentes con cámara incorporada y analizan la posibilidad de aplicar “políticas para prohibir o restringir” su uso dentro de las salas.

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Las gafas incorporan cámaras integradas en la montura y permiten grabar de manera discreta, aunque una pequeña luz parpadea durante la filmación.

Los principales operadores revisan su postura ante gafas con cámara incorporada. (Meta)

Hasta el momento, de acuerdo con la UKCA, no rige una prohibición general: los cines intentan equilibrar el riesgo de grabación no autorizada y las preocupaciones por la privacidad con los beneficios de accesibilidad que algunos usuarios pueden obtener.

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Phil Clapp, director ejecutivo de la UKCA, señaló que personas con discapacidad visual o auditiva pueden beneficiarse de esta tecnología, señaló el medio británico Sky News.

Un portavoz de Meta afirmó que las gafas “proporcionan una nueva tecnología fundamental para las personas ciegas y con baja visión”.

“Limitar el uso que la gente puede darle a esta tecnología sería un gran paso atrás”, añadieron.

Las gafas “aportan una tecnología clave para personas ciegas y con baja visión”. REUTERS/Daniel Cole/File Photo

“Naturalmente, hay lugares donde no se debería filmar en absoluto, y eso es razonable, pero las normas deben aplicarse de forma coherente. Nuestras gafas tienen una luz que se enciende para avisar cuando se toma una foto o un vídeo, algo que los smartphones y otras cámaras no tienen.”

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Si bien las gafas inteligentes no son nuevas, las de Meta ganaron terreno con más de siete millones de pares vendidos solo en 2025. Además, una nueva edición en colaboración con Kylie Jenner, atrajo nueva atención hacia las gafas con inteligencia artificial.

Las gafas Meta también permiten mantener conversaciones con inteligencia artificial, escuchar música y realizar llamadas.

Incluyen una pantalla en la lente derecha, que posibilita leer mensajes, traducir una conversación o consultar un mapa sin sacar el teléfono.

Las gafas Meta permiten hablar con IA, escuchar música y hacer llamadas. (Ray-Ban Meta)

Teatros, pubs y restaurantes comenzaron a fijar posturas a medida que crece su popularidad.

Wetherspoons, una de las cadenas de pubs más grandes del Reino Unido, aplicó una prohibición efectiva al no permitir que las personas graben con las gafas en sus locales.

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ATG Theatres, propietaria de teatros en Londres, como el Edinburgh Playhouse y el Bristol Hippodrome, también impedirá que los asistentes graben usando las gafas.

El Servicio de Tribunales y Juzgados de Su Majestad declaró a The Guardian que “el uso de gafas Meta está prohibido” por las restricciones para tomar imágenes o videos dentro de juzgados y tribunales.

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Tienen una pantalla en la lente derecha para leer mensajes, traducir o ver mapas sin sacar el teléfono.

Cómo son las gafas inteligentes Meta en colaboración con Kylie Jenner

Las gafas Meta Starfire Kylie Edition proponen una estética ovalada y elegante pensada como una extensión del estilo de Kylie Jenner, con un enfoque que combina moda y funciones de gafas inteligentes.

En diseño, el rasgo distintivo es un detalle de piedra preciosa que la marca describe como el “toque final”, inspirado en el estilo icónico de Kylie y concebido para destacar a simple vista.

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La colección ofrece variantes de color: negro clásico con lentes negras, carey oscuro con lentes color chocolate y negro clásico con lentes Transitions grises.

Una edición con Kylie Jenner volvió a poner en foco estas gafas con IA. REUTERS/Brendan Mcdermid

En uso, la propuesta gira alrededor de la practicidad sin manos. Los controles de voz permiten grabar y compartir contenido sin dejar de mirar lo que pasa alrededor.

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Entre las funciones que se destacan aparecen la traducción en tiempo real, la cámara integrada en la montura y las “coincidencias musicales”.

También incorporan un botón de acción y elementos de confort como curvas mejoradas y almohadillas ajustables para la nariz, además de un altavoz que no tapa los oídos.

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Meta subraya, además, un componente de identidad: estas gafas incluyen la voz de Kylie para Meta AI, como parte de la personalización del dispositivo.