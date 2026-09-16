Tecno

Este es el método para saber si tienes una app espía en tu celular y cómo eliminarla

El spyware se ocultan con nombres técnicos y pueden robar contraseñas, activar la cámara o rastrear la ubicación

Ilustración de un hombre usando un teléfono móvil del que sale una pequeña figura con sombrero, gafas de sol y binoculares.
El sobrecalentamiento del teléfono, la batería que se agota rápido y los mensajes de verificación no solicitados pueden indicar spyware o stalkerware en Android. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El teléfono se calienta sin motivo, la batería se agota más rápido que antes y aparecen mensajes de verificación que nadie pidió. Estas señales, tomadas por separado, no prueban nada. Juntas, sin embargo, encienden una alarma que millones de usuarios de Android enfrentan cada año: la posible presencia de spyware o stalkerware en el dispositivo.

Este tipo de software se diseña para pasar inadvertido. Se camufla bajo nombres de apariencia técnica, como “System Service” o “Sync Services”, y opera en segundo plano para robar contraseñas, activar la cámara o rastrear la ubicación sin que la víctima lo note.

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Cuáles son las señales que delatan al software espía

Un cambio brusco en el rendimiento del teléfono suele ser el primer indicio. Sobrecalentamiento con el equipo inactivo, picos inexplicables en el consumo de datos móviles o espacio de almacenamiento que desaparece sin instalar nada nuevo son comportamientos típicos de una infección activa.

También hay que prestar atención a los ajustes del sistema. Si la ubicación GPS se reactiva sola o los permisos de privacidad cambian sin intervención del usuario, es probable que una aplicación esté modificándolos para recolectar más información.

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Una mano sostiene un teléfono celular que muestra en su pantalla una notificación de alerta de color rojo con dos símbolos de exclamación y un sobre con una calavera.
La reactivación automática del GPS y las modificaciones en los permisos de privacidad pueden revelar que una aplicación espía recolecta información. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El spyware es un software diseñado para robar información confidencial de forma remota, mientras que el stalkerware busca vigilar en secreto a una persona conocida sin su consentimiento. Ambos comparten técnicas de infiltración, pero difieren en el objetivo: uno persigue el lucro delictivo, el otro el control sobre la víctima.

Otras señales de alerta incluyen la luz de la cámara encendida en momentos en que no se está usando, archivos o capturas de pantalla que aparecen y desaparecen con rapidez, y mensajes por SMS o correo electrónico sobre códigos de verificación o intentos de inicio de sesión no solicitados.

Cómo revisar las aplicaciones instaladas para encontrar un espía

El primer paso técnico es activar Google Play Protect, la protección preinstalada en la mayoría de los equipos con este sistema operativo. Muchas apps espía exigen desactivarla para funcionar, porque Play Protect las detecta como maliciosas y puede desinstalarlas automáticamente. Se activa desde el menú lateral de Google Play, en la sección Play Protect, ejecutando un análisis de las aplicaciones instaladas.

Después conviene revisar manualmente, en Ajustes > Aplicaciones, cada programa de la lista. Los desarrolladores de spyware evitan nombres llamativos y optan por denominaciones genéricas en inglés que imitan servicios del sistema. Un dato útil para distinguir una app real de una falsa es verificar desde dónde se instaló: las aplicaciones espía no están permitidas en Google Play, por lo que suelen provenir de archivos APK externos.

Bluetooth - celular - ciberseguridad - tecnología - 18 de enero
Google Play Protect permite detectar aplicaciones maliciosas en Android y muchas apps espía necesitan que esa protección esté desactivada para funcionar. (Imagen ilustrativa Infobae)

El consumo de batería y de datos también delata a estos programas. Espiar de forma constante, sobre todo si implica fotos, video o geolocalización, exige recursos que quedan registrados en los menús de Uso de batería y Uso de datos, disponibles en los ajustes de Android.

Pasos para eliminar el spyware del dispositivo

Detectada la app sospechosa, el modo seguro es la herramienta más efectiva para neutralizarla. Al mantener presionado el botón de encendido y luego la opción de apagar, el equipo ofrece reiniciar en este modo, que desactiva temporalmente todas las aplicaciones de terceros y facilita su desinstalación.

Si el problema persiste, conviene instalar un antivirus confiable como capa adicional de protección y ejecutar un análisis completo del sistema. En casos más graves, un reseteo de fábrica garantiza que no quede rastro del software malicioso.

Perfil de un hombre que mira la pantalla de su teléfono móvil, desde la cual una figura con sombrero y gafas oscuras lo observa.
El modo seguro, un antivirus y el reseteo de fábrica son medidas para eliminar spyware, cambiar contraseñas y reforzar la seguridad del dispositivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una vez eliminada la amenaza, es necesario cambiar las contraseñas de todas las cuentas asociadas al dispositivo, comenzando por la de Google, y activar la autenticación de dos factores, preferentemente mediante aplicaciones específicas en lugar de códigos por SMS.

Si se sospecha de una instalación intencional por parte de terceros, espiar un teléfono constituye un delito que puede denunciarse ante la policía, con el equipo apagado como evidencia.

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