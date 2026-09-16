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El ex presidente de Kosovo Hashim Thaçi fue condenado a 25 años de prisión por crímenes de guerra

El tribunal especial de La Haya lo halló culpable de arrestos ilegales, tortura y asesinato cometidos por combatientes guerrilleros. También condenó a otros tres ex líderes del Ejército de Liberación de Kosovo

El ex presidente de Kosovo Hashim Thaçi asiste a su juicio por crímenes de guerra en La Haya, Países Bajos, el 3 de abril de 2023 (Koen van Weel/Pool/vía REUTERS/archivo)
El ex presidente de Kosovo Hashim Thaçi asiste a su juicio por crímenes de guerra en La Haya, Países Bajos, el 3 de abril de 2023 (Koen van Weel/Pool/vía REUTERS/archivo)
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El ex presidente de Kosovo Hashim Thaçi fue condenado el miércoles a 25 años de prisión por un tribunal en La Haya por crímenes de guerra, en un veredicto largamente esperado que probablemente genere indignación en el país balcánico.

Los jueces sostuvieron que Thaçi, juzgado junto a otros tres ex líderes guerrilleros, era culpable de arrestos ilegales, tortura, asesinato y trato cruel cometidos por combatientes guerrilleros.

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En la capital de Kosovo, una multitud se reunió para seguir en pantallas gigantes la lectura de la sentencia contra un hombre al que muchos veneran como un héroe. Cuando se dio a conocer la decisión, la multitud guardó silencio, visiblemente conmocionada, tras semanas en las que sus seguidores se habían preparado para una posible absolución.

Otros tres ex guerrilleros, también condenados

Manifestantes sostienen una bandera con imágenes de exlíderes del Ejército de Liberación de Kosovo (ELK), el día del veredicto en el juicio por crímenes de guerra contra el expresidente kosovar Hashim Thaçi, en Malieveld, La Haya, Países Bajos, el 16 de septiembre de 2026 (REUTERS/Omar Havana)
Manifestantes sostienen una bandera con imágenes de exlíderes del Ejército de Liberación de Kosovo (ELK), el día del veredicto en el juicio por crímenes de guerra contra el expresidente kosovar Hashim Thaçi, en Malieveld, La Haya, Países Bajos, el 16 de septiembre de 2026 (REUTERS/Omar Havana)

Otras figuras del ex Ejército de Liberación de Kosovo (ELK), Jakup Krasniqi, Rexhep Selimi y Kadri Veseli, también fueron declarados culpables y condenados. Krasniqi recibió 25 años de prisión, Selimi 13 años y Veseli 18 años. Según el tribunal, los cuatro fueron considerados penalmente responsables de la detención arbitraria y tortura de cientos de personas, y de 96 asesinatos. Sin embargo, fueron absueltos de los cargos por crímenes de lesa humanidad.

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El tribunal también sostuvo que Thaçi, Veseli, Selimi y Krasniqi “contribuyeron significativamente”, durante el conflicto de Kosovo, a un propósito criminal común dirigido contra quienes eran percibidos como opositores a los objetivos políticos y militares del ELK.

Thaçi renunció a la presidencia y se entregó al tribunal tras su imputación en 2020. Desde entonces permaneció detenido en La Haya, y ese tiempo será computado como parte de su condena.

“Una decisión triste, injusta”

Supporters of former Kosovo President Hashim Thaci react after he was found guilty of war crimes by the Kosovo war crimes tribunal in The Hague, in Pristina, Kosovo September 16, 2026. REUTERS/Valdrin Xhemaj
Supporters of former Kosovo President Hashim Thaci react after he was found guilty of war crimes by the Kosovo war crimes tribunal in The Hague, in Pristina, Kosovo September 16, 2026. REUTERS/Valdrin Xhemaj

Para muchos dentro de Kosovo, Thaçi y el ELK son símbolos del movimiento de independencia del país. Tras la guerra, Thaçi siguió siendo una figura política central y tuvo un rol clave en la declaración de independencia de 2008. A lo largo del juicio, imágenes del hombre de 58 años, que también se desempeñó como primer ministro, aparecieron regularmente en enormes carteleras de todo el país.

“Un juicio terrible para Kosovo, para nuestra guerra de liberación. Es una decisión triste, injusta e inmerecida”, dijo a la prensa, a las afueras del tribunal, el canciller kosovar Glauk Konjufca.

La expectativa de una posible liberación de Thaçi y sus coacusados convocó a grandes multitudes en una manifestación durante el fin de semana, y el miércoles cientos de personas volvieron a reunirse en la capital antes del veredicto, mientras el reloj corría hacia la decisión. Pero una vez que quedó claro que el ex presidente seguiría detenido, la plaza quedó casi vacía en cuestión de minutos.

Miles de personas participan en la "Marcha por la Libertad" convocada por veteranos de guerra en apoyo al expresidente Hashim Thaçi y a otros exmiembros del Ejército de Liberación de Kosovo, antes del veredicto final de su juicio por crímenes de guerra, en Pristina, Kosovo, el 12 de septiembre de 2026 (REUTERS/Valdrin Xhemaj)
Miles de personas participan en la "Marcha por la Libertad" convocada por veteranos de guerra en apoyo al expresidente Hashim Thaçi y a otros exmiembros del Ejército de Liberación de Kosovo, antes del veredicto final de su juicio por crímenes de guerra, en Pristina, Kosovo, el 12 de septiembre de 2026 (REUTERS/Valdrin Xhemaj)

Una corte que despierta controversia

Las Salas Especializadas de Kosovo (KSC), aunque con sede en los Países Bajos y integradas por jueces internacionales, fueron creadas bajo la ley kosovar específicamente para juzgar presuntos crímenes cometidos por miembros del ELK durante la guerra. Antes de la creación de este tribunal, causas anteriores en Kosovo habían fracasado en gran medida por presunta intimidación de testigos e interferencia política.

Profundamente impopular desde su fundación, el uso por parte del tribunal de pruebas aportadas por Belgrado —que todavía se niega a reconocer la independencia de su antigua provincia— alimentó aún más las acusaciones de sesgo político.

Los fiscales intentaron a lo largo del juicio distinguir entre la lucha por la independencia del país y los hombres juzgados. Sostienen que los cuatro son responsables de crímenes cometidos contra prisioneros retenidos en centros de detención del ELK en Kosovo y en la vecina Albania, así como de asesinatos con motivación política contra civiles serbios, albaneses y romaníes.

Los crímenes fueron cometidos durante y poco después de la guerra de Kosovo, que se cobró unas 13.000 vidas.

En su defensa, los abogados de los acusados habían argumentado que el ELK carecía de una estructura de mando estricta y que sus figuras principales no podían controlar ni ser responsabilizadas por los combatientes que cometieron los crímenes.

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