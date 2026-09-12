Detectan malware contra usuarios de Android que se distribuye en archivos APK

Mantax Otax fusiona robo de información, troyano de acceso remoto, puerta trasera y ransomware en un solo programa malicioso. (Europa Press)

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Investigadores de Zimperium identificaron Mantax Otax, una nueva variante de malware para dispositivos Android que combina en una sola herramienta las funciones de robo de información, troyano de acceso remoto, puerta trasera y programa de cifrado tipo ransomware. La combinación de estas cuatro capacidades en un mismo software es poco frecuente, y resulta aún más inusual que el objetivo sean teléfonos móviles.

La empresa de seguridad, que publicó un informe exhaustivo sobre el hallazgo, atribuye el desarrollo de Mantax Otax a un ciberdelincuente indonesio. Las víctimas se concentran en Indonesia, aunque se desconoce el número exacto de dispositivos infectados y si la campaña apunta principalmente a usuarios corporativos o a particulares.

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El malware circula fuera de las tiendas oficiales de aplicaciones

Mantax Otax se distribuye como un archivo APK independiente, lo que le permite propagarse a través de tiendas de aplicaciones de terceros, canales de Telegram, foros y redes sociales. No se registró presencia del malware en repositorios oficiales como Google Play Store o Galaxy Store de Samsung. Zimperium considera además probable que la distribución también se realice mediante correos electrónicos de phishing.

Los investigadores de Zimperium detectaron la amenaza en circulación activa y la atribuyen a un ciberdelincuente indonesio. (Europa Press)

Los teléfonos con versiones antiguas del sistema operativo son los más expuestos. En dispositivos con Android 9 o versiones anteriores, los atacantes pueden explotar todas las funciones del programa malicioso. En cambio, los equipos con Android 10 en adelante cuentan con una protección parcial gracias a las restricciones de almacenamiento con ámbito que introdujo el sistema operativo.

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“Por el contrario, en los dispositivos modernos con Android 10 o superior, la eficacia del malware se ve seriamente obstaculizada por las defensas nativas del sistema operativo, en concreto por las restricciones de almacenamiento con ámbito”, explicaron los investigadores de Zimperium.

“Debido a estas reglas de aislamiento, el ransomware se ve obligado a escanear únicamente el directorio de archivos externos localizados de la aplicación, lo que reduce drásticamente su alcance y disminuye el volumen de archivos de usuario accesibles”, añadieron.

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El malware se distribuye como archivo APK fuera de las tiendas oficiales, a través de canales de Telegram, foros y redes sociales. (Europa Press)

Según la compañía, los dispositivos más recientes, junto con los usuarios de sus soluciones Mobile Threat Defense (MTD) y Runtime Application Protection (zDefend), quedan protegidos a nivel de software frente a esta amenaza.

Como ocurre con buena parte del malware para Android, Mantax Otax depende de que el usuario le otorgue un amplio conjunto de permisos antes de activarse por completo. El programa solicita en primer lugar privilegios de administrador del dispositivo y, a partir de ahí, se asigna a sí mismo capacidades que van desde el acceso a mensajes SMS hasta contactos, audio e imágenes. Posteriormente pide permisos de accesibilidad, con los que obtiene el control total del equipo comprometido.

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Roba datos personales y cifra archivos para pedir un rescate

Una vez instalado, el malware sustrae historial de navegación, contactos, registros de llamadas, mensajes SMS, notificaciones, archivos, contenido multimedia de la galería, información de la cuenta de Google, especificaciones técnicas del dispositivo, datos de ubicación e inventarios de aplicaciones instaladas. También accede a información de WhatsApp, como mensajes y datos de perfil, y en el caso de Telegram, llega incluso a obtener los PIN de la pantalla de bloqueo.

El programa solicita privilegios de administrador y accesibilidad para tomar el control total del dispositivo infectado. (Reuters)

El programa funciona además como herramienta de monitoreo remoto: captura pantallas, graba la actividad de la pantalla o la transmite en vivo a los atacantes, y toma fotografías con las cámaras frontal y trasera del equipo. Zimperium no reportó capacidad de grabación de audio a través del micrófono.

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La fase final del ataque consiste en el cifrado de los archivos de la víctima mediante el algoritmo AES. El malware elimina los archivos originales, añade la extensión “.enc” a las copias cifradas y despliega una interfaz de chat donde las víctimas pueden comunicarse directamente con los atacantes para negociar el pago de un rescate a cambio de recuperar el acceso a sus datos.

La herramienta continúa en desarrollo activo

Zimperium detectó dos versiones distintas del malware, una de las cuales constituye una evolución de la anterior. “Ha modificado su comportamiento de tráfico de red para utilizar WebSockets y ha introducido un conjunto de nuevos comandos”, señalaron los investigadores de la compañía.

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Mantax Otax accede a mensajes de WhatsApp y llega a obtener los PIN de bloqueo de pantalla en Telegram. (Reuters)

Un dato que dificulta el análisis de esta campaña es que se desconoce qué tipo de aplicación legítima suplanta Mantax Otax para engañar a los usuarios e instalarse en sus dispositivos. Esta información resulta clave para determinar el perfil de las víctimas, dado que los operadores de ransomware suelen priorizar ataques contra empresas por sobre usuarios particulares, ya que la interrupción de operaciones comerciales genera mayores pérdidas económicas y, por tanto, más incentivos para el pago del rescate.