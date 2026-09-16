Mark Zuckerberg y Priscilla Chan cierran su escuela para niños de bajos recursos y la IA tiene que ver

Priscilla Chan y Mark Zuckerberg cerrarán The Primary School en California al final del ciclo lectivo 2025-2026 tras una década de funcionamiento. (REUTERS/Mario Anzuoni)

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Priscilla Chan y Mark Zuckerberg decidieron cerrar la escuela que habían fundado en 2016 para niños de familias de bajos ingresos en California. La Primary School, ubicada en East Palo Alto, dejará de funcionar tras el ciclo lectivo 2025-2026, después de una década de operaciones y más de 125 millones de dólares invertidos por la Chan Zuckerberg Initiative (CZI).

Uan decisión que llega en medio de un recorte generalizado en los programas sociales de la fundación, que ahora redirige buena parte de sus recursos hacia la inteligencia artificial y la investigación biomédica. El cierre afectará a cerca de 540 estudiantes distribuidos en dos campus.

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Por qué se decidió cerrar la escuela

En abril de 2025, la junta directiva de la institución votó por unanimidad el cierre, tras conocer que CZI no renovaría el financiamiento más allá del ciclo académico en curso. El presidente de la junta, Jean-Claude Brizard, explicó que la resolución se tomó en línea con la postura de su principal financista.

Un vocero de CZI remarcó que la decisión final correspondió a la junta y que la organización había reorientado su enfoque hacia la investigación científica. La entidad sostuvo, además, que su visión de largo plazo siempre apuntó a que la escuela alcanzara sostenibilidad mediante inversión pública, en lugar de depender de forma indefinida de un único financista filantrópico.

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La Chan Zuckerberg Initiative reorientó recursos de programas sociales hacia la inteligencia artificial y la investigación biomédica, y ese giro dejó sin prioridad a la escuela. (REUTERS/Evelyn Hockstein)

El proceso coincidió con un recorte más amplio dentro de CZI, que informó a su personal la reducción del financiamiento destinado a trabajo de incidencia social, para alinear la organización con su perfil de filantropía orientada a la ciencia.

Brizard calificó como una “coincidencia desafortunada” que la votación se produjera cerca de la asistencia de Zuckerberg y Chan a la asunción presidencial de Donald Trump. CZI aseguró que no existe evidencia de que ese evento haya influido en la decisión de la junta.

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Qué relación tiene la inteligencia artificial con el cierre de la escuela

El desplazamiento de fondos hacia la inteligencia artificial quedó como el trasfondo central del cierre. La Chan Zuckerberg Initiative viene desplazando su misión desde los programas sociales y comunitarios hacia la inteligencia artificial y la investigación biomédica, un giro que explica por qué el financiamiento educativo dejó de ser prioridad y la escuela perdió a su principal sostén económico.

Esa reorientación se produce en simultáneo con un fenómeno más amplio: la inteligencia artificial viene siendo señalada como causa de miles de despidos a nivel global, y ahora también aparece vinculada al cierre de un proyecto educativo pensado para niños de bajos recursos, en la medida en que los fondos que antes sostenían a la escuela se canalizarán hacia esa área.

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CZI comprometió 50 millones de dólares para la transición y 3,6 millones en cuentas de ahorro educativo para las familias de The Primary School. (REUTERS/Carlos Barria/File Photo)

Qué pasará con la escuela y las familias afectadas

Para acompañar la transición, CZI comprometió 50 millones de dólares, que cubrirán el contrato de alquiler del predio y el respaldo a organizaciones comunitarias locales. La organización también destinará 3,6 millones de dólares a cuentas de ahorro educativo para las familias, con montos de entre 1.000 y 10.000 dólares según el grado escolar de cada estudiante.

Los alumnos deberán reinscribirse en el distrito escolar de Ravenswood City, que ya se prepara para un aumento en la matrícula. Padres consultados describieron la medida como “devastadora”, y uno de ellos calificó a la institución como “un regalo caído del cielo”.

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La Primary School fue concebida como un modelo integral que combinaba educación con controles dentales, coaching de bienestar y detección temprana de problemas de salud, bajo la lógica de atender al “niño completo”. Con el correr de los años, su desempeño académico mostró resultados desparejos frente a las normas estatales, lo que complicó los intentos de replicar el modelo en escuelas públicas y charter.

Un informe de la Universidad de Stanford indicó que The Primary School mejoró la lectura en algunos aspectos y mostró avances en bienestar y salud, aunque quedó por debajo de los parámetros estatales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un informe de la Universidad de Stanford encontró que el nivel de lectura de los estudiantes superó al de distritos vecinos en algunos aspectos, aunque se mantuvo por debajo de los parámetros estatales. La alta rotación de directores y distintas dificultades estructurales también frenaron el avance del proyecto.

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Fuera del terreno académico, la escuela mostró resultados positivos: los alumnos evidenciaron mejoras en bienestar, habilidades socioemocionales y salud. Cerca del 85% de los estudiantes realizó controles médicos anuales, frente al 55% registrado entre los niños con cobertura de Medicaid en el condado.