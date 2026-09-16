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Sol y Yipio de Gran Hermano se reencontraron con sus seres queridos antes de la final: emoción y hasta un pedido de casamiento

A horas de la gran definición de Generación Dorada, las finalistas pudieron abrazarse con sus hijas y sus aliados del reality, en una gala cargada de lágrimas y abrazos que terminó con una propuesta

La finalista, en el anteúltimo día en la casa, recibió a su hija, su madre, su hermana y su sobrino junto a sus excompañeros de reality, Cinzia Francischiello y Tomy Riguera (Gran Hermano Generación Dorada/ Telefe)
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A menos de 24 horas de conocerse a la ganadora de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), las dos finalistas del reality vivieron una jornada cargada de emociones: Solange “Sol” Abraham y Yisela “Yipio” Pintos recibieron la visita de sus familiares y afectos más cercanos, en un encuentro que incluyó lágrimas, mensajes de aliento y, como punto culminante, una propuesta de casamiento en vivo.

El conductor del ciclo, Santiago del Moro, fue el encargado de anunciarles a ambas jugadoras que estaban a punto de reencontrarse con personas especiales, en el marco del último programa antes de la definición. Cada una ingresó por turnos al SUM de la casa, donde las esperaban distintos integrantes de su círculo íntimo.

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Sol fue la primera en cruzar la puerta y se encontró con su madre, Norma, a quien abrazó entre lágrimas apenas la vio. Minutos después, se sumaron su hermana Noelia, su sobrino Felipe y su hija Delfina, quien se quebró en llanto al reencontrarse con su madre. La escena generó una de las imágenes más conmovedoras de la noche.

Sol Abraham recibió en la casa de Gran Hermano a su madre Norma, a su hermana Noelia, a su sobrino Felipe y a su hija Delfina
Sol Abraham recibió en la casa de Gran Hermano a su madre Norma, a su hermana Noelia, a su sobrino Felipe y a su hija Delfina

En medio del reencuentro, la finalista aprovechó para dejarles un mensaje a los más chicos de la familia. “Con esfuerzo, con constancia, se pueden cumplir los sueños. Aunque el mundo se ponga difícil, nunca hay que darse por vencido”, les dijo. La jugadora remarcó, además, que su verdadero triunfo ya estaba cumplido, más allá del resultado que arroje la votación final. “Yo ya gané, porque les quiero demostrar a los dos que hay que esforzarse, que hay que darlo todo, que hay que hacer todo por los sueños”, explicó.

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El cierre de su encuentro llegó con la aparición de Cinzia Francischiello y Tomy Riguera, dos de los vínculos que la concursante construyó durante su paso por la competencia. Ambos formaron parte de su estrategia en las semanas finales del certamen y se sumaron al momento de despedida antes de que Sol regresara a la casa para su última noche como participante.

La finalista del reality recibió en su anteúltimo día a su familia y amigas (Video: Gran Hermano Generación Dorada/ Telefe)

El turno siguiente fue para Yipio, quien vivió uno de los momentos más recordados de la temporada. La primera persona en ingresar fue su pareja, Mathias Centurión, con quien se fundió en un beso apenas lo vio cruzar la puerta. Centurión es luchador de kickboxing, practicante de Jiu-Jitsu Brasileño y también tiene un emprendimiento textil de sublimación de remeras. Su figura había generado repercusión semanas atrás, cuando notificó a la producción del reality que la madre de Yipio no se encontraba bien de salud, lo que motivó la salida temporal de la jugadora del certamen, antes de su regreso mediante un Golden Ticket.

Después de su pareja, ingresó Lara, la hija de la finalista, que días atrás cumplió la mayoría de edad. Lo primero que le dijo la humorista al verla fue “estás hermosa”. La joven le contó, además, que se encuentra próxima a un viaje de egresados y que ya había retomado sus salidas nocturnas, un dato que sorprendió a su madre en medio de la emoción del reencuentro.

La Maciel y Andrea del Boca, dos de las compañeras con las que Yipio forjó los vínculos más fuertes dentro de la casa, completaron el encuentro. Ambas le transmitieron el respaldo del público uruguayo y le contaron sobre una campaña de apoyo que se replicó incluso en un teatro de Montevideo. Del Boca, en particular, le dedicó unas palabras cargadas de afecto: “Mucha energía de parte de todo el grupo. Vos sabés que te amamos. Este es un momento único e irrepetible”.

La pareja de la finalista se tomó unos minutos para una romántica propuesta en vivo (Video: Gran Hermano Generación Dorada/ Telefe)

El instante de mayor tensión emotiva llegó cuando “Chocolatito”, como lo llama la comediante, se arrodilló frente a la finalista y le propuso casamiento en vivo. Yipio aceptó la propuesta a los gritos, en una escena que se transformó en el punto más comentado de la noche previa a la definición del certamen.

Con ambas finalistas ya reencontradas con sus seres queridos, la definición de Gran Hermano Generación Dorada quedó fijada para este miércoles 16 de septiembre donde se conocerá a la nueva campeona del reality.

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