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Matías Mayer sorprendió a Mario Pergolini al revelarle que conquistó a su novia hablando sobre Boca Juniors

El actor contó que conoció a Sofía en una salida nocturna y que una conversación sobre el equipo xeneize fue el inicio de una relación que lleva cuatro años y medio

Matías Mayer sorprendió a Mario Pergolini al revelarle la forma en la que conoció a su novia
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Más allá de su trabajo actoral y de la trayectoria que construyó en cine y televisión, Matías Mayer compartió un aspecto de su vida personal que conmovió a Mario Pergolini. El intérprete contó que conoció a su novia, Sofía, en una salida nocturna y que una charla sobre Boca Juniors fue el comienzo de una relación que ya lleva cuatro años y medio.

El intercambio se produjo en Otro Día Perdido (Eltrece) luego de que Pergolini recordara la visita de Óscar Martínez para presentar una película de la que Mayer formó parte. El actor respondió que sigue el ciclo y que lo mira junto a su pareja. “Yo soy admirador del programa. Sí, lo vemos con mi novia”, afirmó.

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Ante la consulta del conductor, Mayer precisó que su novia se llama Sofía y aclaró que se dedica a otra profesión. “¿Es actriz?”, preguntó Pergolini. “No, es abogada. Nada que ver”, contestó Mayer, quien mantuvo el tono distendido de la conversación.

Pergolini quiso conocer entonces las circunstancias en que se habían cruzado por primera vez. El actor explicó que ocurrió en un bar o boliche, a partir de una persona que ambos conocían. También situó ese encuentro en el tiempo: “Era hace cuatro años y medio”, señaló al hablar del inicio del noviazgo.

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El detalle que definió aquel primer contacto fue el fútbol. Mayer relató que, durante la charla, Sofía comentó que había tenido una comida y que eso le impidió seguir un partido de Boca. Esa frase abrió la conversación entre ambos y cambió el rumbo de la noche.

“Ella me dijo: ‘No, fui a una comida y no pude ver a Boca’. Y yo dije: ‘Uy, ¿qué pasó?’”, recordó Mayer. A partir de allí, el actor sostuvo que empezaron a intercambiar opiniones sobre el equipo. “Entonces empezamos a hablar de Boca así y una cosa llevó a la otra”, resumió.

Evelyn Botto intervino con una reacción espontánea ante el relato. “Ay, se emociona”, comentó mientras Pergolini intentaba reconstruir el momento en que esa afinidad futbolera se convirtió en el inicio de la pareja.

otro día perdido rada mario pergolini evelyn botto
Matías Mayer explicó que su novia Sofía es abogada y afirmó que mira el programa de Mario Pergolini junto a ella

En otro tramo de la charla, Mayer habló de su pasión por la astrología. El artista explicó que suele vincular esa práctica con los procesos personales que atraviesa y con la aparición de oportunidades laborales.

El tema surgió cuando el conductor le planteó la posibilidad de que las fechas de estreno de una película también puedan ser leídas desde una perspectiva astrológica. “Como te interesa la astrología, ¿creés que cuando salen las películas hay algo con lo astrológico?”, le preguntó Pergolini.

Mayer no descartó esa interpretación, aunque aclaró que su atención no se concentra exclusivamente en el día en que una producción llega al público. “Seguramente, si te ponés a analizar, no es casualidad que se haya estrenado en este momento”, respondió al considerar la coincidencia entre los acontecimientos profesionales y determinadas etapas de la vida.

Para el actor, el interés central aparece antes, en el instante en que recibe una propuesta. Según explicó, allí encuentra conexiones entre el contenido de los trabajos que le acercan y su situación personal. “Me interesa más cuando me llegan esos proyectos que, en general, tienen que ver con los momentos que yo estoy pasando”, sostuvo.

Mario Pergolini se sorprendió con la historia de Matías Mayer y su novia Sofía
El actor Matías Mayer dijo que su noviazgo con Sofía lleva cuatro años y medio desde aquel primer encuentro en un bar o boliche

De esa forma, Mayer presentó a la astrología como una herramienta de observación personal y no como una fórmula inmediata para anticipar hechos. “Me gusta mucho a modo de investigación. No tanto tirar un dato, sino ver cómo se va desplegando”, explicó, al referirse a la manera en que se aproxima a las interpretaciones astrológicas.

Durante la charla, también detalló que cuenta con una aplicación en la que consulta cartas natales de personas de su entorno. El actor dijo que suele volver a esos registros cuando recuerda alguna situación o intenta revisar características de sus vínculos con amigos y conocidos.

“Tengo una aplicación con cartas de personas y entonces me acuerdo de algo y empiezo a mirar. Tengo las cartas de amigos y conocidos”, contó Mayer. Luego precisó que incorpora los datos de cada persona al sistema y conserva el resultado para poder revisarlo después.

Yo cargo la carta y la guardo. Te tira la imagen con todos los planetas y demás”, señaló. Las cartas natales reúnen la ubicación de los cuerpos celestes desde la perspectiva de la astrología para el momento preciso del nacimiento.

Al final, Mayer resumió su definición de ese recurso. “Es una foto del cielo en el momento que naciste, exactamente eso. Vista desde acá”, concluyó frente a Pergolini.

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