República Dominicana

Armada dominicana detuvo a cinco ciudadanos chinos y dos haitianos al intentar salir ilegalmente hacia Puerto Rico

La Armada de República Dominicana frustró este martes un intento de viaje ilegal hacia Puerto Rico tras interceptar en la zona costera de Miches, provincia El Seibo, a siete extranjeros: cinco ciudadanos de nacionalidad china y dos de origen haitiano

Tras una labor de inteligencia y rastreo en las costas de El Seibo, miembros de la institución naval interceptaron a los migrantes antes de su embarque (Cortesía: El Nuevo Diario).
Tras una labor de inteligencia y rastreo en las costas de El Seibo, miembros de la institución naval interceptaron a los migrantes antes de su embarque (Cortesía: El Nuevo Diario).
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La Armada de República Dominicana (ARD) asestó un nuevo golpe a las estructuras del crimen organizado dedicadas al tráfico de seres humanos, tras frustrar una operación clandestina de traslado de personas en las costas de la zona este del país.

En el operativo, realizado este martes 15 de septiembre, fueron interceptados siete ciudadanos extranjeros:

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  • Cinco de nacionalidad china
  • Dos de nacionalidad haitiana.

Los sujetos quienes intentaban embarcarse de manera irregular a través del peligroso Pasaje de la Mona con destino a la vecina isla de Puerto Rico. El despliegue militar, que combinó unidades navales y terrestres como parte de la estrategia de vigilancia fronteriza, tuvo lugar en las inmediaciones del Río Mojica, dentro del municipio de Miches, en la provincia El Seibo.

De acuerdo con las informaciones divulgadas por la institución armadora y difundidas por medios nacionales como El Nuevo Diario y NotiCentro Canal 13, el grupo estaba compuesto por tres mujeres y dos hombres de nacionalidad china, junto con dos hombres de origen haitiano.

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Sin embargo, la oportuna reacción de las patrullas terrestres y marítimas permitió cercar la zona e interceptar a los siete extranjeros. Las autoridades intensifican los rastreos en la región para dar con el paradero de los organizadores y capitanes de la embarcación que lograron escapar.

La Armada reiteró que esta operación forma parte de la intensificación de las labores de inteligencia, patrullaje costero y control en todo el litoral Este del país, con el objetivo primordial de neutralizar a las redes dedicadas al tráfico y trata de personas que operan en territorio nacional.

La Armada de República Dominicana frustró un viaje ilegal hacia Puerto Rico en la zona costera de Miches, donde fueron detenidos cinco ciudadanos chinos y dos haitianos (Cortesía: El Nuevo Diario).
La Armada de República Dominicana frustró un viaje ilegal hacia Puerto Rico en la zona costera de Miches, donde fueron detenidos cinco ciudadanos chinos y dos haitianos (Cortesía: El Nuevo Diario).

Este reciente arresto en Miches no representa un hecho aislado, sino que se suma a la constante presión operativa ejercida por las fuerzas navales. En días pasados, la Armada dominicana neutralizó en un lapso de solo 48 horas cinco intentos adicionales de salida clandestina de migrantes con destino a territorio estadounidense, logrando la detención de 89 personas.

Estos resultados responden al reforzamiento del patrullaje de interdicción marítima y al intercambio directo de información entre las autoridades dominicanas y el Servicio de Guardacostas de los Estados Unidos (USCG) en Puerto Rico.

A través de estos mecanismos de cooperación bilateral, se ejecutan interceptaciones combinadas en aguas internacionales para asegurar que los migrantes rescatados en el mar sean entregados y procesados conforme a los protocolos internacionales de derechos humanos.

Las autoridades militares advirtieron nuevamente sobre los riesgos severos de encarar el mar en embarcaciones que carecen de condiciones mínimas de navegación y recordaron que las leyes dominicanas establecen duras penas de prisión contra organizadores, financistas y colaboradores de estos viajes ilícitos.

¿Por qué cruzar a Puerto Rico? El Canal de la Mona como puerta de entrada a Estados Unidos

La inclusión de ciudadanos de nacionalidades no caribeñas como en este caso, migrantes procedentes de la República Popular China, refleja la creciente complejidad del tráfico internacional de personas en el Caribe.

La razón fundamental por la cual las redes de tráfico de migrantes eligen utilizar la ruta de República Dominicana hacia Puerto Rico radica en la condición política de esta última:

Infografía con ilustraciones de una persona en cama, la articulación de la rodilla y opciones de alivio, con el logotipo de Infobae al pie.
Una infografía de Infobae detalla las causas del dolor nocturno de rodilla y las opciones de alivio temporal recomendadas por el médico Wesley Baker. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El trayecto a través del Pasaje o Canal de la Mona (los aproximadamente 130 kilómetros de mar que separan la costa este dominicana del oeste puertorriqueño) es catalogado por los expertos en aviación y navegación militar como uno de los pasos marítimos más peligrosos e inestables del mundo. El uso de embarcaciones frágiles, la falta de chalecos salvavidas y las corrientes impredecibles convierten a esta ruta transnacional en una trampa mortal para quienes buscan alcanzar el denominado “sueño americano”.

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