Guatemala

Tres amigos desaparecidos en Guatemala, un silencio que creció: redes en vilo y el hallazgo como XX

Salieron desde la Ciudad de Guatemala y la comunicación se cortó de golpe. La búsqueda digital se volvió desesperación. En Morales, Izabal, una alerta cambió el tono de la espera

Los tres jóvenes salieron desde la Ciudad de Guatemala con rumbo a Petén y sus familiares perdieron comunicación con ellos a principios de la semana.
La desaparición y muerte de Luis Gerardo Peñate Del Cid, Ferdy Alexander Hernández Sunun y Brandon Isaac Sandoval Ramírez quedó bajo investigación del Ministerio Público en Guatemala. (Redes Sociales)
Guardar

Conmoción y dudas ha dejado la desaparición y posterior localización sin vida de tres jóvenes que salieron desde la Ciudad de Guatemala con rumbo a Petén. Mientras que el hecho se encuentra bajo investigación del Ministerio Público (MP).

Se trata de Luis Gerardo Peñate Del Cid, Ferdy Alexander Hernández Sunun y Brandon Isaac Sandoval Ramírez, los tres eran amigos muy cercanos.

PUBLICIDAD

Según se reveló, los jóvenes habrían salido juntos a principios de la semana, pero sus familiares ya no tuvieron comunicación. Les llamaron constantemente a sus teléfonos celulares, sin que hubiera respuesta.

Fue en ese momento cuando decidieron reportarlos como desaparecidos e iniciaron una campaña en las redes sociales con la esperanza de determinar su ubicación.

Pasaron los días y no se conocía su paradero. Jorge Aguilar, portavoz de la Policía Nacional Civil (PNC), confirmó a Infobae que los jóvenes fueron reportados como desaparecidos, pero su paradero era incierto.

Los cuerpos localizado como XX

La angustia de la familia aumentaba. Mientras que el trío de amigos seguía sin aparecer. Desesperados, intensificaron la campaña en las redes para tratar de localizarlos.

PUBLICIDAD

El 8 de septiembre, en horas de la mañana, medios locales del municipio de Morales, en Izabal, reportaron la localización de un cuerpo en estado de descomposición a orillas del río Motagua.

Se encontraba en el sector conocido como La Pinera. Una zona rural con caminos de terracería, de acceso complicado y pasos colindantes a ríos o fuentes de agua locales.

La desaparición y muerte de Luis Gerardo Peñate Del Cid, Ferdy Alexander Hernández Sunun y Brandon Isaac Sandoval Ramírez quedó bajo investigación del Ministerio Público en Guatemala.
El 8 de septiembre hallaron un cuerpo en descomposición en La Pinera, Morales, Izabal, a orillas del río Motagua. (Redes Sociales)

Al lugar se hicieron presentes agentes de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) de la Policía Nacional Civil, quienes resguardaron el lugar, mientras acudían fiscales del Ministerio Público.

Horas después del primer hallazgo, se reportaron dos cuerpos más flotando sobre el río Motagua.

Ninguno tenía identificación. Los fiscales procesaron la escena y las tres víctimas fueron trasladadas hacia la morgue del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) como XX, mientras esperaban que algún familiar lograra establecer la identidad de los fallecidos.

La esperanza que llegó a su fin

Una transmisión en vivo sobre lo ocurrido alertó a los familiares, quienes rápidamente se trasladaron hacia la morgue de Morales, en Izabal, para verificar si se trataba de los jóvenes.

Al llegar, sus peores temores fueron confirmados. En el Inacif yacían los cuerpos de Luis Gerardo Peñate Del Cid, Ferdy Alexander Hernández Sunun y Brandon Isaac Sandoval Ramírez.

Una familiar de las víctimas confirmó a Infobae que los jóvenes estaban fallecidos y se limitó a indicar que el caso estaba bajo investigación del Ministerio Público.

Luto y dolor

Hasta el momento se desconoce que le ocurrió a los jóvenes. Únicamente se sabe que se localizaron los cuerpos, pero aún se desconoce el paradero del vehículo en el que se transportaban.

La desaparición y muerte de Luis Gerardo Peñate Del Cid, Ferdy Alexander Hernández Sunun y Brandon Isaac Sandoval Ramírez quedó bajo investigación del Ministerio Público en Guatemala.
El caso de los jóvenes de Guatemala sigue sin esclarecer qué ocurrió ni dónde está el vehículo en el que viajaban, mientras las familias realizaron los velorios en Amatitlán y Santa María de Jesús. (Redes Sociales)

En tanto, el cuerpo de Brandon Isaac Sandoval Ramírez fue velado por sus familiares en la Colonia Ana Ximena, del municipio de Amatitlán, del departamento de Guatemala.

Mientras que los restos de Ferdy Alexander Hernández Sunun fueron llevados a Santa María de Jesús, en el departamento de Sacatepéquez.

Temas Relacionados

Personas desaparecidasGuatemalaCiudad de GuatemalaPolicía Nacional CivilPeténIzabalRío Motagua

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Guatemala buscará impulsar la exportación de servicios médicos pese a las barreras que frenan la llegada de pacientes

La conferencia Guatemala Health & Wellness 2026 reunirá el 17 de septiembre en AGEXPORT a especialistas de Costa Rica y República Dominicana, mientras la comisión de turismo de salud advierte sobre los costos de energía, la infraestructura y los procesos regulatorios que afectan la competitividad del sector

Guatemala buscará impulsar la exportación de servicios médicos pese a las barreras que frenan la llegada de pacientes

Guatemala y el plan para despresurizar sus cárceles: nuevos penales, bloqueadores de señal y una clasificación por peligrosidad para cortar las extorsiones

Las autoridades buscan retomar el mando en los presidios y frenar órdenes delictivas que aún salen desde adentro. La ruta combina alivio legal, reordenamiento interno y obras que ya avanzan

Guatemala y el plan para despresurizar sus cárceles: nuevos penales, bloqueadores de señal y una clasificación por peligrosidad para cortar las extorsiones

La estrategia de líderes políticos guatemaltecos en medio de la ofensiva de Estados Unidos contra la narcopolítica: mostrarse en Washington

Oscar Rodolfo Castañeda, del partido Poder, difundió un video grabado dentro del Departamento de Estado, mientras el diputado Nery Ramos, de FIRMES, salió al paso de versiones sobre una supuesta cancelación de su visa —difundidas el 27 de agosto— con material audiovisual de una agenda de reuniones en Washington orientada a la cooperación bilateral contra el narcotráfico y el lavado de dinero

La estrategia de líderes políticos guatemaltecos en medio de la ofensiva de Estados Unidos contra la narcopolítica: mostrarse en Washington

El presidente Bernardo Arévalo encabezó el desfile escolar por los 205 años de independencia

La jornada cívica del 15 de septiembre reunió a cadetes, delegaciones estudiantiles, 122 agrupaciones musicales y autoridades en el Centro Histórico, con un recorrido por la zona 1 previsto para unas cinco horas

El presidente Bernardo Arévalo encabezó el desfile escolar por los 205 años de independencia

La agencia Fitch Ratings confirma la calificación de Guatemala en BB+ con perspectiva estable

El Ministerio de Finanzas Públicas informó que la decisión mantiene al país a un escalón del grado de inversión y se apoya en el avance económico, la disciplina presupuestaria y el respaldo externo

La agencia Fitch Ratings confirma la calificación de Guatemala en BB+ con perspectiva estable

TECNO

La IA empezó a hablar en un lenguaje propio y los expertos no han logrado descifrarlo

La IA empezó a hablar en un lenguaje propio y los expertos no han logrado descifrarlo

WhatsApp prepara una función que permitirá compartir el mismo diseño de chat con otras personas

Zuckerberg responde a la alerta de OpenAI y Anthropic: “Cada empresa debe garantizar su propia IA segura”

Jensen Huang, CEO de Nvidia, defiende el avance de la IA: “No necesitamos nuevas leyes ni regulaciones”

CEO de Anthropic aseguró que solo se usa el 10% del potencial de la IA

ENTRETENIMIENTO

La Odisea supera a Jurassic World y se convierte en la película más taquillera de Universal con casi USD 1.685 millones

La Odisea supera a Jurassic World y se convierte en la película más taquillera de Universal con casi USD 1.685 millones

“Solo estábamos la cámara y yo”: Zack Snyder habló sobre la libertad de hacer cine independiente tras dirigir grandes producciones

Netflix estrenará en 2027 El mundo según Jonás, una distopía latinoamericana basada en Philip K. Dick

Tim Burton perdió un año de trabajo y Nicolas Cage el papel de su vida: así fue la película de Superman que jamás se filmó

Tom Cruise dio detalles sobre su próxima película: “Digger es el personaje más desafiante de mi carrera”

MUNDO

El derrumbe de un edificio de apartamentos en Gaza dejó al menos 20 muertos y decenas de desaparecidos

El derrumbe de un edificio de apartamentos en Gaza dejó al menos 20 muertos y decenas de desaparecidos

El presidente de Líbano busca un pacto de seguridad con Israel: “No tenemos más opción que las negociaciones”

Jaulas de hierro, descargas eléctricas y hambre: un informe revela el uso sistemático de la tortura en China

El ex presidente de Kosovo Hashim Thaçi fue condenado a 25 años de prisión por crímenes de guerra

Ursula von der Leyen ofreció a Canadá ser el primer “miembro asociado” de la Unión Europea