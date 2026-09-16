Tres amigos desaparecidos en Guatemala, un silencio que creció: redes en vilo y el hallazgo como XX

La desaparición y muerte de Luis Gerardo Peñate Del Cid, Ferdy Alexander Hernández Sunun y Brandon Isaac Sandoval Ramírez quedó bajo investigación del Ministerio Público en Guatemala. (Redes Sociales)

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Conmoción y dudas ha dejado la desaparición y posterior localización sin vida de tres jóvenes que salieron desde la Ciudad de Guatemala con rumbo a Petén. Mientras que el hecho se encuentra bajo investigación del Ministerio Público (MP).

Se trata de Luis Gerardo Peñate Del Cid, Ferdy Alexander Hernández Sunun y Brandon Isaac Sandoval Ramírez, los tres eran amigos muy cercanos.

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Según se reveló, los jóvenes habrían salido juntos a principios de la semana, pero sus familiares ya no tuvieron comunicación. Les llamaron constantemente a sus teléfonos celulares, sin que hubiera respuesta.

Fue en ese momento cuando decidieron reportarlos como desaparecidos e iniciaron una campaña en las redes sociales con la esperanza de determinar su ubicación.

Pasaron los días y no se conocía su paradero. Jorge Aguilar, portavoz de la Policía Nacional Civil (PNC), confirmó a Infobae que los jóvenes fueron reportados como desaparecidos, pero su paradero era incierto.

Los cuerpos localizado como XX

La angustia de la familia aumentaba. Mientras que el trío de amigos seguía sin aparecer. Desesperados, intensificaron la campaña en las redes para tratar de localizarlos.

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El 8 de septiembre, en horas de la mañana, medios locales del municipio de Morales, en Izabal, reportaron la localización de un cuerpo en estado de descomposición a orillas del río Motagua.

Se encontraba en el sector conocido como La Pinera. Una zona rural con caminos de terracería, de acceso complicado y pasos colindantes a ríos o fuentes de agua locales.

El 8 de septiembre hallaron un cuerpo en descomposición en La Pinera, Morales, Izabal, a orillas del río Motagua. (Redes Sociales)

Al lugar se hicieron presentes agentes de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) de la Policía Nacional Civil, quienes resguardaron el lugar, mientras acudían fiscales del Ministerio Público.

Horas después del primer hallazgo, se reportaron dos cuerpos más flotando sobre el río Motagua.

Ninguno tenía identificación. Los fiscales procesaron la escena y las tres víctimas fueron trasladadas hacia la morgue del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) como XX, mientras esperaban que algún familiar lograra establecer la identidad de los fallecidos.

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La esperanza que llegó a su fin

Una transmisión en vivo sobre lo ocurrido alertó a los familiares, quienes rápidamente se trasladaron hacia la morgue de Morales, en Izabal, para verificar si se trataba de los jóvenes.

Al llegar, sus peores temores fueron confirmados. En el Inacif yacían los cuerpos de Luis Gerardo Peñate Del Cid, Ferdy Alexander Hernández Sunun y Brandon Isaac Sandoval Ramírez.

Una familiar de las víctimas confirmó a Infobae que los jóvenes estaban fallecidos y se limitó a indicar que el caso estaba bajo investigación del Ministerio Público.

Luto y dolor

Hasta el momento se desconoce que le ocurrió a los jóvenes. Únicamente se sabe que se localizaron los cuerpos, pero aún se desconoce el paradero del vehículo en el que se transportaban.

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El caso de los jóvenes de Guatemala sigue sin esclarecer qué ocurrió ni dónde está el vehículo en el que viajaban, mientras las familias realizaron los velorios en Amatitlán y Santa María de Jesús. (Redes Sociales)

En tanto, el cuerpo de Brandon Isaac Sandoval Ramírez fue velado por sus familiares en la Colonia Ana Ximena, del municipio de Amatitlán, del departamento de Guatemala.

Mientras que los restos de Ferdy Alexander Hernández Sunun fueron llevados a Santa María de Jesús, en el departamento de Sacatepéquez.