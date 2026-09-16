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CEO de Anthropic aseguró que solo se usa el 10% del potencial de la IA

Dario Amodei sostiene que empresas, instituciones y usuarios todavía aprovechan una parte reducida de las capacidades disponibles, incluso si los modelos dejaran de mejorar por ahora

Por qué Dario Amodei asegura que la sociedad solo aprovecha entre el 5 % y el 10 % de la IA
Por qué Dario Amodei asegura que la sociedad solo aprovecha entre el 5 % y el 10 % de la IA
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La inteligencia artificial aprovecha actualmente entre el 5% y el 10% de su potencial, según Dario Amodei, director ejecutivo y cofundador de Anthropic. El directivo sostuvo que, incluso si el desarrollo tecnológico se detuviera en su estado actual, organizaciones y usuarios todavía tendrían un amplio margen para incorporar estas herramientas a sus actividades.

La afirmación llegó durante la presentación inicial de Dreamforce 2026, celebrada en San Francisco. El planteamiento adquiere relevancia porque Amodei encabeza una de las empresas que desarrolla modelos avanzados de inteligencia artificial y, al mismo tiempo, ha pedido reducir la velocidad de progreso de los sistemas más potentes ante los riesgos que pueden generar.

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La adopción va por detrás de las capacidades disponibles

Durante una conversación con Marc Benioff, director ejecutivo de Salesforce, Amodei explicó que existe una distancia considerable entre lo que los modelos de IA ya permiten hacer y el uso que reciben en empresas, instituciones y actividades cotidianas.

Anthropic advierte que la adopción de la inteligencia artificial avanza más lento que su desarrollo - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
Anthropic advierte que la adopción de la inteligencia artificial avanza más lento que su desarrollo - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

“Cuando observo la tecnología frente a cuánto se ha difundido, incluso si congeláramos su desarrollo en su estado actual, algo que no está ocurriendo, porque continuará mejorando, estaríamos utilizando quizá solo entre el 5% y el 10% de su valor potencial”, afirmó el responsable de Anthropic.

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La cifra no alude a una función específica, sino al uso general de herramientas de inteligencia artificial generativa y de agentes capaces de realizar tareas. Para Amodei, el potencial pendiente está vinculado a una adopción más amplia de estas tecnologías, que ya se integran en productos, procesos empresariales y actividades económicas.

El ejecutivo señaló que el número de personas que conoce las capacidades de estos sistemas y sabe cómo utilizarlos sigue siendo reducido frente a la cantidad de usuarios que podría incorporarlos en el futuro. “Todavía queda un amplio margen para que las herramientas de inteligencia artificial generativa y agentes extiendan su presencia en todo el mundo”, afirmó.

El avance de la IA superó las previsiones iniciales

Amodei trabaja desde hace más de una década en el campo de la inteligencia artificial. Durante ese periodo participó en investigaciones sobre las llamadas leyes de escalamiento, que describen cómo aumentan las capacidades de los modelos al recibir más datos, recursos informáticos y potencia de entrenamiento.

Dario Amodei cree que los agentes de IA aún tienen un margen enorme de expansión - REUTERS/Priyanshu Singh
Dario Amodei cree que los agentes de IA aún tienen un margen enorme de expansión - REUTERS/Priyanshu Singh

Esos estudios permitieron anticipar parte de la evolución técnica de los sistemas actuales. Sin embargo, el directivo aseguró que la rapidez con la que la IA se convirtió en una tecnología central superó las expectativas que existían hace una década.

“El progreso de la IA y la rapidez con la que estos sistemas comenzaron a incorporarse en productos y actividades económicas superaron lo que esperaba hace una década”, señaló. También indicó que existían estimaciones sobre la capacidad que alcanzarían los modelos, pero no sobre la velocidad con la que sumarían usuarios y se extenderían en distintos sectores.

La incorporación de asistentes, generadores de contenido y herramientas de automatización ha llevado la inteligencia artificial a entornos laborales, educativos y de consumo. Para Amodei, el nivel de uso todavía no refleja el alcance que podrían tener las herramientas ya existentes.

El debate sobre la expansión convive con las alertas de seguridad

Las declaraciones se conocieron después de que Jacob Coxon, exinvestigador de Anthropic y OpenAI, renunciara y expresara preocupación por la carrera entre laboratorios para desarrollar sistemas cada vez más poderosos. Coxon afirmó que algunos empleados del sector viven con “miedo genuino” ante las posibles consecuencias de un avance sin controles suficientes.

El progreso de la inteligencia artificial superó las previsiones de hace una década - REUTERS/Dado Ruvic/
El progreso de la inteligencia artificial superó las previsiones de hace una década - REUTERS/Dado Ruvic/

Amodei publicó un ensayo en el que propuso ralentizar el desarrollo de los modelos más avanzados. El plan contempla supervisión externa, coordinación entre empresas de países democráticos y acuerdos entre gobiernos para limitar ciertos usos militares y la capacidad de automejora de los sistemas.

El directivo también advirtió que China representa el “dilema más difícil” para aplicar un límite global. Su preocupación parte de la posibilidad de que empresas estadounidenses reduzcan el ritmo de desarrollo mientras compañías de otros países mantienen la competencia tecnológica sin reglas equivalentes.

El presidente chino, Xi Jinping, pidió un marco mundial de gobernanza de la inteligencia artificial basado en el consenso durante la cumbre de BRICS en India. China anunció además su intención de impulsar una comunidad de código abierto de IA dentro del bloque.

La cuestión podría formar parte de la reunión prevista entre Xi y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el 24 de septiembre. Mientras la adopción de la inteligencia artificial sigue creciendo, el debate combina una promesa de uso todavía limitada con la necesidad de establecer controles sobre sistemas que avanzan a un ritmo mayor que su regulación.

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