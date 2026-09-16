Sociedad

Un camión chocó contra una camioneta en Mataderos: una mujer de 72 años resultó herida

El hecho tuvo lugar en Avenida Murgiondo al 2500, entre San Pedro y Francisco Bilbao

Un camión amarillo y una camioneta negra presentan daños tras un choque en una calle del barrio porteño de Mataderos
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Una mujer de 72 años resultó lesionada tras un choque entre un camión y una camioneta en avenida Murguiondo al 2536, entre San Pedro y Francisco Bilbao, en el barrio porteño de Mataderos.

El parte difundido por el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) indicó que la lesión fue informada por personal de la Policía de la Ciudad de la Comuna 9.

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Hasta el momento no se precisaron las circunstancias del impacto ni el estado de salud de la víctima. Tampoco se informó si fue trasladada a un centro asistencial.

En tanto, en Villa del Parque, un camión volcó tras un choque debajo del puente ubicado sobre la avenida Nazca, a la altura de Marcos Sastre, y parte de su carga de bolitas de polipropileno cayó sobre la calzada.

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Un camión amarillo con el capó abierto se encuentra detenido junto a una camioneta negra dañada en una calle con árboles
Un camión con el capó levantado y una camioneta con daños frontales permanecen en la calle tras un choque en el barrio de Mataderos.

Según la información preliminar, el conductor logró salir por sus propios medios del vehículo. Hasta el momento no se comunicaron detalles sobre las causas del siniestro ni sobre posibles personas lesionadas.

No obstante, no fueron los únicos incidentes que se desarrollaron a lo largo de esta mañana. Un motociclista de 36 años sufrió politraumatismos tras chocar con un auto en la autopista 9 de Julio Sur, en el tramo comprendido entre Osvaldo Cruz y el nuevo puente Pueyrredón, en sentido a la provincia de Buenos Aires.

El siniestro ocurrió alrededor de las 4.30 y provocó una reducción de la circulación en esa traza. Personal del SAME trasladó al herido al hospital Argerich, mientras que las pericias quedaron a cargo de la Policía de la Ciudad, a través de la Comuna 4.

Además, se registró una colisión entre una moto y un colectivo de la línea 180 en José Enrique Rodó y Martínez Castro. Por el momento, no trascendieron detalles sobre personas lesionadas ni las circunstancias del impacto.

En el cruce de Tucumán y avenida Callao, una ciclista fue atropellada por un automóvil. Tampoco se difundió información oficial sobre su estado de salud.

Otro choque involucró a un interno de la línea 169 y un auto en Emilio Lamarca al 5459. En tanto, un vehículo volcó luego de una colisión en Bermúdez al 2600, entre Melincué y Nazarre.

En este último hecho se observó salida de humo desde el automóvil tras el vuelco. Las causas de los distintos incidentes viales aún no fueron informadas.

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